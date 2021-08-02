8 любопытных фактов об аборигенах Австралии – людях, которые выглядят отсталыми чудаками в родной ст

Аборигены Австралии до сих пор хранят привычный уклад предков. /Фото: tjapukai.com.au
Австралийские аборигены – очень загадочный народ. Населяя высокоцивилизованную страну с развитой инфраструктурой и существуя бок о бок с современными гражданами, эти люди продолжают оставаться самобытными и сохранять свою древнюю, почти первобытную культуру. Об уникальности коренного населения Австралии свидетельствует множество удивительных фактов.
1.Самые дикие из всех людей
Аборигены населяют Австралию примерно 50 тысяч лет, и 40 тысяч из них жизнь этих племен оставалась неизменной. Считается, что это самая отсталая из всех народностей мира, и таких древних, диких людей, к слову, на материке почти полмиллиона.
Большая часть аборигенов не обучена грамоте. /Фото:taylrrenee.com
В центральной части континента есть пустынная территория, на которой аборигены живут, как в древние времена – без телевидения, сотовых телефонов и других благ цивилизации. Поскольку тут нет школ, дети обучаются по радио. Население совершает древние обряды, а основной их деятельностью, как и 50 тысяч лет назад, остается охота и собирательство растений и кореньев. При необходимости эти аборигены могут съесть даже личинку насекомого или гусеницу. Здесь живет почти одна пятая всех австралийских аборигенов.
Впрочем, есть среди коренного населения и те, кто добился больших успехов и мирового признания. Это, например, художник Альберт Наматжира, писатель и журналист Дэвид Юнайпон, олимпийская чемпионка по легкой атлетике Кэти Фримен.
Кэти Фримен выиграла золото в беге на 400 метров на Олимпиаде 2000 года. /Фото:perthnow.com.au
2.Их подвергают дискриминации
Коренное население юридически уравняли в правах с обычными гражданам страны только в 1967-м, а до этого на континенте их считали людьми второго сорта.
В позапрошлом веке отношение европейцев к аборигенам было очень жестоким. /Фото:yablor.ru
Теперь у них есть свои школы и свой флаг. Однако во время современных социологических опросов аборигены признаются, что до сих пор чувствуют пренебрежительное отношение со стороны «белых» граждан.
Не все аборигены учатся и не вся австралийцы относятся к ним как к равным. /Фото:voanews.com
Дети, посещающие обычные школы, также утверждают, что подвергаются дискриминации. Хотя коренные австралийцы по натуре мягкие и генетически лишены агрессии, периодически они выступают с протестами, требуя дать им больше прав.
3.У аборигенов нет общего языка
У коренного населения с некоторых пор есть свой телеканал и он вещает на английском – это сделано для того, чтобы телепрограммы понимали аборигены со всех уголков страны. Ведь, когда в Австралию приплыли Европейцы, на континенте существовало около 600 наречий. Сейчас аборигенов стало намного меньше, но все равно у каждого австралийского племени свой язык, и в общей сложности их около двухсот.
Чтобы племенам было легче друг друга понять, 11 лет назад в стране заработал аборигенный телеканал на английском языке. /Фото:theconversation.com
Сейчас, в результате внедрения современного мира в культуру и быт аборигенов, многие из них более или менее знают английский язык. А вот язык аборигенов обычные австралийцы практически не понимают. Из неаборигенных граждан им владеют только старики, да и то не все.
4. В Австралии живут три типа аборигенов
Коренное население этого континента делится на три типа. У первого (барренианского) маленький рост и темная, почти черная кожа. Эти аборигены живут в основном в провинции Северный Квинсленд. У второго типа (карпентарийского) очень высокий рост и тоже довольно темная кожа, на которой практически нет растительности. Третья расовая разновидность (мюррейский тип) – это аборигены среднего роста с очень обильной растительностью на коже и густой копной волос на голове. Живут они главным образом в долине австралийской реки Мюррей.
Коренное население делится на три типа. /Фото:wikimedia.org
Все три типа аборигенов много тысячелетий назад приплыли на континент по морю. Предположительно – из Африки. Столь большие антропологические различия у этих групп связаны с тем, что каждая из них прибыла в Австралию в разное время и из разных мест.
5.Некоторые австралийские аборигены темнокожие и светловолосые
Примерно одна десятая часть жителей Соломоновых островов, расположенных на северо-востоке от Австралии – блондины. Сначала исследователи думали, что такие аборигены стали рождаться после контактов с европейскими мореплавателями. Однако генетические исследования показали, что светлые волосы этих диких людей – результат мутации, которая произошла еще несколько тысяч лет назад.
Натуральные блондины с Соломоновых островов. /Фото:fotocdn.net
Светловолосая бабушка-аборигенка с соплеменницами. /Фото:taylrrenee.com
6.Австралийцы изобрели бумеранг
Бумеранг – предмет, который сейчас известен во всем мире, много веков назад изобрели именно австралийцы. Подобные предметы использовали люди палеолита и в Европе, но наскальные изображения бумерангов, обнаруженные в Австралии – самые древние (им 50 тыс. лет). Кроме того, именно жители этого материка придумали возвращающийся тип бумеранга.
Первыми в мире использовать бумеранги начали именно коренные австралийцы. /Фото:orientaltravel.ru
Кстати, аборигены до сих пор используют его при охоте. Нижняя часть у австралийского бумеранга плоская, а верхняя – выпуклая. Есть у аборигенов и другие типы бумерангов, отличающиеся по форме и размеру, причем, у каждого свое назначение.
7.Религия аборигенов
По мнению аборигенов, жизнь на Земле сотворило некое божество, которое затем удалилось на небеса. Многие коренные австралийцы считали и продолжают считать, что, помимо физической реальности, есть мир духов (мир снов), с которыми можно встретиться на небе. Такие духи якобы управляют Солнцем, Луной и другими небесными светилами, но на то, что происходит в космосе, могут влиять и живые люди.
Ряд ученых утверждает, что древние наскальные изображения страуса эму, сделанные аборигенами, могут на самом деле быть фигурой, образованной в небе пылевыми облаками Млечного пути, которому австралийцы, как и инки, придавали большое мистическое значение.
Аборигены деревни Тьяпукай учат туристов своим обрядам. /Фото:getyourguide.com
Аборигены считают, что духи иногда могут спускаться на Землю, воспользовавшись деревом или лестницей, во время ритуальных обрядов, совершаемых племенами. И таких обрядов у племен много – например, посвящение в шаманы и праздник полового созревания мальчиков или девочек.
8.У аборигенов есть свой Стоунхендж
Множество базальтовых валунов высотой примерно метр, образующих ровные круги, некоторое время назад было обнаружено в пустынной местности примерно в 45 километрах от Мельбурна. Как выяснили ученые, этому сооружению не менее 10 тысяч лет, а значит, оно в два раза древнее известного английского аналога – Стоунхенджа.
Странные камни австралийских аборигенов могут быть аналогом Стоунхенджа. /Фото:xcom-hobby.ru
Эта группа камней играла у аборигенов какую-то важную роль. Вполне возможно, что данную каменную конструкцию древние люди могли использовать как космический календарь – определитель времени восхода и заката либо наступления времен года. Однако точных подтверждений назначения этой группы валунов, естественно, нет.
В Африке тоже осталось немало удивительных племен, обычаи и привычки которых нам кажутся весьма странными.
Текст: Анна Белова
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