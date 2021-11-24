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Трудовые будни, турпоходы и романтика: Молодёжь в СССР на фотографиях культовых советских фотографов


Советская молодёжь на фотографиях легендарных фотографов.

Советская молодёжь на фотографиях легендарных фотографов.

«Молодым везде у нас дорога!», - пелось в популярной песне советских времён. И для молодёжи в СССР действительно делалось многое. Спортивные и творческие клубы, бесплатное образование… И даже обязательные выходы на первомайские демонстрации и студенческие выезды на картошку не казались чем-то страшным. В этом обзоре фотографии из советского прошлого, на которых запечатлена советская молодёжь.

1. Лыжницы


Студентки, комсомолки, спортсменки и просто красавицы. СССР, 1967 год. Автор фотографии: Садовников Юрий Николаевич.

Студентки, комсомолки, спортсменки и просто красавицы. СССР, 1967 год. Автор фотографии: Садовников Юрий Николаевич.

 

2. Тракторист


Трактористы в СССР были почитаемыми людьми. СССР, 1967 год. Автор фотографии: Бальтерманц Дмитрий Николаевич.

Трактористы в СССР были почитаемыми людьми. СССР, 1967 год. Автор фотографии: Бальтерманц Дмитрий Николаевич.

 

3. Так приятно в жаркую погоду погулять возле фонтана


На выставке достижений народного хозяйства. СССР, 1967 год. Автор фотографии: Лагранж Владимир Руфинович.

На выставке достижений народного хозяйства. СССР, 1967 год. Автор фотографии: Лагранж Владимир Руфинович.

 

4. Танцевальный вечер


Праздничный вечер. СССР, 1965 год. Автор фотографии: Тарасевич Всеволод Сергеевич.

Праздничный вечер. СССР, 1965 год. Автор фотографии: Тарасевич Всеволод Сергеевич.

 

5. Дискотека в СССР


Молодёжные танцы. СССР, 1967 год. Автор фотографии: Тарасевич Всеволод Сергеевич.

Молодёжные танцы. СССР, 1967 год. Автор фотографии: Тарасевич Всеволод Сергеевич.

 

6. Саксофонист


Джазовый саксофонист. СССР, 1969 год. Автор фотографии: Тарасевич Всеволод Сергеевич.

Джазовый саксофонист. СССР, 1969 год. Автор фотографии: Тарасевич Всеволод Сергеевич.

 

7. Отделочницы


Девушки из строительной бригады Акулинина, принимавшие участие в строительстве Московского проспекта в 1965 году.

Девушки из строительной бригады Акулинина, принимавшие участие в строительстве Московского проспекта в 1965 году.

 

8. Выступление перед началом церемонии вступления в пионеры


Пионервожатая во время торжественного выступления. СССР, 1965 год. Автор фотографии: Тарасевич Всеволод Сергеевич.

Пионервожатая во время торжественного выступления. СССР, 1965 год. Автор фотографии: Тарасевич Всеволод Сергеевич.

 

9. Праздник пионерии


Будущие космонавты. СССР, 1965 год. Автор фотографии: Лагранж Владимир Руфинович.

Будущие космонавты. СССР, 1965 год. Автор фотографии: Лагранж Владимир Руфинович.

 

10. Туристы СССР


Начало прохождения спортивного туристского путешествия. СССР, 1964 год. Автор фотографии: Тарасевич Всеволод Сергеевич.

Начало прохождения спортивного туристского путешествия. СССР, 1964 год. Автор фотографии: Тарасевич Всеволод Сергеевич.

 

11. Студенты МГУ на первомайской демонстрации


Трудовые будни, турпоходы и романтика: Молодёжь в СССР на фотографиях культовых советских фотографов

«День великого праздника рабочих всего мира» СССР, 1964 год. Автор фотографии: Тарасевич Всеволод Сергеевич.

 

12. Встреча рассвета...


Выпускники у ГУМа. СССР, 1964 год. Автор фотографии: Ахломов Виктор Васильевич.

Выпускники у ГУМа. СССР, 1964 год. Автор фотографии: Ахломов Виктор Васильевич.

 

13. Комсомольская юность


Торжественный приём в комсомол. СССР, 1969 год. Автор фотографии: Тарасевич Всеволод Сергеевич.

Торжественный приём в комсомол. СССР, 1969 год. Автор фотографии: Тарасевич Всеволод Сергеевич.

 

14. «О спорт, ты — мир!»


Юные велосипедисты. СССР, 1960-е годы. Автор фотографии: Будаков Ю. С.

Юные велосипедисты. СССР, 1960-е годы. Автор фотографии: Будаков Ю. С.

 

15. Подготовка к экзаменам


Подготовка к экзамену в студенческом общежитии Московского государственного университета. СССР, 1963 год. Автор фотографии: Лагранж Владимир Руфинович.

Подготовка к экзамену в студенческом общежитии Московского государственного университета. СССР, 1963 год. Автор фотографии: Лагранж Владимир Руфинович.

 

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Трудовые будни, турпоходы и романтика: Молодёжь в СССР на фотографиях культовых советских фотографов

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Трудовые будни, турпоходы и романтика: Молодёжь в СССР на фотографиях культовых советских фотографовПодписаться на мой Instagram
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