Установка забора из металлического штакетника

Забор из металлического штакетника - один из наиболее востребованных вариантов ограждений для частных участков, дач и загородных домов. Он сочетает привлекательный внешний вид, долговечность и разумную цену. В этой статье разберём всё: от выбора материала до финального этапа монтажа и актуальной стоимости.

Что такое евроштакетник и чем он отличается от обычного штакетника

Евроштакетник - это профилированная металлическая планка, изготовленная из оцинкованной стали с полимерным покрытием. В отличие от классического деревянного или простого металлического штакетника, евроштакетник имеет жёсткие рёбра жёсткости по всей длине, что придаёт конструкции высокую устойчивость к механическим нагрузкам и деформациям. Полимерное покрытие надёжно защищает металл от коррозии, выгорания и атмосферных воздействий на протяжении многих лет эксплуатации.

Планки выпускаются в разнообразных цветах по каталогу RAL, что позволяет подобрать ограждение под любой архитектурный стиль. Края планок могут быть прямыми, фигурными или закруглёнными - это влияет как на эстетику, так и на безопасность.

Преимущества и недостатки забора из евроштакетника

Прежде чем принимать решение об установке, важно объективно оценить все плюсы и минусы данного типа ограждения. Среди главных достоинств выделяют следующие:



Долговечность - срок службы качественного евроштакетника превышает 25-30 лет при правильном монтаже.



Устойчивость к коррозии благодаря цинковому слою и полимерному покрытию.



Широкая цветовая палитра и разнообразие форм планок.



Лёгкий вес конструкции снижает нагрузку на фундамент и опоры.



Простой уход - достаточно периодически промывать забор водой.



Хорошая вентиляция участка через зазоры между планками.



Возможность монтажа в один или два ряда (шахматный порядок) для усиления закрытости.



Среди недостатков стоит отметить недостаточную звукоизоляцию и то, что при однорядной установке забор не обеспечивает полного визуального закрытия участка. Тем не менее большинство владельцев считают плюсы весомее минусов.

Виды металлического штакетника: как выбрать подходящий

Производители предлагают несколько форм профиля планок, и каждая из них имеет свои особенности. Разобравшись в различиях, проще определиться с выбором под конкретные задачи.

По форме профиля евроштакетник делится на несколько типов: М-образный, П-образный, волнообразный и полукруглый. М-образный профиль считается наиболее популярным - он обеспечивает высокую жёсткость при небольшой толщине металла. П-образный профиль выглядит лаконично и подходит для современных архитектурных решений. Волнообразный и полукруглый варианты чаще используются в декоративных целях.

По типу покрытия различают оцинкованный штакетник без дополнительной окраски и штакетник с полимерным покрытием. Для уличного применения настоятельно рекомендуется второй вариант: он служит значительно дольше и сохраняет цвет на протяжении многих лет.

Способы монтажа: односторонний и двусторонний (шахматный)

Забор из металлического штакетника можно смонтировать двумя основными способами, каждый из которых имеет свои особенности и область применения.

При одностороннем монтаже планки крепятся с одной стороны лаг с одинаковым зазором между ними. Такой способ расходует меньше материала и подходит для декоративного зонирования участка или ограждения садовых зон, где визуальная закрытость не является приоритетом.

Двусторонний монтаж (шахматка) предполагает крепление планок с обеих сторон лаг в шахматном порядке. При таком способе участок закрывается значительно лучше: при взгляде под любым углом сквозной просмотр практически исключается. Расход материала при этом увеличивается примерно на 30-40%, зато результат выглядит более основательно и солидно.

Необходимые материалы и инструменты для установки

Перед началом монтажа нужно подготовить всё необходимое. Грамотная подготовка экономит время и позволяет избежать остановок в процессе работы.

Из материалов потребуются: сам евроштакетник в нужном количестве, металлические столбы (профильная труба 60х60 или 60х40 мм), горизонтальные лаги (прожилины) из профильной трубы 40х20 мм, крепёжные элементы (саморезы или заклёпки с антикоррозийным покрытием), бетон для заливки опор, грунтовка и краска для торцов срезов.



Перфоратор или ударная дрель для работы с твёрдым грунтом.



Бур или ручной ямобур для бурения лунок под столбы.



Уровень строительный и нивелир для точного выставления опор.



Шуруповёрт или заклёпочник для крепления планок.



