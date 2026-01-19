Реалии Смольного института

Их называли институтками или кисейными барышнями — выпускные платья шились из кисеи. Обладательница этих званий отличалась инфантильностью, эксцентричностью, сентиментальностью. Могла от радости прыгать и хлопать в ладоши, прилюдно заламывать руки, рыдать по любому поводу и чуть что — падать в обморок.

Все делятся на парфеток и мовешек

Цвет одежды не выбирают

Учителя — только «женатики», пожилые и с дефектом

Отоспаться можно в лазарете

На снег ступать нельзя

Читать книги вне программы запрещается

Встречи с родными — по расписанию и при свидетелях

Питаться надо без излишеств

После отбоя в дортуаре должно быть тихо

Жизнь после выпуска — сплошной праздник. Так ли это?