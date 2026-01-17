Знаменитости, которые в молодости выглядели хуже, чем теперь

Один из американских телеканалов показал в январе уникальные кадры – первое прослушивание будущей знаменитой актрисы Сальмы Хайек. Зрители обалдели, едва узнав в этой наивной 20-летней мексиканочке с буйной гривой нынешнюю знойную красотку, чьи появления на экране и в свете приводят в трепет.
Но не одна она: среди знаменитостей есть немало примеров выигрышного «старения» – убедитесь в этом, посмотрев новую фотогалерею далее.
Что ж, Сальма наверняка гордится: в свои 49 она выглядит изысканнее, чем 20 и 30 лет назад.
Виктория Бекхэм
41 год
Пьер Ришар
81 год
В лице легендарного французского комедианта ожило выражение «благородные седины» – впору играть шекспировских королей
Анджелина Джоли
40 лет
Джордж Клуни
54 года
Дженнифер Лопес
46 лет
Хью Лори
56 лет
А вот и ближние примеры.
Лайма Вайкуле
61 год
Латвийская певица всегда была суперстильной – и на этих фото тоже носила модные по тем временам прически, одежду и макияж. Но сейчас это смотрится таким глухим ретро, что в сравнении более поздние образы Лаймы, безусловно, выигрывают.
Андрей Малахов
44 года
«Российская Опра» в мужском обличье, король телевизионного прайм-тайма утвердился на «первой кнопке» с середины 90-х. 25-летний очкарик со смешными кудрями вел программу «Доброе утро». Слева – кадр одного из старых эфиров. Справа – Малахов в наши дни.
А уже с 2001-го он стал вести собственное ток-шоу «Большая стирка», которое постепенно переросло в нынешнюю программу «Пусть говорят». Так что Андрей в этом году отметит 15 лет в качестве ее автора и ведущего.
Когда «солидность» среднего возраста явно к лицу:
