4 неудачных автомобиля, которые на рынке потерпели сокрушительное фиаско



История автомобильного дела полна самыми непредсказуемыми страницами, и нередко они связаны с неудачами конкретных моделей. Вот только одно дело, когда концепт демонстрирует неуспех ещё на стадии разработки, и о нём просто благополучно забывают, и совсем другое, если о проблемах узнают только после начала продаж. Ведь в этом случае и потребитель, и создатель таких машин сталкивается с массой неприятных последствий, которые в итоге и входят в историю. Вашему вниманию четвёрка неудачных автомобилей, которые на рынке потерпели сокрушительное фиаско

1. AMC Pacer Ami


Машина, которая должна была быть самой комфортной, а оказалась одной и самых неудобных. /Фото: absoluteinsurance.ca

Машина, которая должна была быть самой комфортной, а оказалась одной и самых неудобных. /Фото: absoluteinsurance.ca

 

Данный концепт появился из инициативы американских автомобильных инженеров создать модель с двумя дверьми, которая одновременно была бы максимально просторной внутри, но снаружи оставался компактным. В результате получилась машина, вошедшая в историю под прозвищем «Летающий аквариум», и на этом её странности не заканчивались. Дело в том, что данный автомобиль отличался водительской дверью, чей размер уступал аналогичным параметрам пассажирской, а сама конструкция оказалась не самой удобной.
Поэтому всего через пять лет AMC Pacer Ami сняли с конвейера.

2. Amphicar


Амфибия, которая протекала. /Фото: wikipedia.org

Амфибия, которая протекала. /Фото: wikipedia.org


Более шестидесяти лет назад начался путь одного универсального автомобиля, который стал детищем немецкого гонщика Ханса Триппеля, которому пришло в голову решить вечную проблему пробок на дорогах за счёт создания легковушки, способной проехаться по прудам, озерам и другим водоемам. Итогом его разработок стал концепт с говорящим названием Amphicar, вот только успеха эта модель-амфибия не снискала. Так, довольно быстро оказалось, что кузов модели недостаточно герметичен, что подвергало опасности её пассажиров при пересечении водных препятствий. К тому же, Amphicar был слишком медленным - по воде двигался едва ли быстрее стандартной лодки. Поэтому в историю концепт Amphicar вошёл как эпизод сокрушительного провала первоначально довольно перспективного проекта.

3. Ford Pinto


Самая неудачная машина в истории. /Фото: mundiario.com

Самая неудачная машина в истории. /Фото: mundiario.com

 

Ford Pinto оказался просто рекордсменом по уровню фиаско: так, по информации редакции novate.ru, в начале этого века данная машина одним авторитетным изданием была признана худшей во все времена. А ведь начиналось всё неплохо: Pinto позиционировался как супердоступная модель из-за своей дешевизны.
Однако быстро стало понятно, что стоимость автомобиля была такой низкой за счёт массы оптимизаций этапов производства, которые, по сути, оказались кучей инженерных недоработок. Более того, подобная некомпетентность автоконструкторов была попросту опасна для водителя и пассажиров: например, расположение топливного бака чётко создавала угрозу взрыва машины, если кто-то в это место неудачно «впишется», а значит, даже самое незначительное ДТП могло повлечь за собой трагедию.

4. Yugo GV


Удивительный пример долгожителя при своих недостатках. /Фото: caranddriver.com

Удивительный пример долгожителя при своих недостатках. /Фото: caranddriver.com

 

Почти тридцать лет назад в Югославии автомобильный бренд «Zastava» представил новую модель, Yugo GV. И она оказалась настоящим долгожителем, ведь, по информации редакции novate.ru, его производство продолжалось аж до 2008 года. И это действительно своего рода феномен - так надолго задержаться на рынке столь неудачной машине. Причём то, что у неё множество конструктивных недостатков, таких как склонная к замыканию электрика, регулярно перегревающийся двигатель и даже недостаточно крепкие элементы салона, стали очевидны довольно быстро. Впрочем, судя по всему, довольно низкая стоимость, а значит, и доступность, как раз и объясняет это долгожительство - и всё-таки, в один момент бороться с проблемной моделью производитель устал и снял её с конвейера.

источник

