4 неудачных автомобиля, которые на рынке потерпели сокрушительное фиаско

История автомобильного дела полна самыми непредсказуемыми страницами, и нередко они связаны с неудачами конкретных моделей. Вот только одно дело, когда концепт демонстрирует неуспех ещё на стадии разработки, и о нём просто благополучно забывают, и совсем другое, если о проблемах узнают только после начала продаж. Ведь в этом случае и потребитель, и создатель таких машин сталкивается с массой неприятных последствий, которые в итоге и входят в историю. Вашему вниманию четвёрка неудачных автомобилей, которые на рынке потерпели сокрушительное фиаско
1. AMC Pacer Ami
Машина, которая должна была быть самой комфортной, а оказалась одной и самых неудобных. /Фото: absoluteinsurance.ca
Данный концепт появился из инициативы американских автомобильных инженеров создать модель с двумя дверьми, которая одновременно была бы максимально просторной внутри, но снаружи оставался компактным. В результате получилась машина, вошедшая в историю под прозвищем «Летающий аквариум», и на этом её странности не заканчивались. Дело в том, что данный автомобиль отличался водительской дверью, чей размер уступал аналогичным параметрам пассажирской, а сама конструкция оказалась не самой удобной.
2. Amphicar
Амфибия, которая протекала. /Фото: wikipedia.org
Более шестидесяти лет назад начался путь одного универсального автомобиля, который стал детищем немецкого гонщика Ханса Триппеля, которому пришло в голову решить вечную проблему пробок на дорогах за счёт создания легковушки, способной проехаться по прудам, озерам и другим водоемам. Итогом его разработок стал концепт с говорящим названием Amphicar, вот только успеха эта модель-амфибия не снискала. Так, довольно быстро оказалось, что кузов модели недостаточно герметичен, что подвергало опасности её пассажиров при пересечении водных препятствий. К тому же, Amphicar был слишком медленным - по воде двигался едва ли быстрее стандартной лодки. Поэтому в историю концепт Amphicar вошёл как эпизод сокрушительного провала первоначально довольно перспективного проекта.
3. Ford Pinto
Самая неудачная машина в истории. /Фото: mundiario.com
Ford Pinto оказался просто рекордсменом по уровню фиаско: так, по информации редакции novate.ru, в начале этого века данная машина одним авторитетным изданием была признана худшей во все времена. А ведь начиналось всё неплохо: Pinto позиционировался как супердоступная модель из-за своей дешевизны.была такой низкой за счёт массы оптимизаций этапов производства, которые, по сути, оказались кучей инженерных недоработок. Более того, подобная некомпетентность автоконструкторов была попросту опасна для водителя и пассажиров: например, расположение топливного бака чётко создавала угрозу взрыва машины, если кто-то в это место неудачно «впишется», а значит, даже самое незначительное ДТП могло повлечь за собой трагедию.
4. Yugo GV
Удивительный пример долгожителя при своих недостатках. /Фото: caranddriver.com
Почти тридцать лет назад в Югославии автомобильный бренд «Zastava» представил новую модель, Yugo GV. И она оказалась настоящим долгожителем, ведь, по информации редакции novate.ru, его производство продолжалось аж до 2008 года. И это действительно своего рода феномен - так надолго задержаться на рынке столь неудачной машине. Причём то, что у неё множество конструктивных недостатков, таких как склонная к замыканию электрика, регулярно перегревающийся двигатель и даже недостаточно крепкие элементы салона, стали очевидны довольно быстро. Впрочем, судя по всему, довольно низкая стоимость, а значит, и доступность, как раз и объясняет это долгожительство - и всё-таки, в один момент бороться с проблемной моделью производитель устал и снял её с конвейера.
