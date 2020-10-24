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Места, которые полностью меняются ночью

В мире столько красивых мест, которые можно назвать редкими. Их сложно найти на заднем дворе или через дорогу, но они определенно стоят того, чтобы увидеть их собственными глазами. Особенно красивы те, которые ночью приобретают совершенно отличный от дневного облик. Их действительно сложно узнать, не так ли?

Места, которые полностью меняются ночью

Источник: orzzzz.com Пещера Вайтомо, Новая Зеландия

Места, которые полностью меняются ночью

Места, которые полностью меняются ночью

То, что вы видите на второй картинке, — редкий тип светлячков, которые были обнаружены только в этом регионе и называются Arachnocampa luminosa. Леса в азиатских субтропиках

http://navote.ru/?p=21063Места, которые полностью меняются ночью

Места, которые полностью меняются ночью

Когда вы идете в леса вроде этого, вы можете внезапно наткнуться на Mycena chlorophos и ощутить себя в психоделическом фильме. Леса штата Теннесси весной

http://navote.ru/?p=21063Места, которые полностью меняются ночью

Места, которые полностью меняются ночью

Всего раз в году целые группы светлячков светятся одновременно, превращая лес в прекрасную картину. Альберта, Канада

Места, которые полностью меняются ночью

Места, которые полностью меняются ночью

Северное сияние широко известно во всем мире, несмотря на то, что его можно увидеть всего в нескольких местах. Килауэа, Гавайи

Места, которые полностью меняются ночью

Места, которые полностью меняются ночью

Красные всполохи на фото — не просто огонь, это серный пар, который превращается в свечение от плавящейся породы, что создает иллюзию красивого ночного заката. Солончак Уюни, Боливия

Места, которые полностью меняются ночью

Места, которые полностью меняются ночью

Почва в этой местности в Боливии настолько ровная, а на линии горизонта так мало помех, что ощущение глубины полностью теряется. Форест-парк, Нью-Йорк

Места, которые полностью меняются ночью

Места, которые полностью меняются ночью

Подобные светящиеся грибы вы можете найти в лесах Северной Америки.

На фото — одна из 70 разновидностей, которые светятся благодаря окиcлению пигмента под названием люциферин. Залив Тояма, Япония

Места, которые полностью меняются ночью

Места, которые полностью меняются ночью

То, что вы видите на нижнем фото, — это светящиеся кальмары. Обычно они встречаются в тех участках моря, где слишком глубоко для того, чтобы люди могли их увидеть. Голубой грот, остров Капри, Италия

Места, которые полностью меняются ночью

Места, которые полностью меняются ночью

Вода в пещере выглядит светящейся благодаря свету, который идет снаружи.

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