Болгарка для подрезки планок по размеру.



Рулетка, маркер, шнур для разметки.



Наличие качественного инструмента существенно ускоряет монтаж и повышает точность выполнения работ. Особенно важно не пренебрегать уровнем: кривые столбы испортят весь внешний вид конструкции.

Пошаговая инструкция по установке забора из евроштакетника

Установка забора из евроштакетника включает несколько последовательных этапов. Соблюдение технологии на каждом из них гарантирует надёжный и долговечный результат.

Шаг 1. Разметка территории. Определите линию прохождения забора, обозначьте колышками места установки столбов. Стандартный шаг между опорами - 2,5-3 метра. Угловые и воротные столбы устанавливаются в первую очередь, промежуточные - после натяжки шнура между ними.

Шаг 2. Установка опорных столбов. Пробурите лунки глубиной не менее 1,2-1,5 метра (ниже уровня промерзания грунта в вашем регионе). Установите столб строго вертикально, проверьте уровнем, зафиксируйте временными распорками и залейте бетоном. Дайте бетону набрать прочность - не менее 3-5 суток перед продолжением монтажа.

Шаг 3. Монтаж горизонтальных лаг. Прожилины крепятся к столбам сваркой или болтовыми соединениями. Для стандартного забора высотой до 1,8 метра достаточно двух лаг; при высоте более 2 метров рекомендуется три. Лаги выставляются горизонтально по уровню.

Шаг 4. Крепление планок штакетника. Планки крепятся к лагам саморезами или заклёпками. Для каждой планки используется по два крепёжных элемента на каждую лагу. Зазор между планками задаётся с помощью шаблона - обычно он составляет 30-50 мм. После монтажа все срезы обрабатываются антикоррозийным составом.

Шаг 5. Установка ворот и калитки. Ворота и калитка монтируются на усиленные столбы с увеличенным сечением трубы и более глубоким бетонированием. Петли и запорная фурнитура должны соответствовать весу полотна.

Типичные ошибки при монтаже металлического штакетника

Даже опытные мастера иногда допускают просчёты, которые негативно влияют на долговечность и внешний вид конструкции. Знание распространённых ошибок помогает их избежать.

Первая и наиболее распространённая ошибка - недостаточная глубина установки столбов. В регионах с суровыми зимами пучинистые грунты могут выдавить опору уже через один-два сезона, если лунка вырыта выше уровня промерзания. Вторая ошибка - использование саморезов без антикоррозийного покрытия: через несколько лет в местах крепления появятся рыжие потёки ржавчины. Третья - пренебрежение обработкой торцов планок после подрезки болгаркой. Незащищённый срез быстро начинает ржаветь.

Стоимость забора из евроштакетника: из чего складывается цена

Стоимость забора из евроштакетника зависит от нескольких факторов: длины периметра, высоты и типа планок, способа монтажа (односторонний или двусторонний), региона и сложности грунта. В среднем по России цены выглядят следующим образом.

Сам материал - евроштакетник с полимерным покрытием - стоит от 45 до 120 рублей за погонный метр планки в зависимости от толщины металла и производителя. Профильная труба для столбов и лаг обходится от 60 до 120 рублей за погонный метр. Работа по монтажу в Московском регионе составляет от 700 до 1800 рублей за погонный метр готового забора с учётом материалов и установки. В регионах цифры несколько ниже.

При самостоятельном монтаже можно сэкономить 40-60% от итоговой суммы. Однако важно учитывать, что профессиональная установка забора из евроштакетника гарантирует соблюдение технологии и, как правило, сопровождается гарантией на выполненные работы. Если бюджет позволяет, разумнее доверить монтаж специалистам.

Уход и обслуживание забора из металлического штакетника

Одно из главных достоинств евроштакетника - минимальные требования к уходу. В отличие от деревянного забора, он не требует ежегодной покраски или пропитки защитными составами. Достаточно раз в год осматривать конструкцию на предмет механических повреждений покрытия и своевременно подкрашивать повреждённые участки специальной краской по металлу.

Поверхность планок легко очищается струёй воды из шланга. При сильных загрязнениях допускается использование мягкого мыльного раствора и губки. Абразивные средства и металлические щётки применять нельзя - они повреждают полимерное покрытие и открывают путь для коррозии. При правильном уходе забор из евроштакетника сохраняет первоначальный вид на протяжении десятилетий.