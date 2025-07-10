Загадочный пропажи древних цивилизаций

За время существования людей на планете много раз создавались новые цивилизации. До прихода современной цивилизации на планете создавалось, а потом пропадало множество очагов науки и культуры. Часть из них исчезла по понятным историкам причинам: войны, климат и упадок. Но некоторые резко прервали свое существование на пике могущества. Их исторические загадки ученые пытаются разгадать уже тысячи лет.





Микены

Триполье

Кхмерская империя

Цивилизация Анасази

Хараппская цивилизация

Минойская цивилизация

Цивилизация Кловис