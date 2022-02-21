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Душевные и глубоко эмоциональные портреты, сделанные при помощи смартфона


Счастливые минуты. Автор: Shashank Shekhar.

Счастливые минуты. Автор: Shashank Shekhar.

Свадебный фотограф Шашанк Шекхар (Shashank Shekhar он же shashankimages) из Нью-Дели (Индия) создаёт эмоциональные снимки, на которых запечатлены яркие моменты из жизни людей - от влюблённых до случайных прохожих. Его работы искренние и настоящие, в них нет постановочных сцен и сюжетов, а главная их особенность - они сделаны при помощи смартфона. Оказывается, совсем необязательно иметь дорогой фотоаппарат, чтобы быть профессиональным фотографом. Достаточно чувствовать ускользающий момент, малейшую смену настроения моделей и успеть запечатлеть тот самый миг…

Задумчивый взгляд. Автор: Shashank Shekhar.

Задумчивый взгляд. Автор: Shashank Shekhar.

 
Улыбка. Автор: Shashank Shekhar.

Улыбка. Автор: Shashank Shekhar.

 
Солнечные блики. Автор: Shashank Shekhar.

Солнечные блики. Автор: Shashank Shekhar.

 
Портрет мужчины. Автор: Shashank Shekhar.

Портрет мужчины. Автор: Shashank Shekhar.

 
Счастливый миг. Автор: Shashank Shekhar.

Счастливый миг. Автор: Shashank Shekhar.

 
Наблюдатель. Автор: Shashank Shekhar.

Наблюдатель. Автор: Shashank Shekhar.

 
Взгляд, устремлённый вдаль. Автор: Shashank Shekhar.

Взгляд, устремлённый вдаль. Автор: Shashank Shekhar.

 
Чашка кофе. Автор: Shashank Shekhar.

Чашка кофе. Автор: Shashank Shekhar.

 
Невеста. Автор: Shashank Shekhar.

Невеста. Автор: Shashank Shekhar.

 
Мужчина возле окна. Автор: Shashank Shekhar.

Мужчина возле окна. Автор: Shashank Shekhar.

 
Радость. Автор: Shashank Shekhar.

Радость. Автор: Shashank Shekhar.

 
Тени. Автор: Shashank Shekhar.

Тени. Автор: Shashank Shekhar.

 
Женщина с ребёнком. Автор: Shashank Shekhar.

Женщина с ребёнком. Автор: Shashank Shekhar.

 

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Душевные и глубоко эмоциональные портреты, сделанные при помощи смартфона

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Душевные и глубоко эмоциональные портреты, сделанные при помощи смартфонаПодписаться на мой Instagram
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