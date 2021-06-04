Копролит викинга, шведский Будда и другие археологические находки,которые изменили взгляд на историю

Археологические открытия часто становятся центром внимания и привлекают внимание публики, как никакая другая наука. Даже всего одна археологическая находка может просто полностью «перечеркнуть» целое поколение академических трудов, сделав их устаревшими. А некоторые из находок настолько странные, что могут полностью изменить взгляд на историю.
1. Копролит Lloyds Bank
Копролит (окаменелые фекалии) Lloyds Bank - одно из самых странных открытий эпохи викингов, не похожее ни на одну другую находку того времени. Как бы странно это не звучало, что это просто испражнения викингов. Археологи с юмором отметили, что стоит пожалеть бедного человека, который «выжал из себя» это. Ведь длина 19,5 сантиметров, и он признан самой большой из человеческих фекалий, когда-либо обнаруженных в истории. Он также был настолько плотным, что окаменел, а не сгнил, как обычные фекалии.
Подобные находки встречаются крайне редко, но влажная земля Йорвика сохранила их. Данная находка невероятно важна, потому что она обеспечивает фантастически детальное понимание рациона викингов. К примеру «автор» этого копролита жил на диете, состоящей в основном из пыльцы и зерновых отрубей, которые он ел в виде хлеба и каши.
2. Лестерширский щит из коры
В 2015 году археологи, работающие в Лестершире, Великобритания, сделали уникальное в истории Европы открытие - щит железного века, сделанный из коры дерева. Щит, который был создан примерно в 395-255 г.г. до н.э., перевернул археологический мир с ног на голову. До этого открытия повсеместно предполагалось, что щиты из коры должны быть недостаточно прочными, чтобы их можно было использовать в реальном бою. Хотя найденный щит был сильно поврежден, когда его выбросили в яму, используемую для поения скота, к тому времени ему было уже более десяти лет, и он прошел множество сражений.
Когда ученые попытались воссоздать подобный щит, к своему удивлению они обнаружили, что такие щиты могут быть довольно крепкими и даже отражать стрелы и удары оружия. При этом они намного легче, чем традиционные деревянные или металлические щиты. В остальном находка была похожа по форме и дизайну на металлические щиты того же периода, а также она была украшена красно-белым клетчатым рисунком.
3. Шведский Будда
Сейчас широко известно, что викинги активно занимались торговлей и имели свои торговые посты от Ирландии до России, а также доходили до рынков в Багдаде и Египте. Однако ничто так не показывает предприимчивый дух викингов, как серия находок, сделанных на острове Хельго в Швеции. На Хельго находился оживленный торговый пост викингов в течение большей части раннего средневековья, поэтому на данном шведском острове сегодня находят предметы буквально со всего мира. К примеру, были обнаружены статуя Будды, верхушка ирландского епископского посоха и ковш из Северной Африки. Предполагается, что ковш и посох епископа были захвачены во время набегов, потому что викинги часто грабили территории от Ирландии до Египта, но статую Будды, должно быть, обменяли на что-то.
Изготовленная в индийском Кашмире примерно в шестом веке статуя, вероятно, была куплена где-то на торговом пути между Ближним Востоком и Россией, куда викинги часто отправлялись, чтобы торговать, совершать набеги или даже вступать в варяжскую гвардию в Константинополе. Необычная статуя, вероятно, была доставлена кем-то в Хельго и продана местному жителю. Находка подтвердила факт того, что подозревали некоторые историки: торговые пути викингов простирались намного дальше, чем считалось ранее. Хотя они в основном не добирались до рынков в Индии, викинги часто торговали с арабами, которые в свою очередь торговали с Индией.
4. Древнеегипетский табак
Одно из самых странных археологических открытий последних нескольких десятилетий произошло в немецком Мюнхене в 1992 году. Доктор Светла Балабанова проводила химическое испытание некоторых древних египетских мумий, которые принадлежали королю Баварии. К ее удивлению, она обнаружила на них следы никотина и кокаина. В древние времена их можно было найти только в Америке. С тех пор появились различные гипотезы, чтобы попытаться объяснить, как появились эти следы. Наиболее правдоподобным является то, что «предки» этих веществ существовали в Евразии в то время, но вымерли до наших дней, так же, как древнеримское растение сильфий. Тем не менее, более поздние исследования показали, что теоретически древние египтяне могли добраться до Америки через океан.
