Меняют погоду, ускоряют старение и... жарят яйца: 6 самых странных фактов о небоскрёбах



Небоскрёбы поражают воображение не только высотой и внешним видом. /Фото: allplan.com Небоскрёбы поражают воображение не только высотой и внешним видом. /Фото: allplan.com

Внушительные сооружения всегда привлекают внимание, и небоскрёбы - не исключение. Их огромная высота и вид уже поражают воображение. Однако не только инженерные решения или дизайн в высотных зданиях способны впечатлить, ведь в их истории есть немало настолько странных фактов, что они кажутся абсурдом, хотя абсолютно достоверны. Внушительные сооружения всегда привлекают внимание, и небоскрёбы - не исключение. Их огромная высота и вид уже поражают воображение. Однако не только инженерные решения или дизайн в высотных зданиях способны впечатлить, ведь в их истории есть немало настолько странных фактов, что они кажутся абсурдом, хотя абсолютно достоверны.

1. Первый небоскрёб появился тысячи лет назад



Александрийский маяк называют первым в истории небоскрёбом. /Фото: britannica.com Александрийский маяк называют первым в истории небоскрёбом. /Фото: britannica.com

Несмотря на то, что сам термин «небоскреб» появился только полтора века назад, сама концепция этих сооружения существует уже очень давно. И всё же, многие склонны преуменьшать историю высотных зданий несколькими веками, тогда как технически первый такой объект, пусть и не в классическом понимании, появился больше двух тысяч лет назад. Речь идёт о появившемся в 3 столетии до нашей эры одном из древних чудес света - Александрийском маяке. Факт размещения в нём и инфраструктуры для морской навигации, и более 300 жилых помещений для местных и гостей города как раз и позволяет считать маяк первым официальным небоскрёбом примерно в 130 метров.

2. Небоскрёбы имеют антагониста



Проект землескрёба для исторического района Мехико. /Фото: listverse.com Проект землескрёба для исторического района Мехико. /Фото: listverse.com

Обычно небоскрёбы воспринимаются как то, что стоит на земле и стремится ввысь, к небу. Но если воспринимать эти объекты как очень длинную гражданскую архитектуру, то становится ясно, что у них есть своего рода антагонист. Это здание, которое по тем же каноном углубляется под землю, называемое «землескрёб». Такой, например, запланировали построить в историческом центре Мехико, потому что там высота новых зданий ограничена законом - это подземное здание предусматривает 65 этажей в глубину.

3. Небоскёбы способны влиять на погоду



Иногда небоскрёбы такой ветер разгоняют, что сами от него страдают. /Фото: theguardian.com Иногда небоскрёбы такой ветер разгоняют, что сами от него страдают. /Фото: theguardian.com

Как известно, урбанизация в принципе меняет природный баланс, но небоскрёбы влияют на окружающую среду особым образом. В первую очередь, они изменяют характер ветровых потоков в местности, где построены: по информации редакции novate.ru, точный эффект зависит от высоты здания или их количества, однако зачастую они создают «ветровые туннели» с сильными порывами у земли. Также регулярно встречается «тепловой эффект», когда цемент или кирпич, использованные в здании, настолько сильно поглощают свет, что буквально повышают температуру как минимум, в районе, тогда как в похожих местах без небоскрёбов она будет ниже.

4. Небоскребы могут спровоцировать землетрясения



Тайбэй 101 - небоскрёб, провоцирующий подземные толчки. /Фото: smart-guide.org Тайбэй 101 - небоскрёб, провоцирующий подземные толчки. /Фото: smart-guide.org

Ещё одна неочевидная способность небоскрёбов - это вызывать землетрясения, как бы странно это ни звучало. Такое явление встречается нечасто, однако всё же бывает. Ярким тому примером является история Тайбэй 101 — 508-метрового тайваньского небоскрёба, ещё во время строительства которого в изначально сейсмически спокойном районе стал происходить первые микроземлетрясения. А когда его закончили, то толчки усилились: например, всего через год после открытия рядом с Тайбэй 101 произошло землетрясение магнитудой 3,8, а через пару месяцев спустя - ещё одно в том же месте. Причина этому феномену - тяжесть здания и материалов, которые обеспечивают его устойчивость, которая слишком сильно давит на земную кору в одной точке.

5. Некоторые высотные здания могут поджигать



Этот небоскрёб так отражает свет, что способен яйцо зажарить. /Фото: edition.cnn.com Этот небоскрёб так отражает свет, что способен яйцо зажарить. /Фото: edition.cnn.com

Как уже упоминалось ранее, небоскрёбы иногда создают тепловой эффект, но обычно он имеет широкие масштабы. А иногда материалы для здания, его конструкция и расположение позволяют так сконцентрировать это температурное влияние, что оно будет сродни микроволновой печи. Самым известным примером является лондонской небоскрёб Walkie-Talkie: его изогнутая конструкция отражает свет таким образом, что здание работает по механизму увеличительного стекла, создавая луч температурой до +117 градусов по Цельсию. Машины, стоящие в непосредственной близости от здания, могут обзавестись ожогами, а один журналист вообще умудрился пожарить глазунью силой этого луча.

6. Проживание в небоскрёбах ускоряет старение



Проживание на высоте приближает старение быстрее, чем если жить внизу. /Фото: indiatvnews.com Проживание на высоте приближает старение быстрее, чем если жить внизу. /Фото: indiatvnews.com

Как бы трудно не было в это поверить, но с точки зрения науки житель небоскрёба постареет и скончается чуть раньше, чем тот, кто жил в здании пониже. Справедливости ради, разница составит считанные секунды, однако сам процесс действительно произойдёт. Причиной такого странного феномена является физическое явление, известное как гравитационное замедление времени. Работает это так: при удалении от чего-то столь большого и тяжёлого, как наша планета, ход времени чуть ускорится.