10 пари, которые невозможно проиграть
В споре рождается истина. А иногда ещё и зарабатываются деньги. Нет, мы не призываем вас быть уж слишком азартными или пытаться переспорить в чём-то соперника с пеной у рта. Но предложить друзьям эти шуточные пари – почему бы нет? Только для начала хорошенько изучите инструкции.
Каждый из нас в детстве хотя бы раз спорил с друзьями и одноклассниками, что может сделать нечто «невозможное». Проигрывали? Пришло время для сладкой мести. Вспомните это славное время и предложите уже повзрослевшим приятелям пари, которое вы никогда не проиграете. Всё честно: ловкость рук и никакого мошенничества! Ну и парочка секретов, разумеется.
Поспорьте с друзьями, что вы сможете:
1. Удержать лист бумаги на кончике пальца
10 пари, которые невозможно проиграть
Думаете, невозможно? Ничего подобного. Главное, правильно сформулировать условия пари. Никто ведь не говорил, в каком виде/состоянии должен быть лист. Согните его несколько раз, чтобы получился плотный треугольник. Вот теперь можно балансировать. Кстати, неплохой розыгрыш для юристов и прочих любителей «искать лазейки».
10 пари, которые невозможно проиграть
10 пари, которые невозможно проиграть
2. Переместить одну из двух ложек в чашку, не прикасаясь к ней (ложке)
10 пари, которые невозможно проиграть
Придвиньте ложки как можно ближе друг к другу. Резкий удар по крайней – и одна из ложек оказывается в чашке. Практически принцип катапульты. Только хорошенько потренируйтесь, прежде чем предлагать это пари. Всё же, трюк не самый простой.
10 пари, которые невозможно проиграть
3. Переместить стопку монет с блюдца на стол, не рассыпав их
10 пари, которые невозможно проиграть
Не пытайтесь плавно и медленно наклонять тарелку. Наоборот: лучше резко дерните её вниз и уберите. Стопка окажется на столе.
10 пари, которые невозможно проиграть
10 пари, которые невозможно проиграть
4. Нарисовать идеальный круг без циркуля (от руки)
10 пари, которые невозможно проиграть
Положите руку с карандашом на лист бумаги. Не двигайте кисть, а лист вращайте по кругу. Несколько попыток – и получится вполне сносная окружность. Только убедитесь, что ваш оппонент – не художник.
10 пари, которые невозможно проиграть
5. Никогда не проиграть в крестики-нолики
10 пари, которые невозможно проиграть
Об этом способе мы уже писали ранее. Главное условие: ходите первым. Ставьте свой «крестик» в одном из углов и пытайтесь занять остальные, перекрывая комбинации противника. Через пару ходов – неизбежная победа.
10 пари, которые невозможно проиграть
6. Выльете содержимое пластиковой бутылки через трубочку, не переворачивая её
10 пари, которые невозможно проиграть
Условие: пить через соломинку – нельзя. Переворачивать – тоже. Зато вы можете приложиться к горлышку ртом и подуть в бутылку. Тем самым вы измените в ней давление и заставите жидкость саму течь из трубочки.
10 пари, которые невозможно проиграть
7. Разделить два пластиковых стакана без помощи рук
10 пари, которые невозможно проиграть
Дуйте в зазор между стаканами (направление по стрелке). Может сработать даже для стекла.
10 пари, которые невозможно проиграть
8. Сбалансировать монету на одном краю пластиковой карты
10 пари, которые невозможно проиграть
Предварительно поставив её на край чашки. Тут не обойтись без хитрости: наполните чашку до краёв водой. Она удержит пластик и позволит добиться правильного баланса.
10 пари, которые невозможно проиграть
10 пари, которые невозможно проиграть
9. Сможете поставить стопку на купюру между двумя опорами, не прижав её
10 пари, которые невозможно проиграть
Два слова: ребро жесткости. Сложите купюру гармошкой и повторите эксперимент. Теперь бумага запросто выдержит вес стекла и не прогнётся.
10 пари, которые невозможно проиграть
10 пари, которые невозможно проиграть
10 пари, которые невозможно проиграть
10 . Прокатить монету по всему лику за 10 секунд
10 пари, которые невозможно проиграть
Лучше, не делайте это сами, а предложите оппоненту. Предварительно не забудьте заштриховать ребро монеты простым карандашом. На скорость это никак не повлияет, зато у друга на лице останется серая «дорожка», которую легко смыть. Старо, как мир, а забавляет и школьников, и взрослых дяденек.
10 пари, которые невозможно проиграть
10 пари, которые невозможно проиграть
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии