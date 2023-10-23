Как легко определить лжеца: 6 практичных советов от агента спецслужб

Все лгут, но некоторые лучше других.
Каждый человек хочет, чтобы собеседник всегда был с ним максимально искренним. К сожалению, в жизни далеко не всегда люди бывают честными. По счастью, далеко не все вруны достаточно хорошо умеют скрыть свою ложь. Агенты спецслужб рассказали, по каким признакам, прямым и косвенным, можно определить лжеца.
1. Непрямой ответ
Честному человеку боятся нечего.
Любое уклонение от прямого ответа красноречиво указывает на то, что человек пытается солгать. Также лжецы любят давить на свою «честность», всячески указывая на то, что у них нет никаких поводов, чтобы говорить врать в данной ситуации. Честный человек никогда не будет говорить ничего подобного.
2. Религия
Стоит иметь ввиду.
Человек, которого уже фактически уличили во лжи, может попытаться указать на свою религиозность. В целом – это столь же нелепая попытка ухода от ответа или попытка выкрутиться, как и любой другой непрямой ответ. Например, человек может начать давить на свою благочестивость и то, что ему вера в целом не позволяет так поступать.
3. Ноги
Следите за их ногами.
Поглядывайте на ноги своего собеседника, они могут рассказать о человеке куда больше, чем он сам бы того хотел. Если собеседник начал подергивать своими нижними конечностями, это ярко указывает на то, что человека данный вопрос выбивает из колеи.
4. Обездвиживание
Самый очевидный признак лжи.
Самые неопытные лжецы могут и вовсе терять контроль над своим телом, становясь похожими на черепаху, спрятавшуюся в свой панцирь. Определенно, данный признак проявляется не так часто, как хотелось бы, но следует помнить и о нем в том числе.
5. Слишком искренний взгляд
Прямо давит на жалость.
Существует мнение, что человек, который врет, всегда отводит взгляд. Справедливо это только для самых неопытных лжецов. Большинство врунов делают строго обратное – они всеми силами будут выдавливать из себя искренний, фактический «сверлящий» взгляд.
6. Гиперреакция
Эмоции - это маска.
Слишком бурная реакция на острый вопрос – одно из самых красноречивых свидетельств того, что человек лжет. Суть данного приема (со стороны лжеца) очень проста. Он пытается вызвать у человека чувство вины или просто сбить его с толку бурей эмоций.
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