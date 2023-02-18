5 некогда секретных бункеров XX века, которые сегодня открыты для посещения

Когда отгремела Вторая мировая война, ничего не закончилось. Все только началось. Исторический конфликт не решил проблемы и противоречия, а лишь вывел цивилизацию на новый этап противостояния государств. Холодная война и гонка вооружений вынудили всех участников конфликта тратить астрономические ресурсы на создание новых видов вооружения и средств защиты от них. Защититься от наиболее разрушительного оружия можно только одни способом – закопаться поглубже в землю.
1. Regierungs Bunker
Построен комплекс был в Западной Германии. |Фото: deutsch.rt.com.
Со строительством бункеров у немцев все было хорошо еще до Второй мировой войны. Впрочем, даже когда Третий Рейх пал, Германия была разделена, обложена санкциями и репарациями, немцы не угомонились. Во всяком случае в вопросах строительства подземных комплексов. Перспектива ядерной войны между СССР и США пугала всех не на шутку. Страны Европы понимали, что начинить Третья мировая – все будут вовлечены в конфликт.
Создавался для руководства ФРГ. |Фото: ya.ru.
На случай если с востока полетят бомбы, в западной части оккупированной союзниками Германии южнее Кельна, недалеко от города Бонна была создана сеть подземных укреплений «Regierungs Bunker». Строился он сразу после Второй мировой войны (очевидно не без помощи американцев). Предназначался бункер для укрытия федеральных властей и конституционных органов власти Германии.
Сегодня бункер больше не используется. Большая часть комплекса открыта для посещения туристами.
2. Diefenbunkers
Канада не отставала. |Фото: YouTube.
В Канаде есть лоси, деревья и красивые женщины. Совершенно очевидно, что этого более чем достаточно для того, чтобы коммунисты разбомбили эту страну оставив на ее месте лишь ядерный пепел. Во всяком случае чего-то подобного руководство североамериканского государства очень боялось во второй половине XX столетия.
Для руководства страны. |Фото: imgur.com.
Дифенбункер – это не один, а целых 50 укреплений, расположенных в сельских местностях Канады рядом с крупнейшими городами. Название это неофициальное. Такое прозвище им дали представители канадской оппозиции в качестве издевки над тогдашним премьер-министром страны Джоном Дифенбейкером. По всей видимости канадская оппозиция выкрикивала пассажи в духе: «Сколько можно было пенсий заплатить на один бункер!».
Создавался комплекс укреплений для эвакуации правительства почти 10 лет с 1950 по 1960-е годы. Сегодня бункера больше не используются и открыты для посещения всех желающих.
3. Проект 131
Сегодня в бункер водят туристов. |Фото: ardexpert.ru.
Не отставали от всей остальной планеты в вопросах «ядерной истерии» и руководители Китая. В период с 1960-х по 1970-е в стране было создано представительное количество подземных укреплений как для эвакуации правительства, так и для эвакуации солдат на случай Третьей мировой войны.
Одним из ярчайших ранних ядерных бункеров Китая является «Проект 131». Комплекс был возведен в провинции Хуюэй. Строился он в самый горячий этап холодной войны между СССР и США. Однако, уже к концу XX века китайское руководство признало комплекс укреплений устаревшим и решило его рассекретить.
Сейчас в коридорах и залах «Проекта 131» расположен музей китайской истории. Сюда водят туристов не только со всей страны, но и из заграницы.
4. Burlington
Англичане строили свои бункера. |Фото: ya.ru.
Сегодня уже мало кто помнит, однако именно команда такого «замечательного» человека и блестящего политика, как Уинстон Черчилль, внесла огромный вклад в разжигание холодной войны между СССР и США. Достаточно вспомнить, что администрация Черчилля предлагала американцам реализовать «оборонительный» план «Немыслимое» уже в 1945 году с использованием ядерных бомбардировок территории СССР и привлечением к войне сдавшихся подразделений вермахта. Американцы от инициативы отказались, в результате чего британцы отрицали существование документов по проекту вплоть до 1998 года, когда «Немыслимое» не был официально рассекречен и не лег в Национальный архив Великобритании.
Бункер на случай войны. |Фото: textbacklinkexchanges.com.
Впрочем, бомбить беззащитный (в вопросе ядерного оружия) СССР – это одно. А совершенно другое, когда бомбы появляются у коммунистов. В итоге уже в 1950-е годы в Великобритании стартует масштабное строительство ядерных бункеров. Одним из крупнейших становится «Burlington». Предназначался он для эвакуации правительства. После «окончания» холодной войны в 1991 году англичане рассекретили убежище и сделали его туристическим объектом. Впрочем, едва ли экскурсоводы там рассказывают про «Operation Unthinkable».
5. Greenbrier
Создан такой был не один. ¦Фото: ya.ru.
Гринбрир – это не только роскошный горный курорт вблизи серных источников в Западной Вирджинии, но еще и один из крупнейших подземных комплексов США. Создан он был в 1960-е годы и предназначался для эвакуации первых лиц американского государства. До окончания XX века комплекс оставался сверхсекретным и на нем постоянно несли вахту многочисленные солдаты. Тем не менее, после распада Советского Союза руководство США решило, что содержать дорогой в обслуживании комплекс больше нет никакой нужды. Гриф секретно был снят, а бункер стал предметом общественного достояния.
Конец света с комфортом. ya.ru.
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