Археологические находки и древние изображения путешествия Хатшепсут до земель Пунт выявили сложную военно-морскую инфраструктуру, включая гавани, строительные материалы и остатки самых старых из когда-либо обнаруженных морских судов. Сохранившиеся изображения египетских кораблей демонстрируют суда длиной более 21 метра, перевозящие более 200 моряков вместе с товарами, которые можно было найти только вдоль побережья Африки. Т.е., судя по всему, древний Египет мог торговать на больших расстояниях.
Есть еще один очень любопытный факт. В 1909 году газета «Аризона» сообщила, что два исследователя, финансируемые Смитсоновским институтом, обнаружили в Америке пещеры, в которых находились артефакты в египетском стиле. Однако сегодня нет никаких доказательств, и у Смитсоновского института нет записей о таком открытии.
5. Камни Гован
Камни Гован являются примерами «хогбэков», некоторых из самых странных памятников, которые сохранились в раннесредневековой Британии. Они были саркофагами для важных персон, таких как члены королевской семьи или богатые дворяне, и найти их можно только там, где присутствовали как норвежская, так и коренная британская культуры - в Камбрии, центральной Шотландии и некоторых частях Йоркшира. Возможно, они использовались недавно прибывшими представителями норвежских правящих династий, которые пытались укрепить свою власть и связать их власть с кельтскими королями, которые прибыли перед ними, а также попыткой успокоить их недавно побежденных подданных.
Камни Гован представляют собой группу из 31 саркофага, которые были построены в Стратклайде около 870 года нашей эры. Они были построены в честь правителей Стратклайда в период, когда кельтские и норвежские лидеры боролись за контроль над королевством. Первоначально было 46 «камней». Но когда они были наконец признаны как имеющие археологическое значение в XIX веке, только 31 камень был перемещен внутрь старой приходской церкви Гован. Остальные были выставлены у церковной стены.
В 1973 году была разрушена близлежащая верфь Харланд и Вольф, а также часть церковного имущества. 15 камней считались потерянными и, вероятно, уничтоженными после того, как их приняли за обломки. Однако в 2019 году три пропавших камня были вновь обнаружены на церковном дворе.
6. Расписанная скала Гелта
В начале 200-х годов римские солдаты работали в карьере в Камбрии, собирая камни для строительства стены Адриана. Пока они были там, то решили высечь оставить после себя память, высекая сообщения на камне. Эти надписи были официально открыты в 1500-х годах Уильямом Камденом, одним из первых современных историков, и его другом Джулиусом Коттоном. После этого место, которое стало известно как «Расписанная скала Гелта», упоминали несколько раз в течение 1700-х и 1800-х годов. Но граффити никогда не документировали должным образом. С тех пор эрозия уничтожила некоторые сообщения, сделав некоторые из них неразборчивыми.
Место было легко доступно для публики, пока дорога к нему не обвалилась в 1980-х годах. Теперь добраться к нему практически невозможно. Недавно скалу посетили археологи из Университета Ньюкасла, которые должны были спуститься на 9 метров, чтобы добраться до нее. Опасаясь, что уникальные граффити будут полностью уничтожены из-за эрозии, археологи сделали их трехмерные модели, чтобы будущие историки могли изучить надписи.
7. Храм Оркнейских островов
Начиная с пиктской эры, Оркнейские острова были малонаселенными и почти не важными в национальном масштабе. Однако в предшествующий железный век Оркнейские острова были местом одного из самых передовых поселений в Британии. Цель строений, найденных при раскопках этого поселения, все еще оспаривается, и многие его загадки продолжают ставить в тупик археологов. По стандартам железного века его центральная структура была гигантской - 25 метров в длину и 20 метров в ширину. Стены также были огромными - более пяти метров толщиной. Они все еще возвышаются более чем на 1 метр. Несмотря на размеры здания, внутреннее помещение имело ширину всего 6 метров. Это потому, что внутри была еще одна толстая стена, занимающая большую часть внутреннего пространства.
