Ужаснейшая человеческая боль

Все мы боимся боли. Будь то зубная боль, головная или боль причиняемая одними людьми другим. А правда-ли, что может возникать головная боль от секса, а нецензурная речь облегчает боль? И какова же самая сильная боль в мире? Итак, несколько фактов о боли и болевых ощущения человечества.







Согласно международной клинической классификации (1990), боль различают по биологической значимости, виду раздражителя, локализации раздражаемых рецепторов, локализации болевого ощущения, механизму развития, происхождению, характеру, качеству и количеству интенсивности субъективных ощущений и т.д.

По степени переносимости (интенсивности) боль может быть легко переносимой (если она слабая), трудно переносимой (если она сильная), непереносимой (нетерпимой).

Разрыв ахиллова сухожилия – 15 место

Нападение дикого животного – 14-е место

Рождение ребенка 13-е место

Камни в почках -12-е место

Кластерная головная боль – 11-е место

Ожог второй степени – 10-е место

Столбняк – 9-е место

Укус бородавчатки – 8-е место

Абсцесс зуба – 7-е место

Перитонит – 6-е место

Перекручивание яичек – 5-е место

Перелом полового члена – 4-е место

Болезнь Деркума – 3-е место

Воспаление тройничного нерва – 2-е место

Укус муравья пуля – 1-е место

И несколько фактов о боли