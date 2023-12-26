10 дорог мира, по которым решатся проехать только отчаянные ребята

Опаснее этих дорог нет.
Современные люди редко думают о том, как важны в их жизни дороги. Даже когда едешь домой или по еще каким-то делам, наличие дороги под колесами автомобиля воспринимается как что-то заурядное и обыденное. На самом же деле, дорога – это настоящее чудо цивилизации. И стоит порадоваться за то, что день ото дня не приходится ездить по таким.
1. Дорога в провинции Юнгас (Боливия)
Ужасная дорога на которой гибнет уйма людей.
Легендарная «дорога смерти» - одна из самых знаменитых опасных дорог. Местные называют этот путь «Дорогой судьбы». Протяженность дороги – 56 километров. Самая высокая ее точка над уровнем моря – 3.6 тысячи метров. При этом самая низкая точка – 330 метров. Путь очень крутой, а дорожное покрытие оставляет желать лучшего. На дороге нет никаких защитных ограждений. Более того, значительная часть дороги постоянно покрыта грязью и глиной из-за оползней. А еще здесь очень часто бывает туман.
2. Шоссе Карнали (Непал)
Настоящая дорога смерти.
Ужасное 250-километровое шоссе, которое каждый год отнимает жизнь минимум у 50 человек. У дороги отвратительное покрытие. Оно настолько плохое, что большую часть года заезжать на нее грузовым автомобилям запрещено. Чаще всего здесь ездят местные жители на разномастных внедорожниках и рейсовые автобусы. Добавляют перца случающиеся камнепады и оползни.
3. Дорога к вулкану Котопахи (Эквадор)
Только выглядит безобидной.
На этой дороге нет ни оползней, ни камнепадов, ни резких поворотов. Однако она все равно считается одной из самых опасных в мире. Секрет дороги очень прост: 40-километровый путь ведет ко все еще активному вулкану. Последний раз он извергался в прошлом году.
4. Трасса Ruta Nacional 5 (Чили)
Тут умирают во сне.
При первом взгляде на эту дорогу, люди спрашивают, не промахнулись ли составители обзоров, и не место ли ей в «топ-10 лучших шоссе планеты». Отчасти это действительно так. Однако, есть 300-километровый участок этой 3364-километровой трассы, который печально славится огромным количеством смертей. Он лежит между городами Арика и Икике. Опасность кроется в почти не меняющемся пейзаже. Многие водители теряют концентрацию и вылетают с шоссе. Ночью водители нередко засыпают. Не меньшую опасность представляет сильный боковой ветер.
5. Дорога возле каньона Скипперс (Новая Зеландия)
Страшная шахтерская дорога.
Эта дорога протяженностью в 25 километров лежит прямо в скале. Ей уже почти 140 лет. Расширить дорогу не представляется возможным, от чего появляется огромное количество всевозможных проблем. Здесь трудно разъехаться даже двум легковым машинам. Построена дорога была в XIX веке местными шахтерами.
6. Горный туннель Гуолян (Китай)
Достопримечательность Китая.
Знаменитый горный тоннель является одной из достопримечательностей Китая. Его протяженность составляет 1.2 километра. Открытие дороги состоялось 1 мая 1977 года. С тех пор на ней регулярно случаются несчастные случаи. Чаще всего происшествия случаются здесь из-за камнепадов.
7. Шоссе Далтон (Аляска)
Одна из самых опасных дорог.
Появилось это шоссе во время возведения Трансаляскинского нефтепровода. Еще на стадии проектирования стало понятно, что дорога станет одной из самых опасных в мире. По иронии судьбы, ее протяженность составляет 666 км. Первая машина прошла по шоссе в 1974 году. Долгое время ее использовали исключительно для коммерческих рейсов. Для всех авто шоссе открыли только в 1994 году.
8. Горная дорога возле Гилгит-Балтистан (Пакистан)
Нет ни ограждений, ни покрытия.
Скальная дорога на высоте 3.3 тысячи метров над уровнем моря. Здесь открывается шикарный вид на окрестности, а вместе с этим почти полностью исчезает дорожное покрытие и какие-либо ограждения. Добавляем к этому случающиеся камнепады и не самый слабый ветер.
9. Трасса Луксор-аль-Хургада (Египет)
Тут царит другая опасность.
На данной трассе нет ни оползней, ни наводнений, ни даже обрывов. Дорога такая широкая, что на ней без проблем разойдутся даже два карьерных грузовика. Главная опасность сей трассы – люди, а именно бандиты, террористы и прочий сброд, встречи с которым не пожелаешь своему врагу.
10. Перевал Стельвио (Италия)
Очень красивая.
Второй по величине перевал в Альпах. На самом деле эта дорогая далеко не такая опасная, как все упомянутые выше в этом списке, однако выглядит она достаточно сурово и пугающе. Построили трассу еще в конце XIX столетия.
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