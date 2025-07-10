Загадочный пропажи древних цивилизаций

За время существования людей на планете много раз создавались новые цивилизации. До прихода современной цивилизации на планете создавалось, а потом пропадало множество очагов науки и культуры. Часть из них исчезла по понятным историкам причинам: войны, климат и упадок. Но некоторые резко прервали свое существование на пике могущества. Их исторические загадки ученые пытаются разгадать уже тысячи лет.
Микены
Мощная цивилизация, которая оставила немалый след в истории. Вспомните школьную программу: легенда о царе Агамемноне, командующего греками во время Троянской войны, часто упоминает микенцев. Родная страна не могла обеспечить жителей всех необходимым – они стали торговцами, притом очень умелыми. Как и когда случился закат этой цивилизации, уверенно стоящей на ногах, историки понять не могут до сих пор. В один момент Микены пришли в упадок, а местные жители разбежались по окружающим городам.
Триполье
А это – одна из самых древних цивилизаций мира. Трипольская культура существовала несколько тысячелетий, с 5500 до 2750 года до нашей эры. Археологов долгое время ставил в тупик странный обычай народа Триполья: каждые сто лет они сжигали дотла свои города и строили на том же месте новые. Очередной пожар закончился полным упадком культуры – а причин его так и не нашли.
Кхмерская империя
Кхмеры построили свою великую империю в 9 веке нашей эры. Территория современной Камбоджи стала колыбелью цивилизации, наводившей ужас на юг Азии. Храбрые воины и беспринципные военачальники, кхмеры быстро захватили власть в регионе. Но долгое существование было цивилизации не суждено: внешне благополучный народ пал, судя по всему, под тяжестью собственных пороков.
Цивилизация Анасази
Самобытная культура стала предшественницей гораздо менее развитой цивилизации индейцев пуэбло. Люди Анасази разработали собственную систему строительства жилищ: их вырезали прямо в скалах. Скорее всего, упадок цивилизации последовал после череды агрессивных нападений окружающих племен.
Хараппская цивилизация
Наряду с древнеегипетской и шумерской, индская цивилизация считается одной из древнейших в истории человечества. Она занимала гигантскую территорию, раскинувшуюся сразу на два материка. К сожалению, хараппская культура также пришла в упадок: археологи находят немало свидетельств того, как люди совершенно внезапно срывались с мест целыми городами и уходили в бесплодные земли.
Минойская цивилизация
Помните лабиринт, в котором был заключен мифический (а может и вполне реальный) минотавр? Всю культуру археологи, для удобства, назвали именем великого царя Крита – Миноса. Минойская культура стала первой цивилизацией во всей Европе. Ее крах историки связывают с извержением вулкана, однако, у этой теории есть свои противники.
Цивилизация Кловис
Десять тысяч лет назад центральные равнины Северной Америки населяла крупнейшая доисторическая цивилизация. Люди народа Кловис были непревзойденными охотниками и с легкостью расправлялись с прочими, более мелкими и неорганизованными племенами. Тем более странно выглядит резкое исчезновение этой мощной культуры. Впрочем, некоторые археологи связывают его с внезапным похолоданием.
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