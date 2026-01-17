С нами не соску...
С нами не соскучишься!

Знаменитости, которые в молодости выглядели хуже, чем теперь

Знаменитости, которые в молодости выглядели хуже, чем теперь

Один из американских телеканалов показал в январе уникальные кадры – первое прослушивание будущей знаменитой актрисы Сальмы Хайек. Зрители обалдели, едва узнав в этой наивной 20-летней мексиканочке с буйной гривой нынешнюю знойную красотку, чьи появления на экране и в свете приводят в трепет.

Но не одна она: среди знаменитостей есть немало примеров выигрышного «старения» – убедитесь в этом, посмотрев новую фотогалерею далее.


Знаменитости, которые в молодости выглядели хуже, чем теперь

Что ж, Сальма наверняка гордится: в свои 49 она выглядит изысканнее, чем 20 и 30 лет назад.

Знаменитости, которые в молодости выглядели хуже, чем теперь

Знаменитости, которые в молодости выглядели хуже, чем теперь

Виктория Бекхэм


41 год

Знаменитости, которые в молодости выглядели хуже, чем теперь

Знаменитости, которые в молодости выглядели хуже, чем теперь

Пьер Ришар


81 год

В лице легендарного французского комедианта ожило выражение «благородные седины» – впору играть шекспировских королей

Знаменитости, которые в молодости выглядели хуже, чем теперь

Знаменитости, которые в молодости выглядели хуже, чем теперь

Анджелина Джоли


40 лет

Знаменитости, которые в молодости выглядели хуже, чем теперь

Знаменитости, которые в молодости выглядели хуже, чем теперь

Джордж Клуни


54 года

Знаменитости, которые в молодости выглядели хуже, чем теперь

Знаменитости, которые в молодости выглядели хуже, чем теперь

Дженнифер Лопес


46 лет

Знаменитости, которые в молодости выглядели хуже, чем теперь

Знаменитости, которые в молодости выглядели хуже, чем теперь

Хью Лори


56 лет

Знаменитости, которые в молодости выглядели хуже, чем теперь

Знаменитости, которые в молодости выглядели хуже, чем теперь

А вот и ближние примеры.

Лайма Вайкуле


61 год

Знаменитости, которые в молодости выглядели хуже, чем теперь

Латвийская певица всегда была суперстильной – и на этих фото тоже носила модные по тем временам прически, одежду и макияж. Но сейчас это смотрится таким глухим ретро, что в сравнении более поздние образы Лаймы, безусловно, выигрывают.

Знаменитости, которые в молодости выглядели хуже, чем теперь

Андрей Малахов


44 года

«Российская Опра» в мужском обличье, король телевизионного прайм-тайма утвердился на «первой кнопке» с середины 90-х. 25-летний очкарик со смешными кудрями вел программу «Доброе утро». Слева – кадр одного из старых эфиров. Справа – Малахов в наши дни.

Знаменитости, которые в молодости выглядели хуже, чем теперь

А уже с 2001-го он стал вести собственное ток-шоу «Большая стирка», которое постепенно переросло в нынешнюю программу «Пусть говорят». Так что Андрей в этом году отметит 15 лет в качестве ее автора и ведущего.

Знаменитости, которые в молодости выглядели хуже, чем теперь

Когда «солидность» среднего возраста явно к лицу:

Знаменитости, которые в молодости выглядели хуже, чем теперь

источник

:)

Ссылка на первоисточник
