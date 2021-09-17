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Как выглядели паспорта знаменитых людей

Редко кто бывает доволен своей фотографией в паспорте. Мы кажемся себе неестественными, как будто совсем другими людьми. Сегодня мы хотим представить вам паспорта знаменитостей, на фотографиях из которых они получились в разной степени непохожими на тех людей, каких мы привыкли видеть.

Паспорт Гитлера


Архивный документ, потенциально бесценный и долгое время публиковавшийся как «паспорт Гитлера», оказался подделкой, состряпанной во время войны ради хохмы британскими спецслужбами.

Как выглядели паспорта знаменитых людей

Заграничный паспорт Владимира Маяковского.

Как выглядели паспорта знаменитых людей

Иосиф Бродский.

Как выглядели паспорта знаменитых людей

Паспорт Мэрилин Монро.

Как выглядели паспорта знаменитых людей

Паспорт Уолта Диснея.

Как выглядели паспорта знаменитых людей

Одри Хепбёрн.

Как выглядели паспорта знаменитых людей

Альфред Хичкок.

Как выглядели паспорта знаменитых людей

Нельсон Мандела.

Как выглядели паспорта знаменитых людей

Паспорт Ленина.

Как выглядели паспорта знаменитых людей

Партийный билет Ленина.

Как выглядели паспорта знаменитых людей

Леонид Брежнев.

Как выглядели паспорта знаменитых людей

Яков Джугашвили.

Как выглядели паспорта знаменитых людей

Джон Леннон

Как выглядели паспорта знаменитых людей

Джон и Жаклин Кеннеди.

Как выглядели паспорта знаменитых людей

Швейцарский паспорт Альберта Эйнштейна.

Как выглядели паспорта знаменитых людей

Дэвид Боуи.

Как выглядели паспорта знаменитых людей

Паспорт Хемингуэя.

Как выглядели паспорта знаменитых людей

Ксения Собчак.

Как выглядели паспорта знаменитых людей

Дима Билан.

Как выглядели паспорта знаменитых людей

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