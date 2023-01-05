Правила отменного урожая на тяжёлой земле

Тяжелая почва на дачном участке вовсе не означает, что о богатых урожаях можно забыть. При правильном подходе и на таком грунте удается получать хорошие урожаи овощей. О самых эффективных способах выращивания овощей на тяжелой почве – в нашей статье.

Тяжелой называют глинистую почву – грунт, в котором процент глины значительно превышает количество песка. Такая почва долго прогревается весной и быстро промерзает зимой. Из-за своей плотности она плохо пропускает влагу, поэтому на ее поверхности после дождя или полива долгое время стоят лужи. В период засухи глинистая земля становится твердой, как камень.



Правило 1. Улучшение структуры

Правило 2. Дренаж

Правило 3. Высокие грядки

Правило 4. Правильная перекопка

Правило 5. Мульчирование

Правило 6. Внесение удобрений

Правило 7. Выращивание сидератов

Улучшить структуру тяжелой почвы можно путем пескования – внесения песка. При его добавлении плотность глинистого грунта уменьшается и почва начинает лучше пропускать воздух и влагу. Это способствует активизации деятельности почвенной микрофлоры, что в будущем положительно скажется на урожайности сельскохозяйственных культур. Однако у этого способа улучшить тяжелую почву есть одна сложность. Чтобы радикально изменить механический состав глинистого грунта, количество песка должно быть достаточно велико: не менее 15-30 кг на 1 кв.м.К тому же нужно понимать, что песок, улучшая структуру тяжелой почвы, делая ее рыхлой и более легкой, сам по себе никак не изменяет плодородие грунта и поэтому пользы для питания растений не несет.Глина плохо впитывает влагу, и поэтому на поверхности почвы после осадков всегда появляются скопления воды. Постоянный ее застой вреден не только для растений, но и для фундамента и может привести к разрушению строений. Дренаж поможет осушить глинистую почву, поэтому, если вам достался участок с тяжелой почвой, в первую очередь стоит продумать систему дренажа.В простых случаях достаточно будет поверхностного дренажа. При планировании теплиц, открытых грядок или цветников делайте уклон в сторону дорожек или дренажных систем – так влага будет быстрее уходить с ваших посадок и растения не пострадают от ее избытка.На заболоченных участках или на территории с высоким уровнем грунтовых вод потребуется сочетание поверхностной и глубинной дренажных систем.Одна из самых быстрых возможностей получить хороший урожай на тяжелой глинистой почве – обустройство высоких грядок. В отличие от большинства способов, при которых процесс улучшения тяжелой почвы растягивается на годы, на высоких грядках богатый урожай можно снимать в том же сезоне.Для создания высоких грядок понадобятся короба-каркасы и слой плодородного грунта высотой не менее 30 см. В таких грядах вода не застаивается и весной земля быстрее прогревается, в отличие от глинистой почвы, которая оттаивает очень долго.Если возможности привести несколько машин плодородного грунта у вас нет, соорудите высокую грядку из органики (уложите ее прямо на глинистую почву) и компоста. Растения высаживайте в слой компоста.Почва – это не только частицы глины или песка, а целый мир, который населяют различные микроорганизмы, насекомые, водоросли, дождевые черви и т.д. В верхнем ее слое (до 15 см) обитают те организмы, которым для жизни нужен воздух (аэробные); ниже – те, которые в кислороде не нуждаются (анаэробные). При перекопке с переворачиванием пласта аэробные организмы оказываются глубоко в почве, а анаэробные, наоборот, наверху. И для одних и для других новые условия не подходят, поэтому глубокая перекопка грунта заканчивается гибелью всей полезной почвенной микрофлоры.Кроме того, при такой процедуре страдает и будущий урожай. Верхний слой грунта всегда плодороднее нижнего. Во время глубокой отвальной перекопки вы поднимаете бедные пласты почвы наверх, а богатые отправляете на их место.И это еще не все проблемы. Во время глубокой перекопки почвы вы достаете из ее глубин семена сорняков, которые никогда не смогли бы прорасти, оставаясь под толстым слоем земли. Однако, оказавшись на поверхности, получив дозу солнца, тепла и влаги, семена сорных трав сразу трогаются в рост. И вы к одной проблеме – тяжелая почва – добавляете еще одну – борьбу с сорняками.Так что же делать, ведь без рыхления глинистая почва быстро покроется плотной, непробиваемой коркой? Конечно, перекопка тяжелой почве нужна. Однако делать ее нужно правильно:Для работы используйте не лопату, а плоскорез. Запомните: при перекопке тяжелого грунта нужно рыхлить верхний слой, не переворачивая его.Перекапывать глинистую почву, пока она влажная, не рекомендуется. Вначале дождитесь ее полного высыхания – и только после этого принимайтесь за работу.И главное – рыхлить тяжелый глинистый грунт нужно после каждого дождя и полива (после полного высыхания почвы!). В противном случае под плотным слоем земли, куда не проникает воздух, растения просто задохнутся от недостатка кислорода.Мульчирование тяжелых почв – один из самых эффективных, хотя и длительных по времени, способов повысить плодородие вашего грунта и улучшить его структуру.При мульчировании глинистой почвы соблюдайте следующие правила:После полива дождитесь полного высыхания грунта, затем взрыхлите его на 5-10 см и только после этого покройте слоем мульчи.В качестве мульчирующего материала используйте только органику: скошенную траву, перепревшие опилки, опавшие листья, солому, измельченные ветки или кору. Хорошие результаты дает добавление к ним компоста из расчета 5 кг на 1 кв.м. Благодаря ему мульча перегнивает быстрее и качество верхнего слоя почвы улучшается.Первый раз слой мульчи не должен превышать 2-3 см. С течением времени, по мере разложения органики, его можно увеличить до 6 см. Перед использованием нового слоя разложившуюся мульчу перемешайте с верхним слоем глинистого грунта, а затем покройте новым материалом.Один из наиболее простых, но вместе с тем эффективных способов улучшить качественный состав грунта и вырастить богатый урожай овощей даже на тяжелой почве – это внесение удобрений. Однако не всякое минеральное удобрение окажется действенным на такой земле.Зеленые удобрения, как называют сидераты, довольно часто используют для улучшения механического и качественного состава глинистого грунта. На зиму сидераты скашивают и заделывают в грунт или оставляют на поверхности. Через несколько лет, благодаря сидератам, значительно улучшается водно-воздушный режим и повышается плодородие тяжелой почвы.Из сидеральных культур на глинистой почве чаще всего используют фацелию, белый клевер, овес и белую горчицу. Некоторые дачники сеют подсолнечник и кукурузу (их длинные корни хорошо разрыхляют грунт), а после скашивания измельчают растения и используют их в качестве мульчи.У использования сидератов есть еще один положительный момент – они вытесняют с участка многие сорняки. С такими «помощниками» вам придется полоть грядки намного реже.