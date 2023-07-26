«Красота не требует жертв»: самое эротичное бельё без «пуш-апа» и кружев

Удобное нижнее бельё может быть красивым?
Женщина в красивом нижнем белье зачастую выглядит даже привлекательнее, чем без оного. Доказано моделями pinup и бурлескными дивами кабаре «Мулен Руж». Современным красоткам эту истину втолковывают женские сайты и модели «Victoria’s secret». Вот только красивое бельё в понимании производителей – это непременно огромный «пуш-ап», многочисленные кружева, стринги и другие, далеко не самые практичные и приятные телу вещи. Но может ли красота не требовать жертв, а привлекательное бельё быть удобным, как вторая кожа?
Чувственное и удобное нижнее бельё от Marie Yat
Свой ответ на вопрос о красоте и практичности предлагает дизайнер Marie Yat. Дебютную коллекцию нижнего белья Мари разрабатывала с мыслями исключительно о женской красоте. Не такой, как её желают видеть мужчины, а как видит именно женщина. Поэтому среди предложенных моделей не найти жёстких бюстгальтеров с килограммом ваты в комплекте или нарочитой синтетической сексуальности. Мари понимает, что девушка чувствует себя увереннее и привлекательней, когда ей удобно. Так что изделия Marie Yat – это, прежде всего, удобное нижнее бельё.
Чувственное и удобное нижнее бельё от Marie Yat
Чувственное и удобное нижнее бельё от Marie Yat
Но комфорт может быть весьма эротичным. Вся коллекция удобного нижнего белья выполнена исключительно из натурального хлопка, зато крой дизайнер выбрала необычный, не свойственный вещам из подобного материала. Завышенная линия талии, мягкие линии и неожиданные вырезы – дизайнерские комплекты напоминают одновременно и о белье из бабушкиного сундука, и о современной одежде для спорта.
Дизайнерские комплекты удобного нижнего белья напоминают одновременно и о вещах из бабушкиного сундука, и о современной одежде для спорта
Дизайнерские комплекты удобного нижнего белья напоминают одновременно и о вещах из бабушкиного сундука, и о современной одежде для спорта
Дизайнерские комплекты удобного нижнего белья напоминают одновременно и о вещах из бабушкиного сундука, и о современной одежде для спорта
Коллекция удобного нижнего белья из хлопка выдержанна в спокойной и женственной гамме цветов: пастельные оттенки розового и ментолового, а также классический белый и чёрный. К майкам, мягким бюстгальтерам и шортикам можно подобрать льняные чулки в тон. «+10» к красоте и сексуальности.
К комплекту удобного белья можно подобрать льняные чулки в тон
К комплекту удобного белья можно подобрать льняные чулки в тон
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии