Потрясающие примеры организации пространства в ванной

Ванная комната — особое место в доме, которое требует особой организации пространства. С одной стороны это место, где люди приводят себя в порядок, а с другой стороны — настоящий хозблок. Поэтому к ванной комнате предъявляются особые требования.

Я собрала в одном обзоре лучшие идеи, которые помогут навести порядок в ванной.


1. Оригинальная система хранения

Потрясающие примеры организации пространства в ванной

Разместить расчески, косметические принадлежности и зубные щетки можно в небольших цветочных горшках. Такая бюджетная система хранения выглядит стильно и оригинально.

2. Вешалка на зеркало

Потрясающие примеры организации пространства в ванной

На зеркале в ванной комнате можно разместить маленькую вешалку на присосках, которая идеально подойдет для хранения заколок, резинок, мочалок, украшений и расчесок.

3. Вешалка и полка

Потрясающие примеры организации пространства в ванной

Компактная полка с крючками отлично впишется в интерьер маленькой ванны. На крючках можно развесить полотенца и банные халаты, а сверху разместить косметические принадлежности и средства личной гигиены.

4. Настенная сушилка

Потрясающие примеры организации пространства в ванной

Небольшая складная настенная сушилка отлично впишется даже в самую маленькую ванную.

5. Полочка для ванной

Потрясающие примеры организации пространства в ванной

Небольшая деревянная полка-столик сделает длительные водные процедуры максимально комфортными. На ней можно разместить книгу, бокал вина и телефон. К тому же такую полку легко сделать своими руками.

6. Консольная сантехника

Потрясающие примеры организации пространства в ванной

Консольный унитаз и умывальник — идеально впишутся в интерьер небольшой ванной комнаты. Такая сантехника выглядит модно и современно, а также не загромождает пространство.

7. Пространство под раковиной

Потрясающие примеры организации пространства в ванной

Открытая хромированная полка под раковинной выглядит менее громоздко, чем обыкновенная тумба.
Тем не менее такая полка способна вместить множество необходимых вещей.

8. Шкафчик над унитазом

Потрясающие примеры организации пространства в ванной

Пространство над унитазом можно использовать для размещения вместительного шкафчика. Такой шкаф поможет решить не только вопрос хранения необходимых вещей, но и станет оригинальным декоративным элементом ванной комнаты.

9. Узкие полки

Потрясающие примеры организации пространства в ванной

Множество узких полочек возле раковины помогут решить проблему хранения косметических принадлежностей.

10. Мобильная этажерка

Потрясающие примеры организации пространства в ванной

Аккуратная этажерка на колесиках может стать прекрасной альтернативой банальным тумбам.

11. Туалетный столик

Потрясающие примеры организации пространства в ванной

Оригинальный туалетный столик со встроенными шкафчиками станет прекрасным украшением ванной комнаты.

12. Полки в нише

Потрясающие примеры организации пространства в ванной

Дополнительные полки можно спрятать в специальной нише в стене. Такие полочки сделают пространство ванной комнаты более функциональным.

13. Открытый шкаф

Потрясающие примеры организации пространства в ванной

Разместить косметику и парфюмерию можно в открытом шкафчике возле раковины.

14. Винтажная мебель

Потрясающие примеры организации пространства в ванной

Прекрасный пример превращения старого буфета в винтажный шкаф для ванной комнаты. А из ветхой лестницы можно сделать оригинальную вешалку для полотенец.

15. Стаканчики

Потрясающие примеры организации пространства в ванной

Пластиковые стаканы, прикрепленные к стене помогут решить проблему, хранения мелких вещей в ванной комнате.

16. Именные контейнеры

Потрясающие примеры организации пространства в ванной

Именные пластиковые контейнеры для хранения предметов личной гигиены помогут навести и сохранить порядок в ванной комнате.

17. Размещение стиральной машины

Потрясающие примеры организации пространства в ванной

Стиральная машина — необходимая вещь в ванной комнате, однако она занимает много места. Решить эту проблему можно повесив стиральную машину над унитазом.
