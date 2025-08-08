4 неудачных автомобиля, которые на рынке потерпели сокрушительное фиаско

1. AMC Pacer Ami

Машина, которая должна была быть самой комфортной, а оказалась одной и самых неудобных. /Фото: absoluteinsurance.ca

2. Amphicar

Амфибия, которая протекала. /Фото: wikipedia.org

3. Ford Pinto

Самая неудачная машина в истории. /Фото: mundiario.com

4. Yugo GV

Удивительный пример долгожителя при своих недостатках. /Фото: caranddriver.com