Париж на цветных фотографиях 1923 года: Город огней и романтики

Ветряная мельница «Мулен де ла Галетт».
Все эти фотографии были сделаны в Париже в далёком 1923 году. И на многих из них Париж выглядит совсем не таким, каким привыкли видеть его сегодня – ветряные мельницы, конные экипажи, а на улицах люди в одежде, которую сегодня уже не увидишь. Если же рассматривать фотографии внимательно, то можно увидеть множество интересных деталей, которые позволяют узнать много интересного о столице романтики.
1. Парк Монсо
Вид на прекрасный уголок природы в центральной части Парижа.
2. Вид на Сену
Крупнейшая река северной Франции, которая протекает по всей её территории.
3. Церковь Сен-Жермен-Л'осеруа
Средневековая церковь в центре Парижа.
4. Собор Парижской Богоматери
Католический храм в центре Парижа, который является одним из символов французской столицы.
5. Улица Святого Юлиана Странноприимца
Улица названная в честь одного из католических святых.
6. Памятник архитектуры
Сад в одном из поместий в центре Парижа.
7. Торговля антиквариатом
Торговля антиквариатом недалеко от собора Парижской Богоматери.
8. Гран-Пале
Величественное архитектурное сооружение в стиле боз-ар.
9. Транспортировка щебня
Тяжёлая и изнурительная работа. Франция, Париж, 1932 год.
10. Эйфелева башня
Самая узнаваемая архитектурная достопримечательность в Париже.
11. Пантеон
Знаменитый архитектурно-исторический памятник, который является образцом французского классицизма.
12. Уличная сцена
Мясная лавка в центре города. Франция, Париж, 1932 год.
13. Музей декоративного искусства
Музей, который иллюстрирует традиционный французский стиль жизни.
14. Цветочный рынок
Самый знаменитый и старейший цветочный рынок Парижа.
15. Ворота Сен-Дени
Вид на одним из лучших образцов раннего французского классицизма.
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