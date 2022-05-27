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20 колоритных портретов иранских женщин 1920-1950-х годов


Восток, в лице его прекрасных женщин.

Восток, в лице его прекрасных женщин.

Париза Дамандно – иранский фотограф и историк искусства. В своё время она получила степень в магистра в Тегеранском университете. Она является автором проекта «Портреты из Исфахана: Лица женщин переходного периода». На протяжении десятилетия Париза собирала фотографические портреты иранских женщин, сделанные в 1920-1050-х годах, а потом издала фотоальбом. Стоит отметить, что собрать такую коллекцию было нелегко, поскольку большая часть женских фотографий после исламской революции 1979 года была уничтожена.


1. Откровенная фотосессия


20 колоритных портретов иранских женщин 1920-1950-х годов


 

2. Праздничный наряд


20 колоритных портретов иранских женщин 1920-1950-х годов


 

3. Скромное одеяние иранской женщины


20 колоритных портретов иранских женщин 1920-1950-х годов


 

4. Салонная фотосъемка


20 колоритных портретов иранских женщин 1920-1950-х годов


 

5. Женщины Ирана с одинаковыми прическами


20 колоритных портретов иранских женщин 1920-1950-х годов


 

6. Спортсменка


20 колоритных портретов иранских женщин 1920-1950-х годов


 

7. Семейная фотосессия


20 колоритных портретов иранских женщин 1920-1950-х годов


 

8. Само откровение


20 колоритных портретов иранских женщин 1920-1950-х годов


 

9. Сила женственности


20 колоритных портретов иранских женщин 1920-1950-х годов


 

10. Длинноволосая красавица


20 колоритных портретов иранских женщин 1920-1950-х годов


 

11. Задумчивый взгляд


20 колоритных портретов иранских женщин 1920-1950-х годов


 

12. Женщина с младенцем


20 колоритных портретов иранских женщин 1920-1950-х годов


 

13. Иранка в черном пальто


20 колоритных портретов иранских женщин 1920-1950-х годов


 

14. Мода в дореволюционном Иране


20 колоритных портретов иранских женщин 1920-1950-х годов


 

15. В ожидании...


20 колоритных портретов иранских женщин 1920-1950-х годов


 

16. Самовыражение в изменении своего имиджа


20 колоритных портретов иранских женщин 1920-1950-х годов


 

17. Жизнь женщины в мусульманском мире


20 колоритных портретов иранских женщин 1920-1950-х годов


 

18. Исламская мода 20-х годов


20 колоритных портретов иранских женщин 1920-1950-х годов


 

19. Самоуверенная иранская женщина


20 колоритных портретов иранских женщин 1920-1950-х годов


 

20. Глаза, светящиеся от счастья


20 колоритных портретов иранских женщин 1920-1950-х годов


 

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20 колоритных портретов иранских женщин 1920-1950-х годов

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20 колоритных портретов иранских женщин 1920-1950-х годовПодписаться на мой Instagram
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