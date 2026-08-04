Не только рыцари: кто на самом деле носил (и носит) кольчугу



Какие бывают кольчуги? /Фото: pikabu.ru. Какие бывают кольчуги? /Фото: pikabu.ru.

На протяжении веков именно кольчуга оставалась, пожалуй, самым популярным видом доспехов. При этом степень распространённости кольчуги во все «героические времена» была заметно выше той, что принято считать в широких народных кругах. Зачастую кольчуга воспринимается как сугубо европейское явление. На протяжении веков именно кольчуга оставалась, пожалуй, самым популярным видом доспехов. При этом степень распространённости кольчуги во все «героические времена» была заметно выше той, что принято считать в широких народных кругах. Зачастую кольчуга воспринимается как сугубо европейское явление.Но правда жизни в том, что это не так.

1. Кольчуга: что есть такое, зачем и когда появилась, насколько распространена по миру



Использовалась с древнейших времён. /Фото: wikimedia.org. Использовалась с древнейших времён. /Фото: wikimedia.org.

Кольчуга – это доспех, сплетённый из металлических колец, напоминающий рубашку или скорее майку. Несложно догадаться, что создавалась она с одной единственной целью – для защиты человеческого тела от холодного и метательного оружия. Вопреки популярному стереотипу, кольчуга отнюдь не является чем-то «средневеково-европейским». Сей тип доспеха так или иначе был известен едва ли не во всём мире. Во всяком случае, если речь идёт о народах, уверенно шагнувших в своё время в железный век (в разных местах «век» начинался в разное время). А потому, когда именно появилась первая кольчуга и где, мы, конечно же, не знаем. Ряд оптимистически настроенных исследователей возводит появление первой кольчуги к IV веку до н.э. к территории современной Дании.



Распространена почти по всему миру. /Фото: joom.ru. Распространена почти по всему миру. /Фото: joom.ru.

Если говорить о первой достоверно верифицированной археологической находке кольчуги, то это III век до н.э. Обнаружен образец был на территории современной Румынии в захоронении кельтского воина. Стоит отметить, что значительный массив археологических находок ранних кольчуг относится именно к кельтским племенам.



Простой и надёжный способ защиты. /Фото: volgograd-trv.ru. Простой и надёжный способ защиты. /Фото: volgograd-trv.ru.

В целом, как уже было отмечено, кольчуга была известна едва ли не повсеместно. Помимо Европы она широчайшим образом использовалась на Ближнем Востоке, в Передней Азии (Иране), на Кавказе. В Китае традиционно больше любили ламеллярную (пластинчатую) броню, однако и кольчугу знали. Собственный вариант кольчужной брони был даже в Японии, где «стальные рубахи» носили название кусари.

2. Почему именно кольца?



Дожила до сегодняшних дней. /Фото: ratobor.com. Дожила до сегодняшних дней. /Фото: ratobor.com.

На самом деле здесь нет большого секрета. Абсолютно все «примитивные» типы металлического бронирования как-то чешуйчатая, ламеллярная или кольчужная броня, появились ещё в глубокой древности по причине слабой развитости металлургии. Если кратко: идея изготавливать латы родилась ещё в бронзовом веке. Проблема в том, что расковать и удалить все шлаки из стального листа вручную, обеспечив материалу достаточную лёгкость и при этом прочность, крайне сложно. Высок риск брака. Расковывать маленькие пластинки или тянуть проволоку, из которой затем будут созданы кольца – намного проще и надёжней. Да, сам доспех при этом получается крайне нетехнологичным. Изготовление той же кольчуги требует больших временных затрат и крайне специфических кузнечных навыков.



Самый популярный тип защиты. /Фото: designstudio.com. Самый популярный тип защиты. /Фото: designstudio.com.

Однако, выбора просто не было: большие стальные листы вплоть до XV века и распространения в Европе «автоматических» кузнечных молотов на водяных мельницах, получались так себе по качеству. Ближе всех к производству лат в своё время подошли римляне, создавшие свою пресловутую «лорику сегментату». Вот только у римлян в отличие от большинства других кузнечный молот на воде – был. После крушения Рима об этой технологии забыли на века. Собственно, именно по этой причине грациозные латные доспехи в Европе и стали появляться на рубеже XIV-XV веков по мере развития первой «промышленной» революции в Италии и Германии.

3. Какие типы кольчуг бывают?



Существуют разные схемы набора. /Фото: ru.wikipedia.org. Существуют разные схемы набора. /Фото: ru.wikipedia.org.

Конечно, можно делить кольчуги по территориально-этническому принципу. Такой подход отчасти оправдан, хотя и не всегда. Хотя бы потому, что на протяжении веков технология производства кольчуг у одних и тех же народов менялась. Например, то, что использовалось на Руси в X веке, не всегда соответствует тому, что начали использовать с 70-х годов XV века. Вообще, стоит сразу отметить, что кольчуги весьма разнообразны. А потому куда важнее понимать, в чём кроются главные отличия между ними. К числу наиболее значимых особенностей стоит отнести: тип и качество материала, размер и форму колец, способ заклёпывания колец и последнее по списку, но, наверное, всё-таки первое по значению – способ плетения.



Кольца защиты. /Фото: museum.unn.ru. Кольца защиты. /Фото: museum.unn.ru.

Способов плетения - тоже великое множество: тут уж кто на что был горазд. К наиболее распространённым можно отнести, пожалуй, схемы 4 в 1, 6 в 1 и 8 в 1. При этом европейская схема 4 в 1, например, отличается от таковой в Японии. Существуют и достаточно редкие экзотические способы плетения, например, 8 в 2, который из-за сложности и надёжности называют «королевским». Чем больше колец вплетается в одно, тем прочнее и дороже кольчуга. «Четвёрки» - относительно просты и дёшевы. «Восьмёрки» - сложны и крайне дороги. Хотя нельзя не отметить, что во все времена кольчуга была в целом весьма недешевым удовольствием. В Европе потеснить (хотя и не вытеснить) её смогли только латные доспехи. Хотя эпизодически кольчуга применяется в силовых структурах и дайвинге (для защиты от акул) по сей день.