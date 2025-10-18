Какое «экзотическое» спиртное производилось в СССР и по сколько за него просили

Пищевая промышленность Советского Союза производила достаточно широкий ассортимент спиртных напитков. Помимо хорошо известных всем соотечественникам водки, пива, вин и шампанского в СССР делали и куда более «экзотические» напитки, названия которых в обывательском сознании как правило вообще не ассоциируются ни с Советским Союзом, ни с современной Россией.
1. Советские крепкие ликеры
Интересный был напиток. |Фото: kristall.ru.
Не каждый знает и далеко не все уже помнят о том, что в СССР был налажен выпуск крепких ликеров. Шартрез и Бенедикт были одними из самых популярных и хорошо известных. Оба напитка реализовывались в достаточно причудливых бутылках. Шартрез готовился на основе трав, например, корицы и мяты. На 100 мл ликера было 34 г сахара. Градус – 44%. В послевкусии оставался резкий аромат трав. Ликер Бенедикт обладал крепостью в 43% и имел на 100 мл уже 32 г сахара. В составе коньяка присутствовал мед, корица и кардамон.
2. Советский джин
Сегодня остались только этикетки. |Фото: auction.ru.
Выпускали в СССР и собственный джин. Более того, на рынке присутствовало сразу две его разновидности: «Капитанский» и «Советский». Оба обладали характерным можжевеловым оттенком. В отличие от производства джина в других странах, в СССР данный напиток готовили на основе коньячного спирта, который разбавлялся настоем из дубовой стружки и дополнялся ягодами. От чего у советского джина был очень резкий запах. Бутылка напитка стоила порядка 5 рублей 80 копеек.
3. Советский ром
Советский ром. |Фото: ya.ru.
Да, в СССР выпускался и свой собственный ром. Кто бы мог подумать!
4. Советский виски
Делали и такое. | Фото: forum-wuc.com.
Думаете, для того, чтобы раздобыть виски, нужно ехать в далекую Шотландию и бурить там скважину в земле до тех пор, пока напиток не начнет ключом бить из земли? В СССР были другого мнения. У советских производителей получился достаточно интересный напиток с высокой крепостью в 45%. Готовили его из солодовых культур и ржи. Стоили виски в СССР примерно столько же, сколько и все остальное спиртное – 5 рублей 35 копеек. В состав виски часто добавлялись травы.
5. Советский портвейн
Был даже свой портвейн. ¦Фото: therumdiary.ru.
Сложно поверить, но и такой напиток в СССР производили! Большинство советских портвейном выпускалось в Крыму. Советские портвейны имели крепость ниже, чем настоящие португальские – 16-18.5%. Это находило свое отражение во вкусовых качествах напитка. Не сложно догадаться, что выдержка у отечественных напитков была заметно выше, чем у оригинальных иностранных.
