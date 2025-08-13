Нелепые курьезы и досадные неприятности, которые попали на фото

Время от времени «черные дни» случаются у каждого. Чаще это связано с плохим настроением, но бывают и такие ситуации, когда все буквально валится из рук. Герои нашего сегодняшнего обзора не понаслышке знают, что такое невезение и «потеря потерь», ведь они не только пострадали, но их фейлы еще и попали в Сеть.
1. «Вы только посмотрите, как преобразилась кухня!» Может и не убирать вовсе? | Фото: BuzzFeed. 2. Лед готов, осталось приморозить коктейль! Лед готов, пользуйтесь! | Фото: Genial.guru. 3. Чего только не кладут в эти автоматы с игрушками! «Хотела вытянуть игрушку, а вытянула ребенка!» | Фото: FunRare. 4. «Ой-ой-ой, опасный момент...» По мнению Novate.ru, это очень опасный маневр. | Фото: Picuki.com. 5. «Ага, сбежать хотело?» Новая Золушка с каретой без колеса. | Фото: Vilagunk.hu. 6. «Прекратите так хорошо мыть стекло!» Третье стекло за месяц. | Фото: Novi.ba. 7. «Дорогая, похоже, я сегодня задержусь на работе!» Осталось дождаться пока краска не высохнет. | Фото: Pinterest. 8. Интересно, это нож «качественный» или пирог «свежайший»! По мнению Novate.ru, есть этот пирог небезопасно! | Фото: BrightSide. 9. «И тут я понял, что впереди прекрасный день!» Идеальный день для размышлений. | Фото: Genial.guru. 10. И не жалко машинку? Дела так себе. | Фото: Mojvideo.com. 11. «Одним колесом в реке...» Чуть не намочил колеса! | Фото: Dumpert. 12. «Ребята, точно вам говорю, где-то тут должен быть самолет!» Может, это самолет-невидимка. | Фото: Пикабу. 13. «Возможно, белая машинка узнает, кто живет на дне океана! Стоял, стоял и утонул! | Фото: Krabov.net. 14. «Докладываем: белая краска реализована почти в полном объеме!»
Красиво покрасили! | Фото: LiveJournal. 15. «Что бы я еще хоть раз взялся заправлять принтер своими руками...» Классический конфуз с принтером. | Фото: Прикол.ру. 16. Не трагедия, но ручки замарать придется! Туалетная трагедия. | Фото: ЯПлакалъ. Видео-бонус:
