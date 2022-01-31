В военное время, в 1942 году, американский журнал Лайф всерьез беспокоился за половое воспитание своих читателей (в пределах приличия, конечно). Доказательством этого является опубликованный тогда мини мастер-класс, обучающий тогдашнюю молодежь правильно целоваться.
Это неправильно.
А это правильно.
Это снова – неправильно.
А это правильно.
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Как правильно целоваться?
В военное время, в 1942 году, американский журнал Лайф всерьез беспокоился за половое воспитание своих читателей (в пределах приличия, конечно). Доказательством этого является опубликованный тогда мини мастер-класс, обучающий тогдашнюю молодежь правильно целоваться.
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