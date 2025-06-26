Продукты с вашей кухни, которые пригодятся во время уборки

Наверняка вы уже миллион раз встречали на просторах интернета бытовые лайфхаки с использованием уксуса, лимонной кислоты или соды, поэтому удивить ими кого-то сложно. Но если мы вам скажем, что для уборки подходят не только эти продукты, но еще и рис, майонез и даже хлеб? Заинтриговали? Тогда быстрее читайте нашу статью.

1. Рис

2. Майонез

3. Соль

4. Чай

5. Растительное масло

6. Хлеб

Обычно бытовая химия отлично справляется с различными бытовыми задачами, поэтому когда нам нужно что-то помыть, постирать или почистить, мы не раздумывая идем в магазин. Однако есть куда более безопасные, экологичные и дешевые способы привести одежду и квартиру в порядок. Мы говорим об обычных продуктах питания, которые можно и нужно использовать в уборке, ведь они являются отличной альтернативой всевозможным спреям, гелям и порошкам.Важно, чтобы рис покрыл лезвия.Наверняка вы слышали о том, что рис обладает прекрасными впитывающими свойствами, и если вдруг вы уронили телефон в ведро с водой, то его сразу нужно положить в пакет с крупой. Однако на этом полезные свойства риса не заканчиваются. Например, с его помощью получится быстро и эффективно почистить кофемолку от загрязнений. Для этого засыпьте в чашу с ножами зерна (важно, чтобы они полностью покрыли лезвия), и включите прибор на одну минуту. Так вы с легкостью сможете избавиться от специй или остатков старой обжарки.Также рис может выполнить роль своеобразного ершика. Если вам нужно помыть емкость с узким горлышком, например, вазу, насыпьте в нее примерно 50 миллилитров крупы, добавьте пару капель средства для мытья посуды и несколько столовых ложек воды.Хорошо потрясите емкость, а затем высыпьте рис и ополосните ее чистой водой.На заметку: Вода, которая остается после варки риса, тоже может использоваться для решения бытовых вопросов. В ней содержится крахмал, который превращает жидкость в деликатный абразив. Китайцы используют такую воду для мытья посуды и чистки столешниц. Советуем вам тоже попробовать.Нанесите немного майонеза и удалите наклейкуНа первый взгляд фраза о том, что майонез, в котором содержится большое количество жира, может помогать что-то чистить, кажется странной и нелогичной. Однако на самом деле он способен помочь вам удалить некоторые пятна. Приведем несколько примеров. Если вы поставили на журнальный столик мокрую кружку, и на поверхности остался след, возьмите кусочек бумажного полотенца, нанесите на него майонез и положите на отметину. Через час уберите салфетку и уберите сухим полотенцем остатки.Также масла, которые входят в состав майонеза, отлично борются с наклейками на посуде, бытовой технике и других вещах. Если вам нужно избавиться от особо назойливой этикетки, которая отказывается сниматься по-хорошему, смажьте ее майонезом, а через 20 минут попробуйте удалить. Вот увидите, процедура пройдет быстро и безболезненно.И, наконец, соус способен устранить капли масляной краски, которые попали на столешницу или полы. Только нужно смазать им пятна как можно быстрее, чтобы они не успели полностью высохнуть. Лишь в этом случае от краски не останется даже следа.Насыпьте в сковороду соль и протрите дно бумажным полотенцем.Нельзя сказать, что соль – это очень неожиданный продукт для уборки, но, тем не менее, многие хозяйки не используют ее полезные свойства на все 100%. Например, вы знали, что продукт является отличным абразивом, и им можно чистить чугунные сковороды? Нужно насыпать в емкость 100 граммов соли, хорошо потереть губкой или бумажным полотенцем, чтобы она впитала в себя загрязнения, а затем ополоснуть сковороду чистой водой. Обязательно вытирайте чугунную посуду насухо, так как этот материал не переносит контакта с влагой – он очень быстро ржавеет.Зимой соль можно добавлять в отсек для кондиционера, чтобы потом сушить вещи на улице – в этом случае они не заледенеют даже при сильном морозе. Также соль пригодится, если в сковороду нечаянно попали капли воды и масло полетело в разные стороны. Щепотки будет достаточно для того, чтобы утихомирить «фейерверк».Помойте окно чайной заваркой.Почему опытные хозяйки часто используют лимонный сок и уксус для удаления масляных пятен с плиты или посуды? Потому что кислоты, которые входят в их состав, отлично растворяют жиры. Но знаете ли вы, что чай работает точно так же? Удивительно, но факт. Рассказываем, в чем секрет.Все дело в том, что в нашем любимом напитке содержится дубильная кислота, которая не только эффективно удаляет жир с поверхности, но также придает им красивый блеск. Именно поэтому чаем смело можно мыть посуду (сделайте крепкую заварку или используйте чайный пакетик, как губку), а также применять для чистки стекол. Заварите некрепкий напиток, перелейте в пульверизатор, нанесите на стекло и хорошо протрите поверхность салфеткой из микрофибры. Таким же способом можно мыть зеркала, стеклянные столешницы, очки и пр.Еще один вариант, как использовать напиток в быту – чистить им деревянные шкафы и темный ламинат. Заварите чай, остудите его, затем смочите тряпку, хорошо отожмите и пройдитесь по деревянным поверхностям. Не ограничивайтесь одним разом – лучше сделайте два-три подхода. Напиток не только удалит грязь, но также сделает поверхность матовой.Добавьте в таз с полотенцами растительное маслоМы привыкли, что растительное масло способно только оставлять пятна, но на самом деле оно может помочь их отстирать. Вот, какой раствор вам нужно приготовить: 10 литров горячей воды, две столовых ложки отбеливателя, две столовых ложки растительного масла, 200 граммов стирального порошка.Тщательно перемешайте в тазу все ингредиенты, опустите в него грязные кухонные полотенца и оставьте на ночь до полного остывания раствора. После этого хорошо отожмите вещи, прополощите их в воде (сначала в горячей, потом в теплой, а в конце в холодной) и отправьте сушиться.Есть и второй способ. Нужно смешать в одинаковых количествах соду, растительное масло и отбеливатель, добавить три-четыре литра воды, хорошо нагреть состав и прокипятить в этом растворе грязные вещи в течение одного часа. Обратите внимание, что если вы берете порошок, то лучше использовать для машинной стирки, так как оно меньше пенится.Скатайте из мякиша шарик и протрите жирное пятноЗа счет того, что у хлеба пористая структура и отличные впитывающие свойства, он является идеальным продуктом для чистки различных поверхностей. Если вы случайно пролили на скатерть соус, растительное масло или вино, сразу приложите к пятну хлебный мякиш и слегка прижмите, чтобы он впитал в себя жидкость. Хлеб вберет большую часть загрязнения прежде, чем она успеет проникнуть в глубокие слои ткани. Далее вам останется лишь постирать скатерть в стиральной машине. Кстати, этот же лайфхак можно использовать и в том случае, если вы вымазали одежду.У хлеба есть еще одно полезное свойство – он действует, как настоящий магнит для грязи. Поэтому если вы заметили на стене, шкафу или дверной раме пятно загадочного происхождения, просто скатайте из хлебного мякиша шарик и проведите им по загрязненному участку. Главное – не трите слишком сильно, чтобы на поверхности не остались крошки.Также хлеб можно использовать, чтобы быстро и безопасно собрать осколки. Если вы нечаянно разбили вазу, бокал или тарелку, прижмите кусочек хлеба к месту, где это произошло, и «промакивающими» движениями соберите стекло.