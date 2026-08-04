Не только рыцари: кто на самом деле носил (и носит) кольчугу

Какие бывают кольчуги? /Фото: pikabu.ru.
На протяжении веков именно кольчуга оставалась, пожалуй, самым популярным видом доспехов. При этом степень распространённости кольчуги во все «героические времена» была заметно выше той, что принято считать в широких народных кругах. Зачастую кольчуга воспринимается как сугубо европейское явление.
1. Кольчуга: что есть такое, зачем и когда появилась, насколько распространена по миру
Использовалась с древнейших времён. /Фото: wikimedia.org.
Кольчуга – это доспех, сплетённый из металлических колец, напоминающий рубашку или скорее майку. Несложно догадаться, что создавалась она с одной единственной целью – для защиты человеческого тела от холодного и метательного оружия. Вопреки популярному стереотипу, кольчуга отнюдь не является чем-то «средневеково-европейским». Сей тип доспеха так или иначе был известен едва ли не во всём мире. Во всяком случае, если речь идёт о народах, уверенно шагнувших в своё время в железный век (в разных местах «век» начинался в разное время). А потому, когда именно появилась первая кольчуга и где, мы, конечно же, не знаем. Ряд оптимистически настроенных исследователей возводит появление первой кольчуги к IV веку до н.э. к территории современной Дании.
Распространена почти по всему миру. /Фото: joom.ru.
Если говорить о первой достоверно верифицированной археологической находке кольчуги, то это III век до н.э. Обнаружен образец был на территории современной Румынии в захоронении кельтского воина. Стоит отметить, что значительный массив археологических находок ранних кольчуг относится именно к кельтским племенам.
Простой и надёжный способ защиты. /Фото: volgograd-trv.ru.
В целом, как уже было отмечено, кольчуга была известна едва ли не повсеместно. Помимо Европы она широчайшим образом использовалась на Ближнем Востоке, в Передней Азии (Иране), на Кавказе. В Китае традиционно больше любили ламеллярную (пластинчатую) броню, однако и кольчугу знали. Собственный вариант кольчужной брони был даже в Японии, где «стальные рубахи» носили название кусари.
2. Почему именно кольца?
Дожила до сегодняшних дней. /Фото: ratobor.com.
На самом деле здесь нет большого секрета. Абсолютно все «примитивные» типы металлического бронирования как-то чешуйчатая, ламеллярная или кольчужная броня, появились ещё в глубокой древности по причине слабой развитости металлургии. Если кратко: идея изготавливать латы родилась ещё в бронзовом веке. Проблема в том, что расковать и удалить все шлаки из стального листа вручную, обеспечив материалу достаточную лёгкость и при этом прочность, крайне сложно. Высок риск брака. Расковывать маленькие пластинки или тянуть проволоку, из которой затем будут созданы кольца – намного проще и надёжней. Да, сам доспех при этом получается крайне нетехнологичным. Изготовление той же кольчуги требует больших временных затрат и крайне специфических кузнечных навыков.
Самый популярный тип защиты. /Фото: designstudio.com.
Однако, выбора просто не было: большие стальные листы вплоть до XV века и распространения в Европе «автоматических» кузнечных молотов на водяных мельницах, получались так себе по качеству. Ближе всех к производству лат в своё время подошли римляне, создавшие свою пресловутую «лорику сегментату». Вот только у римлян в отличие от большинства других кузнечный молот на воде – был. После крушения Рима об этой технологии забыли на века. Собственно, именно по этой причине грациозные латные доспехи в Европе и стали появляться на рубеже XIV-XV веков по мере развития первой «промышленной» революции в Италии и Германии.
3. Какие типы кольчуг бывают?
Существуют разные схемы набора. /Фото: ru.wikipedia.org.
Конечно, можно делить кольчуги по территориально-этническому принципу. Такой подход отчасти оправдан, хотя и не всегда. Хотя бы потому, что на протяжении веков технология производства кольчуг у одних и тех же народов менялась. Например, то, что использовалось на Руси в X веке, не всегда соответствует тому, что начали использовать с 70-х годов XV века. Вообще, стоит сразу отметить, что кольчуги весьма разнообразны. А потому куда важнее понимать, в чём кроются главные отличия между ними. К числу наиболее значимых особенностей стоит отнести: тип и качество материала, размер и форму колец, способ заклёпывания колец и последнее по списку, но, наверное, всё-таки первое по значению – способ плетения.
Кольца защиты. /Фото: museum.unn.ru.
Способов плетения - тоже великое множество: тут уж кто на что был горазд. К наиболее распространённым можно отнести, пожалуй, схемы 4 в 1, 6 в 1 и 8 в 1. При этом европейская схема 4 в 1, например, отличается от таковой в Японии. Существуют и достаточно редкие экзотические способы плетения, например, 8 в 2, который из-за сложности и надёжности называют «королевским». Чем больше колец вплетается в одно, тем прочнее и дороже кольчуга. «Четвёрки» - относительно просты и дёшевы. «Восьмёрки» - сложны и крайне дороги. Хотя нельзя не отметить, что во все времена кольчуга была в целом весьма недешевым удовольствием. В Европе потеснить (хотя и не вытеснить) её смогли только латные доспехи. Хотя эпизодически кольчуга применяется в силовых структурах и дайвинге (для защиты от акул) по сей день.
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