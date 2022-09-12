Немного об истории изготовления вина

Вино считают алкогольным напитком, который обычно средней или низкой крепости. Его изготавливают при помощи спиртового брожения сока из винограда (который также принято называть суслой) или мезги.



История виноделия берет свое начало еще в глубокой древности. Многими народами виноград обрабатывался еще около пяти-семи тысяч лет назад, к ним можно отнести жителей Сирии, Малой, Средней и Передней Азии, Месопотамии, Египта и Закавказья. Древним народам были известны самые разнообразные способы фильтрации и создания вин. У этих данных фактов есть основания, которые были заявлены барельефами Древнего Египта, различными текстами, в Месопотамии это было изображено с помощью резьбы.







Первооткрыватель по выращиванию винограда в Средиземноморских государствах является Египет. Вино изготавливалось в небольших количествах и находило свое применение в основном на различных торжествах и религиозных обрядах. Доступ к этому напитку был у довольно малого количества людей, принадлежащих к высшей знати.



В Древней Греции виноделие стало появляться лишь 3 тысячи лет назад. Самыми популярными винами было принято считать продукты островов Хиоса, Крита, Лесбоса, Самоса и Кипра. Наиболее универсальные климатические условия были в Греции, благодаря чему греческие виноградники одаривали жителей самым лучшим вином.

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