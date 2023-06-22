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Национальный парк Лос-Гласьярес

Национальный парк Лос-Гласьярес расположен в Патагонии на территории аргентинской провинции Санта-Крус. Своим названием он обязан огромной ледяной шапке в Андах, которая питает 47 больших ледников, из которых только 13 стекают в сторону Атлантического океана. В 1981 году парк был внесён в список Всемирного наследия.

Национальный парк Лос-Гласьярес

1. Впереди — Фицрой — вершина, расположенная в Патагонии в пограничной области между Аргентиной и Чили. Высота —3 405 метров. (Фото Mario Tama):

Фицрой

2. Основанный в 1937 году, Лос-Гласьярес является вторым по величине национальным парком Аргентины. (Фото Mario Tama):

Лос-Гласьярес

3. Ледник Спегаццини — один из крупнейших в Национальном парке Лос-Гласьярес. (Фото Mario Tama):

Ледник Спегаццини

4. Ледяной массив в Парке является крупнейшим после льдов Антарктиды и Гренландии. (Фото Mario Tama):

Ледяной массив в Парке является крупнейшим после льдов Антарктиды и Гренландии

5. В других частях мира оледенение начинается по крайней мере от 2500 м над уровнем моря, но в парке Лос-Гласьярес из-за размеров ледяной шапки ледники начинается с высоты 1500 м и сползают до 200 м, эродируя склоны лежащих под ними гор. (Фото Mario Tama):

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6. От ледника откололся огромный айсберг. Национальный парк Лос-Гласьярес, Аргентина, 27 ноября 2015. (Фото Mario Tama):

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7. Ледник Перито-Морено является одним из наиболее интересных туристических объектов в аргентинской части Патагонии. Это ледовое плато — третий по величине запас пресной воды в мире. (Фото Mario Tama):

Ледник Перито-Морено

8. Ширина языка Перито-Морено составляет 5 км, средняя высота — 60 м над поверхностью воды. Средняя глубина равна 170 м, максимальная — 700 м. Скорость его движения равняется 2 м в день (примерно 700 м в год). (Фото Mario Tama):

Перито-Морено

9. Гора Фицрой. (Фото Mario Tama):

Гора Фицрой

10. Анды сдерживают большую часть влаги от Тихого океана, что создаёт сухой степной климат на аргентинской стороне хребта, среднегодовая температура составляет 7.5 °C. В районе обитают нанду, гуанако, пумы и серые лисы, которые находятся под угрозой исчезновения из-за развития животноводческой индустрии. (Фото Mario Tama):

Национальный парк Лос-Гласьярес

11. Территорию Лос-Гласьяреса, которая на 30 % покрыта льдом, можно разделить на две части, каждая из которых относится к своему озеру. Оба озера питают реку Санта-Крус, которая течёт к берегу Атлантического океана. (Фото Mario Tama):

Лос-Гласьярес

12. Айсберги. Национальный парк Лос-Гласьярес, Аргентина, 28 ноября 2015. (Фото Mario Tama):

Национальный парк Лос-Гласьярес, Аргентина

13. Ледник Перито-Морено — один из трёх неотступающих ледников Патагонии. Периодически ледник наступает на изогнутое в виде буквы Г озеро Аргентино, достигая противоположного берега и создавая естественную дамбу, которая разделяет озеро на две части. Лишаясь стока, вода в южной части озера может подняться до 30 метров выше уровня основного озера. Огромное давление такого объёма воды в результате ломает удерживающий его ледовый барьер, что является очень зрелищным событием. (Фото Mario Tama):

Ледник Перито-Морено

14. Туристы. (Фото Mario Tama):

Туристы

15. Льды в Национальном парке Лос-Гласьярес. (Фото Mario Tama):

Льды в Национальном парке Лос-Гласьярес

16. Вид на громадину — ледник Перито-Морено. (Фото Mario Tama):

Вид на громадину – ледник Перито-Морено

17. Пешеходные тропы на леднике Перито-Морено. Национальный парк Лос-Гласьярес, Аргентина, 30 ноября 2015. (Фото Mario Tama):

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