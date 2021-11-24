Трудовые будни, турпоходы и романтика: Молодёжь в СССР на фотографиях культовых советских фотографов

Советская молодёжь на фотографиях легендарных фотографов.

1. Лыжницы

Студентки, комсомолки, спортсменки и просто красавицы. СССР, 1967 год. Автор фотографии: Садовников Юрий Николаевич.

2. Тракторист

Трактористы в СССР были почитаемыми людьми. СССР , 1967 год. Автор фотографии: Бальтерманц Дмитрий Николаевич.

3. Так приятно в жаркую погоду погулять возле фонтана

На выставке достижений народного хозяйства. СССР, 1967 год. Автор фотографии: Лагранж Владимир Руфинович.

4. Танцевальный вечер

Праздничный вечер. СССР, 1965 год. Автор фотографии: Тарасевич Всеволод Сергеевич.

5. Дискотека в СССР

Молодёжные танцы. СССР, 1967 год. Автор фотографии: Тарасевич Всеволод Сергеевич.

6. Саксофонист

Джазовый саксофонист. СССР, 1969 год. Автор фотографии: Тарасевич Всеволод Сергеевич.

7. Отделочницы

Девушки из строительной бригады Акулинина, принимавшие участие в строительстве Московского проспекта в 1965 году.

8. Выступление перед началом церемонии вступления в пионеры

Пионервожатая во время торжественного выступления. СССР, 1965 год. Автор фотографии: Тарасевич Всеволод Сергеевич.

9. Праздник пионерии

Будущие космонавты. СССР, 1965 год. Автор фотографии: Лагранж Владимир Руфинович.

10. Туристы СССР

Начало прохождения спортивного туристского путешествия. СССР, 1964 год. Автор фотографии : Тарасевич Всеволод Сергеевич.

11. Студенты МГУ на первомайской демонстрации

«День великого праздника рабочих всего мира» СССР, 1964 год. Автор фотографии: Тарасевич Всеволод Сергеевич.

12. Встреча рассвета...

Выпускники у ГУМа. СССР, 1964 год. Автор фотографии: Ахломов Виктор Васильевич.

13. Комсомольская юность

Торжественный приём в комсомол. СССР, 1969 год. Автор фотографии: Тарасевич Всеволод Сергеевич.

14. «О спорт, ты — мир!»

Юные велосипедисты. СССР, 1960-е годы. Автор фотографии: Будаков Ю. С.

15. Подготовка к экзаменам

Подготовка к экзамену в студенческом общежитии Московского государственного университета. СССР, 1963 год. Автор фотографии: Лагранж Владимир Руфинович .