О чём рассказали археологам древние артефакты викингов, обнаруженные на тающем леднике

Глобальное потепление и аномальное тепло стали причиной таяния ледников во многих скандинавских странах. Жаркое летнее солнце растопило лёд на горном хребте Ломсегген и обнажило давно потерянный горный перевал, который использовался ещё в эпоху викингов. Это был путь, который связывал между собой долины Бевердален и Оттадален., археологи обнаружили бесценные артефакты древней цивилизации, принадлежащие ещё к 5 веку!
Эта дорога использовалась теми, кто переходил с постоянных ферм в долинах, на фермы на больших высотах. Вполне вероятно, многие проделывали гораздо более долгий путь, идя из Норвегии.
Лендбрин. Фото: Ларс Пилё.
Некоторые из вещей, которые обнаружили археологи, принадлежат к железному веку. На перевале найдено большое количество конского навоза. Это позволяет сделать вывод о том, что дорога использовалась довольно активно. Археологам пока удалось обнаружить чуть более тысячи различных древних артефактов. Все они подверглись углеродному анализу. Вещи прекрасно сохранились благодаря тому, что были во льдах, а ведь прошло больше тысячи лет!
Древняя подкова, найденная в Лендбрине.
Руины каменного укрытия на перевале.
Доктор Ларс Хольгер Пилё, со-директор Программы археологии ледников в Совете графства Оппланд в Норвегии, начал в этом районе археологические раскопки ещё в 2011 году. Это произошло после того, как была найдена прекрасно сохранившаяся туника железного века из Лендбрина.
Туника времён железного века.
На перевале было найдено небольшое укрытие в скале.Прекратилось там активное движение только после того, как в этих краях начала свирепствовать бубонная чума. В результате чего практически была уничтожена Норвегия, где погибло две трети населения.
Другим фактором, повлиявшим на то, что путь прекратили массово использовать, мог быть затяжной холодный период. Пандемии средних веков и неблагоприятные погодные условия оказали огромное влияние на численность населения, его образ жизни и, особенно, на путешествия. Всё меньше людей ездили на дальние расстояния. Позже, когда жизненные условия нормализовались, перевал был почти забыт, им пользовались очень редко.
Находки археологов представляют огромную ценность для науки. Сложность состоит в том, что органические древние артефакты из текстиля, кожи, дерева, шерсти и кости, подвергаясь воздействию воздуха и света, очень быстро разрушаются. Поэтому чрезвычайно важно их собрать в самом скором времени, иначе их не сохранить. Площадь же, которую нужно исследовать археологам, просто огромна - примерно, как два футбольных поля. Это одно из самых больших археологических исследований, которое когда-либо проводилось.
Отлично сохранившийся текстиль оригинального синего цвета, датированный 10 веком нашей эры.
Прошлый год стал весьма урожайным на артефакты, благодаря усиленному таянию. Археологи обнаружили останки собаки, на которой был ошейник с поводком, кости вьючных лошадей, сани, огромное количество подков и снегоступов. Возраст всех этих предметов учёные определили, как период с 11 по 14 век.
«Щипец», найденный археологами на горном перевале в Лендбрине.
Копья эпохи викингов.
Многие из этих реликвий были выставлены в местных музеях, в том числе один предмет, представляющий собой небольшой кусок дерева, похожий на деталь, сделанную на токарном станке. Никто не имел представления о том, для чего использовали этот предмет. Однажды одна пожилая посетительница рассказала, что эту вещь использовали для того, чтобы воспрепятствовать ягнятам и козлятам питаться материнским молоком. Ведь его нужно было сберечь для семьи. Также женщина поведала, что в её семье эту деталь изготавливали из можжевелового дерева (как и артефакт 11 века) и пользовались ею вплоть до 1930-х годов.
Приспособление, которое мешало ягнятам и козлятам пить материнское молоко.
Деревянный венчик, 11 век.
