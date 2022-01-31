Как правильно целоваться?

В военное время, в 1942 году, американский журнал Лайф всерьез беспокоился за половое воспитание своих читателей (в пределах приличия, конечно). Доказательством этого является опубликованный тогда мини мастер-класс, обучающий тогдашнюю молодежь правильно целоваться.



Это неправильно.









А это правильно.







Это снова – неправильно.







А это правильно.







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