Ужаснейшая человеческая боль

Все мы боимся боли. Будь то зубная боль, головная или боль причиняемая одними людьми другим. А правда-ли, что может возникать головная боль от секса, а нецензурная речь облегчает боль? И какова же самая сильная боль в мире? Итак, несколько фактов о боли и болевых ощущения человечества.
Согласно международной клинической классификации (1990), боль различают по биологической значимости, виду раздражителя, локализации раздражаемых рецепторов, локализации болевого ощущения, механизму развития, происхождению, характеру, качеству и количеству интенсивности субъективных ощущений и т.д.
По степени переносимости (интенсивности) боль может быть легко переносимой (если она слабая), трудно переносимой (если она сильная), непереносимой (нетерпимой).
В 1940 году группа врачей из Корнельского университета обжигали людей, чтобы создать шкалу боли. 21 пункт, в качестве единицы измерения «дол»,выводили путем теплового воздействия на лоб в течение трех секунд. Правда эта шкала до сих пор вызывает споры в научных кругах.
Разрыв ахиллова сухожилия – 15 место
Сильная боль возникает при разрыве самого сильного и самого длинного сухожилия в теле человека. Боль при разрыве сухожилия похожа на ранение пулей. Человеку необходима операция и длительная реабилитация.
Нападение дикого животного – 14-е место
Правда немногие люди могут рассказать об этой боли, после такого. Однако звери человека буквально рвут на части и потому здесь совокупность всех болей вместе создает одну из самых сильных в мире.
Рождение ребенка 13-е место
Боль при рождении ребенка описать сможет только женщина. Говорят, что эта боль равна одновременному перелому 20-ти костей. Правда здесь, впрочем как и в остальных болях, все зависит от индивидуального болевого порога. Многие женщины описывают эту боль как терпимую, а многие говорят, что она нестерпимая.
Камни в почках -12-е место
Отложения солей кальция, мочевой кислоты и цистеина формируют камни в почках. Камни причиняют невыносимые боли.время операции их удаляет хирург. Самый большой камень, что был удален у пациента, в диаметре составлял 15 см.
Кластерная головная боль – 11-е место
Кластерные боли возникают сериями )кластерами) в основном в районе глаз. Боль описывается многими людьми как совершенно невыносимая, от которой хочется покончить с собой. Болью страдают чаще мужчины. Кстати многими учеными и врачами данная боль выделяется как самая сильная в мире.
Причины боли до сих пор не выяснены, лечения не существует.
Ожог второй степени – 10-е место
Можно сказать, что ожог третьей степени сильнее, чем второй, однако при третьей степени ожог настолько глубок, что выжигает даже нервные окончания, что боль не настолько сильна, по мнению врачей и исследователей, как во второй степени. Боль от ожога второй степени может вызвать шок.
Столбняк – 9-е место
Судороги, которые известны в медицине, как «титанус» или столбняк, возникающий в результате заражения бактериальной инфекцией, вызывают невыносимо сильные боли. Бактерия выделяет яд и вызывает болезненные мышечные судороги, особенно челюстно-лицевых мышц.
Укус бородавчатки – 8-е место
Бородавчатка – это тип рыбы, который встречается в прибрежных районах Тихого и Индийского океанов, у которой есть железы с нейротоксином. Сильнейшая боль возникает от проникновения яда в организм человека. Если доза очень большая, то в течении нескольких часов человек может умереть. Если укол ядовитого шипа приходится на живот или голову человека – спасти его практически невозможно.
Абсцесс зуба – 7-е место
Абсцесс, который может возникать по всему организму, приносит наиболее сильную боль, если локализуется на зубах. Кроме сильных болей, пациент испытывает повышение температуры, появляется отек прилежащих тканей и т.д.
Перитонит – 6-е место
Перитонит возникает в результате воспаления аппендикса и вызывает дичайшие боли. Если человеку вовремя не оказать помощь, то наступит смерть.
Перекручивание яичек – 5-е место
Перекручивание яичек у мужчин (семенного канала) и яичников у женщин вызывает резкую острую боль. В этом случае требуется немедленная хирургическая помощь.
Перелом полового члена – 4-е место
Перелом полового члена может возникнуть во время полового акта (пещеристые тела, белочная оболочка и иногда урерта разрываются) и вызывает одну из самых сильных и нечеловеческих болей.
Болезнь Деркума – 3-е место
Болезнь Деркума – это появление опухолей по всему телу. Чаще всего болезни подвержены женщины. Боль сопровождает человека повсеместно – любое движение сопровождается непереносимыми мучениями.
Воспаление тройничного нерва – 2-е место
При воспалении тройничного нерва боль похожа на то, как будто сквозь тело прошла молния. Чаще всего воспаление встречается у мужчин: 1 случай на 20 000 человек.
Укус муравья пуля – 1-е место
По индексу боли боль от укуса муравья пули находится на уровне максимум. По мнению испытавших на себе эту боль она похожа на боль при ожоге углями или при проникновении длинного ржавого гвоздя в пятку одновременно.
Укус муравья-пули
И несколько фактов о боли
По мнению ученых, насекомые лишены способности испытывать боль, т.к. никаких следов ноцицепторов (рецепторов, несущих информацию о боли в мозг) за время изучения насекомых и ракообразных у них обнаружено не было, а без них ощутить боль невозможно.
Если человек, решая математическую задачку, сильно нервничает, у него «включаются» зоны мозга, отвечающие за физическую боль.
Существуют люди, неспособные чувствовать боль – это врожденная нечувствительность к боли. Люди живут в постоянном страхе, т.к. не чувствуют ни холод, ни жар, могут не заметить ранения или какой-либо иной болезни, которая может привести к смерти.
Оргастическая цефалгия (синдром коитальной головной боли) — это синдром головной боли от секса. Многие люди испытывают головную боль именно от секса.
При ударе локтем человек испытывает резкую боль. В этом виноват «весёлый нерв», который спрятан глубоко под кожей, но в области локтя нерв очень близко подходит к поверхности и покрыт тонким слоем кожи и соединительной ткани.
Нецензурная ругань снижает боль – так выяснили ученые. Именно поэтому, если упал на ногу кирпич, или произошла иная травма, 95% людей ругаются нецензурной бранью, которая уменьшает болевые ощущения. По мнению ученых употребление нецензурных слов мозг человека вырабатывает эндорфины счастья. которые притупляют боль.
