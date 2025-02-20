Любопытные факты о жизни казаков

С нами не соскучишься!

Старинные казачьи обычаи и традиции вызывают заслуженный интерес. Несмотря на обилие исследований, книг, фильмов, посвященных этой самобытной культуре, многие факты из жизни самого воинственного сословия всё ещё могут удивить читателей.









Илья Муромец – первый казак в русском фольклоре

«Инородцы» и «иноверцы»

Вольница и царева служба

Пластуны

Казак и его конь

Казацкие шаровары

Прически казаков

Казацкое гостеприимство

«Умыкание» невесты

Отношение к алкоголю