Как перфекционизм погубил «величайшего кутюрье Запада»: Чарльз Джеймс

«Слишком эстетическая компания»

В ателье Чарльза Джеймса.

Платья, напоминающие крылья мотылька.

Чарльз Джеймс открывает и закрывает предприятие

Платье и жакет.

Платья, созданные Чарльзом Джеймсом.

Модели Чарльза Джеймса.

Джеймс популяризировал облегающие платья с драпировками.

Перфекционизм, тревожность и этот ужасный финансовый вопрос

Кутюрье за работой.

Клиентки прощали ему все за эту красоту.

Величайший кутюрье Запада

Платья Чарльза Джеймса. Справа - на модели в наши дни.