Не для красоты: зачем католические монахи выбривают макушку на голове

Наверняка каждый обращал внимание (хотя бы в кино) на то, что некоторые католические монахи и священнослужители выбривают налысо макушку на голове. Зачем совершается подобное действие? Является ли оно частью некой традиции или ритуала? Когда именно стали стричься таким образом католические священники? Как это очень часто бывает, все относительно просто.
Вот так это выглядит. |Фото: devdiscourse.com.
История христианской церкви является одной из интереснейших страниц поздней античности, Средневековья и Нового времени. Уже хотя бы потому, что в церкви существует внушительный набор достаточно странных традиций, смысл которых будет крайне сложно понять простому мирянину. Ярким примером одной из таких загадочных традиций является выстригание волос на макушке католическими священниками. Выбритый на голове круг называется тонзура, что в переводе с латинского («tonsura») означает всего-навсего «стрижка».
Интересный факт: в православной традиции существует аналогичная стрижка, которая называется «гуменцо».
Носили все. |Фото: anglicanway.org.
Когда именно монахи и священнослужители стали выстригать голову точно не известно. Бытует популярная версия, что такой постриг был официально введен католическим священником Пьетро Пьерлеони, который был антипапой под именем Анаклет II и противостоял папе Иннокентию II. В XII веке. Впрочем, с куда большей вероятностью тонзура появилась в христианстве намного раньше и без официального наказа со стороны папы.
Куда более важный вопрос о том, для чего именно делалась тонзура и какой смысл она несла. Здесь все достаточно просто. Состригание волос на голове – это исключительно ритуальное, символическое действие, которое означает жертву кающегося перед Богом. Есть основание полагать, что тонзура могла стать символической стрижкой в знак того, что Иисусу Христу пришлось носить на голове терновый венец.
Впрочем, сегодня тонзура уже не используется. В католицизме она была официально отменена совсем недавно – в 1973 году (с 1 января) эдиктом папы Павла VI.
Некоторые делают и сегодня. ¦Фото: bing.com.
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