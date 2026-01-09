Потрясающие примеры организации пространства в ванной

Ванная комната — особое место в доме, которое требует особой организации пространства. С одной стороны это место, где люди приводят себя в порядок, а с другой стороны — настоящий хозблок. Поэтому к ванной комнате предъявляются особые требования.



Я собрала в одном обзоре лучшие идеи, которые помогут навести порядок в ванной.

1. Оригинальная система хранения

2. Вешалка на зеркало

3. Вешалка и полка

4. Настенная сушилка

5. Полочка для ванной

6. Консольная сантехника

7. Пространство под раковиной

8. Шкафчик над унитазом

9. Узкие полки

10. Мобильная этажерка

11. Туалетный столик

12. Полки в нише

13. Открытый шкаф

14. Винтажная мебель

15. Стаканчики

16. Именные контейнеры

17. Размещение стиральной машины

Разместить расчески, косметические принадлежности и зубные щетки можно в небольших цветочных горшках. Такая бюджетная система хранения выглядит стильно и оригинально.На зеркале в ванной комнате можно разместить маленькую вешалку на присосках, которая идеально подойдет для хранения заколок, резинок, мочалок, украшений и расчесок.Компактная полка с крючками отлично впишется в интерьер маленькой ванны. На крючках можно развесить полотенца и банные халаты, а сверху разместить косметические принадлежности и средства личной гигиены.Небольшая складная настенная сушилка отлично впишется даже в самую маленькую ванную.Небольшая деревянная полка-столик сделает длительные водные процедуры максимально комфортными. На ней можно разместить книгу, бокал вина и телефон. К тому же такую полку легко сделать своими руками.Консольный унитаз и умывальник — идеально впишутся в интерьер небольшой ванной комнаты. Такая сантехника выглядит модно и современно, а также не загромождает пространство.Открытая хромированная полка под раковинной выглядит менее громоздко, чем обыкновенная тумба.Тем не менее такая полка способна вместить множество необходимых вещей.Пространство над унитазом можно использовать для размещения вместительного шкафчика. Такой шкаф поможет решить не только вопрос хранения необходимых вещей, но и станет оригинальным декоративным элементом ванной комнаты.Множество узких полочек возле раковины помогут решить проблему хранения косметических принадлежностей.Аккуратная этажерка на колесиках может стать прекрасной альтернативой банальным тумбам.Оригинальный туалетный столик со встроенными шкафчиками станет прекрасным украшением ванной комнаты.Дополнительные полки можно спрятать в специальной нише в стене. Такие полочки сделают пространство ванной комнаты более функциональным.Разместить косметику и парфюмерию можно в открытом шкафчике возле раковины.Прекрасный пример превращения старого буфета в винтажный шкаф для ванной комнаты. А из ветхой лестницы можно сделать оригинальную вешалку для полотенец.Пластиковые стаканы, прикрепленные к стене помогут решить проблему, хранения мелких вещей в ванной комнате.Именные пластиковые контейнеры для хранения предметов личной гигиены помогут навести и сохранить порядок в ванной комнате.Стиральная машина — необходимая вещь в ванной комнате, однако она занимает много места. Решить эту проблему можно повесив стиральную машину над унитазом.