В главной комнате большую часть места занимала большая яма для костра в центре, вокруг которой стояли большие предметы, похожие на комоды, назначение которых неизвестно. Крыша была, пожалуй, самой впечатляющей частью этой структуры. Она была сделана из каменных плит, из которых выложили идеальные квадраты. Пространство между внутренней и внешней стенами было тщательно вымощено и, возможно, было крытым, создавая внутренний коридор, который вел вокруг внутреннего помещения. Необычное здание заставило многих предположить, что это был какой-то храм, но его истинное назначение остается неизвестным. Присутствие раскрашенных камней, случайно разбросанных по этажам двух зданий сайта, только добавляет загадки.
8. Могила Филиппа Араба
История гробницы римской эпохи, обнаруженной в 2018 году, становится тем страннее, чем больше о ней узнавать. В современной Болгарии полным-полно курганов, некоторые высотой с холмы и видимые на большие расстояния. В последнее время эти объекты страдают от охотников за сокровищами, которые раскапывают их и продают все найденные артефакты на черном рынке (эта торговля оценивается примерно в 1 миллиард долларов в год). В результате археологи в Болгарии активизировали свои усилия по раскопкам и защите древних участков, вывозя находки, имеющие археологическую ценность, и доставляя их в музеи, где их можно сохранить.
Когда команда начала раскопки Малтепского кургана, крупнейшего курганного могильника в Болгарии, они обнаружили нечто гораздо более ценное: гигантский мавзолей римской эпохи. Ученые сейчас близки к завершению раскопок всей южной стороны могильника и считают, что обнаружили гробницу римского императора Филиппа Араба. Сначала были обнаружены остатки 40-метрового туннеля охотников за сокровищами времен правления Султана Сулеймана Великолепного (1500-е годы). К счастью, тогда искателям приключений не удалось разграбить гробницу. Археологи уже нашли монеты и глиняную посуду, датируемые 200-ми годами.
9. Неандертальский клей
Долгое время считалось, что неандертальцы просто не были такими умными или такими же продвинутыми, как Homo Sapiens, но недавние открытия ставят это предположение под сомнение. В июне 2019 года археологи обнаружили свидетельства неандертальцев, использующих примитивный вид клея на своих инструментах. Возраст находки - от 55 000 до 40 000 лет, что делает ее одним из старейших примеров использования клея для сборки инструментов. Клей делали преимущественно из сосновой смолы, но иногда он содержал и пчелиный воск.
Его заливали в выемку в деревянной палке, а затем закрепляли в ней кремневое лезвие и ждали, пока клей застынет. Это не первая в своем роде находка, и она помогает укрепить веру в то, что эта практика была широко распространена среди ранних людей. Это также означает, что в настоящее время появляется все больше доказательств того, что неандертальцы могли разводить огонь, когда он был им нужен.
10. Очень старые дома
В архитектурной археологии существует понятие, называемое «начало жилья», который является самым старым возрастом, когда жилища «обычных людей» могли существовать. В то время как такие здания, как замки и памятники, существуют уже тысячи лет, дома простых людей обычно делали из более скоропортящихся материалов и они редко сохранялись до наших дней. В течение многих лет считалось, что начало жилья в Англии датируется где-то концом 1600-х годов. Считалось, что дома, построенные до 1660 года, по большей части не смогли бы выжить до наших дней, потому что они слишком износились бы.
Всестороннее исследование разрушило это предположение. При обследовании 86 из 3000 с лишним крестьянских домов, которые доминируют в западной Англии и Уэльсе. Обнаружилось, что почти все они были построены в период, известный как «Великое восстановление», в период с 1260-х по 1550-е годы, что делает их как минимум на 100 лет старше, чем считалось ранее.
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