Ошибки, которые делают совмещенный санузел тесным и неудобным

Хуже маленькой кухни в хрущевке может быть только крохотный совмещенный санузел, в котором нужно как-то уместить ванну, раковину и унитаз. Мы рассказываем, какие ошибки чаще всего совершают в таких пространствах, и чем они могут обернуться после ремонта.



Ошибка 1: Одна люстра

Ошибка 2: Напольная мебель и сантехника

Ошибка 3: Однотипное хранение

Ошибка 4: Зеркало

Ошибка 5: Сложная отделка

Ошибка 6: Дизайн «как в больнице»

Светильников должно быть несколькоМногие считают, что в маленькой комнате нет смысла делать разные сценарии освещения, так как потолочная лампа прекрасно со всем справляется.На самом деле это мнение ошибочно: даже на трех квадратах важно иметь несколько светильников.Продумывая освещение в ванной комнате, задействуйте ту же схему, что и в любой другой зоне. Обязательно должен присутствовать потолочный светильник, а также подсветка всех функциональных зон – зеркала над раковиной, полок в нише и пр. Верхний свет должен быть мягким и рассеянным, а дополнительный – ярким, с возможностью регулировки интенсивности света.Подвесная тумба выглядит легчеДа, это привычно, недорого, проще в установке. Но если речь идет о маленьком санузле, первое, что выходит на первый план – экономия площади. Напольная мебель и сантехника занимают слишком много места, выглядят массивно и создают визуальный шум. По этой причине лучше отказаться от них в пользу подвесных моделей.Унитаз и тумба с раковиной, расположенные на стене, смотрятся легче, воздушнее, дают ощущение свободного пространства. Кроме того, с такой мебелью и сантехникой уборка становится гораздо проще – пол можно протереть за пару минут.Кроме того, освободившееся место под раковиной и унитазом можно задействовать для дополнительного хранения. Например, поставить кошачий лоток, ящик с бытовой химией, корзину для грязного белья и пр.Совмещайте открытое хранение с закрытымОткрытое хранение всегда вызывает много споров. Кто-то считает его красивым, легким и эстетичным, в отличие от массивных шкафчиков с глухими дверцами, а кто-то говорит, что это основный источник беспорядка в комнате. На самом деле все хорошо в меру. Если грамотно скомбинировать открытое и закрытое хранение, то получится гармоничный интерьер, в котором будет просто поддерживать порядок.Какие системы можно использовать в маленьком санузле? Это может быть подвесная тумба с ящиками под раковиной и несколько открытых полок над ванной. Также можно разместить зеркальный шкафчик над мойкой и поставить рядом небольшой стеллаж для полотенец и других банных принадлежностей. Над унитазом дизайнеры тоже часто вешают полки.Сочетание систем хранения позволяет добавить в интерьер динамики, а также сделать пользование вещами более удобным. То, чем вы часто пользуетесь, всегда будет под рукой по полках, а все остальное получится спрятать в шкафу, подальше от посторонних взглядов.Шкафчик с зеркалом более функциональныйПредставить ванную комнату без зеркала практически невозможно – это одна из ключевых деталей в интерьере санузла. Но если речь идет о маленькой ванной комнате, где на счету каждый метр, нельзя позволять предметам выполнять только одну функцию.Отличная идея – совместить зеркало с системой хранения. Например, купить неглубокий подвесной шкафчик с зеркальной дверцей и повесить его над раковиной. Так вы получите необходимый аксессуар, а вместе с ним – место для хранения косметики, уходовых средств, зубной пасты, щетки и пр. По объему шкафчик сможет заменить несколько открытых полок или ящик в тумбе под раковиной. Отличная экономия места!Выбирайте пару материалов для отделкиРаньше отделка ванной комнатой была простой и понятной – все использовали плитку. Но сейчас дизайнеры призывают комбинировать материалы, чтобы удалась интересная и динамичная картинка. Согласны, такая отделка действительно выглядит стильно. Но в маленькой ванной всегда есть риск переборщить и получить очень сложный, громоздкий дизайн. Когда на паре квадратов перемешивается мозаика, фактура дерева и бетона, обои в горошек и другие материалы, интерьер получается нелепым.Чтобы избежать такого результата, остановитесь на одном материале для пола и максимум на двух – для стен. Например, вы можете скомбинировать плитку разных цветов и фактур либо краску с обоями. Следите, чтобы цветовая гамма сочеталась между собой, иначе добиться гармонии не выйдет.Добавьте немного акцентовМногие люди в попытке избежать ошибок идут по самому простому и понятному пути – делают интерьер нейтральным и лаконичным. Конечно, минимализм всегда в моде, но здесь важно не уйти в полную «стерильность». Полностью белая комната без акцентов и декора, отделанная базовой плиткой – это не самый лучший вариант (хотя он и считается «безопасным»). Подумайте, хотите ли вы иметь в своей квартире санузел, который можно встретить в каждом втором дешевом отеле, или же мечтаете о стильном, индивидуальном пространстве?Если вы за второй вариант, тогда наполните интерьер санузла жизнью. Разбавьте нейтральную палитрой одним или двумя яркими акцентами. Например, можно сделать акцентную стену за раковиной, чтобы выделить эту зону, расположить на открытых полках контрастные дозаторы для мыла и шампуня, повесить душевую шторку с принтом. Если боитесь, что это будет выглядеть неуместно, начните с малого – полотенец на крючке, маленького букета цветов на бортике раковины и пр.