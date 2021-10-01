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Строительство под водой: каким образом осуществляется такая операция


Строительство под водой: каким образом осуществляется такая операция

Со времен строительства пирамид люди реализовывали гениальные, безумные, грандиозные архитектурные и инженерные проекты. Иногда для этого приходится трудится в самых неожиданных и негостеприимных местах. В том числе под водой. Благо, современные технологии предоставляют широчайшие возможности в области строительства и ремонта.

Позволяет вести работы посреди большой воды. |Фото: theconstructor.org.

Позволяет вести работы посреди большой воды. |Фото: theconstructor.org.

 

Починить автомобиль или поставить забор на даче не так уж сложно. Чаще всего с любой из этих задач справится даже один более-менее подготовленный человек. Однако, как быть, если нужно починить огромный пассажирский лайнер, морской танкер или поставить мост через морской пролив? Такие задачи выглядят куда сложнее, особенно если добавить к ним маленькую деталь все это нужно делать непосредственно на месте в воде. Специально для таких ситуаций человеком и были созданы коффердамы.
Бывают очень разные. |Фото: winonadailynews.com.

Бывают очень разные. |Фото: winonadailynews.com.

 

Коффердам – это временный водонепроницаемый каркас, который устанавливается прямо в воде в определенном место для проведения инженерных работ. Сам по себе процесс создания такой инженерной конструкции достаточно долгий и сложный. Первым делом в месте установки коффердама забивают огромные сваи.
После этого конструкцию собирают на месте, опуская по частям на дно или же собирают в сухом доке, а затем привозят на место и устанавливают всю разом на подготовленные заранее сваи.
Хитрая штука. ¦Фото: enr.com.

Хитрая штука. ¦Фото: enr.com.

 

Примечание: коффердам нельзя поставить в любом месте. Перед его установкой проводится серьезная работа по анализу в первую очередь морского грунта в конкретном месте строительства. Помимо этого, инженеры должны учесть силу ледяных и штормовых атак, а также колебания температур.
После окончания работ коффердам затапливаются и снимают. |Фото: pilebuck.com.

После окончания работ коффердам затапливаются и снимают. |Фото: pilebuck.com.

 

Как только коффердам установлен, начинается третий этап работ – это откачка воды. Когда это будет сделано, на объекте начнут проводить целевые работы: ремонт корабля, строительство моста, прокладка газопровода, ликвидация нефтяных аварий и т.п. Все это стало возможным благодаря современным технологиям.

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Строительство под водой: каким образом осуществляется такая операция

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