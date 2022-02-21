Душевные и глубоко эмоциональные портреты, сделанные при помощи смартфона

Счастливые минуты. Автор: Shashank Shekhar.
Свадебный фотограф Шашанк Шекхар (Shashank Shekhar он же shashankimages) из Нью-Дели (Индия) создаёт эмоциональные снимки, на которых запечатлены яркие моменты из жизни людей - от влюблённых до случайных прохожих. Его работы искренние и настоящие, в них нет постановочных сцен и сюжетов, а главная их особенность - они сделаны при помощи смартфона. Оказывается, совсем необязательно иметь дорогой фотоаппарат, чтобы быть профессиональным фотографом. Достаточно чувствовать ускользающий момент, малейшую смену настроения моделей и успеть запечатлеть тот самый миг…
Задумчивый взгляд. Автор: Shashank Shekhar.
Улыбка. Автор: Shashank Shekhar.
Солнечные блики. Автор: Shashank Shekhar.
Портрет мужчины. Автор: Shashank Shekhar.
Счастливый миг. Автор: Shashank Shekhar.
Наблюдатель. Автор: Shashank Shekhar.
Взгляд, устремлённый вдаль. Автор: Shashank Shekhar.
Чашка кофе. Автор: Shashank Shekhar.
Невеста. Автор: Shashank Shekhar.
Мужчина возле окна. Автор: Shashank Shekhar.
Радость. Автор: Shashank Shekhar.
Тени. Автор: Shashank Shekhar.
Женщина с ребёнком. Автор: Shashank Shekhar.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии