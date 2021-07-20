Несоветские отношения: Почему фильм «Школьный вальс» спровоцировал скандал

Когда в конце 1970-х гг. режиссер Павел Любимов приступил к съемкам фильма «Школьный вальс», практически вся съемочная группа сомневалась в том, что картину выпустят в прокат. Тема была очень «скользкой» – история любви десятиклассников не была целомудренной, более того, в фильме были такие сюжетные ходы, которые до этого в советском кино и представить было сложно! Что больше всего возмутило критиков и зрителей зрелого возраста, и почему «Школьный вальс» получил скандальную славу – далее в обзоре.
Кадр из фильма *Школьный вальс*, 1977 | Фото: kino-teatr.ru
Автором сценария «Школьного вальса» была драматург Анна Родионова, которая принесла его на Киностудию им. Горького вместе с еще одной своей работой, по которой позже был снят фильм «Карнавал» с Ириной Муравьевой в главной роли. А «Школьный вальс» предложили снять режиссеру Павлу Любимову, и его откровенная история о любви десятиклассников не испугала, а заинтересовала. Позже он рассказывал: «Давно хотел снять фильм о молодежи. Поэтому решил, что возьмусь за работу. Только слегка изменил со сценаристом некоторые сцены».
Кадр из фильма *Школьный вальс*, 1977 | Фото: kino-teatr.ru
Тема и вправду была достаточно скользкой и смелой для советского кино 1970-х гг. Школьница Зося забеременела от одноклассника, а он, узнав о том, что станет отцом, оставил девушку и женился на другой своей однокласснице Дине. Главную героиню вряд ли можно было назвать примером для советской молодежи, а история об интимных отношениях подростков и беременности школьницы и вовсе выглядела скандальной. Режиссер говорил: «В 1970-е гг. фильмов на сексуальную тему было немного, а уж наш, про школьную любовь с беременностью и плохим финалом, вообще – первый». Тем не менее Любимов приступил к съемкам, несмотря на то, что в успех этой затеи никто не верил.
Евгения Симонова в фильме *Школьный вальс*, 1977 | Фото: kino-teatr.ru
Актрис на главные роли утвердили без проб. С Евгенией Симоновой режиссер уже давно хотел поработать, она проходила пробы в его фильм «Свой парень», но тогда он выбрал другую актрису. А когда спустя годы Любимов увидел ее на кинофестивале в Саратове, понял, что на роль Дины она подходит идеально. Правда, на тот момент Симоновой было уже 22 года, в ее творческом багаже была звездная роль в «Афоне» и «В бой идут одни «старики», она была замужем за актером Александром Кайдановским и растила дочь Зою. Однако режиссер не сомневался в том, что на съемочной площадке Симонова сумеет перевоплотиться в 16-летнюю девочку.
Евгения Симонова в фильме *Школьный вальс*, 1977 | Фото: kino-teatr.ru
После того, как режиссер увидел в фильме «Не болит голова у дятла» юную актрису Елену Цыплакову, он утвердил ее на роль Зоси тоже без проб. А вот с исполнителем главной мужской роли Любимов не мог определиться намного дольше – говорил, что «больше понимал в женских образах». В результате утвердили Сергея Насибова, который вместе с Цыплаковой учился на первом курсе ГИТИСа. Правда, в отличие от однокурсницы, у которой уже был опыт съемок в кино, Насибов был абсолютно неопытен. Ему, как и ей, было 19 лет, но до этого он не снимался, не знал, как держаться перед камерой, и на площадке чувствовал себя очень скованно. Цыплаковой даже пришлось учить его целоваться в кадре.
Елена Цыплакова в фильме *Школьный вальс*, 1977 | Фото: goodhouse.ru
Сергей Насибов в фильме *Школьный вальс*, 1977 | Фото: domkino.tv
Руководство ГИТИСа было против того, чтобы студенты снимались в кино, и юным актерам пришлось сделать сложный выбор. Правда, в нем они были единодушны: ради съемок в этом фильме Цыплакова и Насибов забрали документы из вуза, а позже режиссер Татьяна Лиознова приняла их обоих на второй курс в свою мастерскую во ВГИКе.
Кадр из фильма *Школьный вальс*, 1977 | Фото: aif.ru
На экранах Цыплакова и Насибов выглядели как настоящая пара влюбленных, и зрители были уверены в том, что у них и за пределами съемочной площадки был роман. Но на самом деле у молодого актера во время съемок появились чувства к другой актрисе – дочери Льва Дурова Кате, которая сыграла в этом фильме медсестру. После окончания работы над фильмом они поженились, правда, этот брак вскоре распался.
Актриса Екатерина Дурова после съемок стала женой Сергея Насибова | Фото: domashniy.ru
Конечно, Любимов предполагал, что его фильм будет подвержен жесткой цензуре. Все отснятые части фильма отвозили на просмотр киноначальству, но основные правки внесли, когда «Школьный вальс» уже готовили к показу. В Госкино не одобрили финал фильма – он показался чиновникам слишком мрачным, не оставляющим надежд: Зося и Гоша расставались навсегда. Последнюю реплику героя потребовали переозвучить, и он на встрече выпускников спрашивал у Зоси, сможет ли увидеть сына. «В результате получился открытый финал, – говорил Любимов. – И мне это не нравится, я хотел закончить жестко…».
Евгения Симонова в фильме *Школьный вальс*, 1977 | Фото: 7days.ru
Тем не менее председатель Госкино заявил, что не выпустит фильм на экраны. Любимову пришлось обратиться в ЦК партии с просьбой посмотреть «Школьный вальс», и только после этого его выпустили в прокат. Правда, сначала небольшим количеством копий. Картину год запрещали к показу, а ее премьера обернулась громким скандалом.
Елена Цыплакова в фильме *Школьный вальс*, 1977 | Фото: kino-teatr.ru
Несмотря на то, что у зрителей «Школьный вальс» пользовался огромной популярностью, все же режиссер часто слышал упреки в свой адрес, в особенности от учителей и представителей старшего поколения – они обвиняли героев в безнравственности и в том, что они подают плохой пример советской молодежи. В 1978 г., когда «Школьный вальс» показали на Всероссийском съезде учителей, педагоги негодовали: как можно было выпустить в прокат такую скандальную историю, порочащую честь советской школы? А более дальновидные их коллеги разбирали этот фильм на уроках этики и психологии. Позже фильм показали во всех городах России при неизменных аншлагах – его посмотрели почти 20 млн зрителей.
Кадр из фильма *Школьный вальс*, 1977 | Фото: 7days.ru
Однако об истинной ценности «Школьного вальса» для зрителей создатели и актеры фильма узнали только годы спустя. Так, Елена Цыплакова, которой не довелось познать счастье материнства, признавалась, что благодаря этому фильму у нее появилось целое поколение крестников. Молодые женщины присылали ей письма с благодарностью, где были такие строки: «Елена, я посмотрела фильм и, когда забеременела, не стала делать аборт»; «Передо мной сидит 20-летний замечательный сын. Я была в том же положении, что и ваша героиня: любимый меня бросил. Посмотрев картину, я решила рожать. Сегодня у меня есть семья, и я счастлива!».
Кадр из фильма *Школьный вальс*, 1977 | Фото: kino-teatr.ru
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