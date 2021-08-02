Какие продукты не стоит есть на ночь, чтобы на утро не выглядеть несчастным и отекшим

Не все продукты вредно есть на ночь. Но некоторые - настоящие ночные убийцы.
Доктрина о том, что не следует есть после 19 часов вечера, чтобы быть в отличной форме, набила оскомину и превратилась в нечто наподобие заповеди Моисея. Не всем людям удается полноценно поесть в течение трудового дня, а голодание к правильному обмену веществ уж точно не приведет. В обзоре речь пойдет о продуктах, которые действительно вредно есть после 19 часов. Оставим неразумное голодание и обратимся к здравому смыслу.
Если воздерживаться от пищи слишком долго, центральная нервная система начнет паниковать и решать за вас. Допустим, вам не удалось полноценно покушать в течение рабочего дня. Наслушавшись о вреде приема пищи после 19 часов вы решаете и вовсе воздержаться от полноценных блюд в этот день. И так происходит несколько дней подряд.
Бездумное голодание до добра не доведет! / Источник фото: gurutest.ru
А знаете, что решает ваша нервная система? Она запускает режим «наступила голодная зима» и изо всех сил начинает накапливать питательные вещества в организме. Обращали ли вы внимание на то, как толстеют бездомные дворовые коты, которые, казалось бы, едят когда придется, в зимний период? С ними это происходит именно по сей причине. То же может случиться и с вами, и в результате вместо сброса веса такое вот неразумное голодание приведет, напротив, к его набору.
Дробное питание - путь к здоровью и долголетию. / Источник фото: the-challenger.ru
Современные врачи и диетологи всего мира приходят к однозначному вывожу: чтобы чувствовать себя здоровым и жить долго, питаться следует маленькими порциями каждые 2-3 часа. Ведь нашему организму постоянно нужны источники энергии. Таким образом, очень важно знать, какие продукты не подходят для вечерних приемов пищи. Поговорим о тех продуктах, которые способны нанести огромный вред вашему организму, если ваш желудочно-кишечный тракт возьмется за их регулярное переваривание в ночные часы (во время сна).
1. Солёное
Соленое на ночь - медленный путь в могилу. / Источник фото: gastronom.ru
Соль задерживает влагу в организме человека. Выражаясь метафорически, это огромная высоченная плотина, которая сохранит за ночные часы аккурат всю жидкость, что есть в вашем организме, но которой полагалось вместе с потом выйти из него за часы сна. Результаты приема соленого на ночь будут примерно следующие:
• сильная отёчность лица и конечностей;
• ощущение непонятной боли на коже живота, лица;
• плохое настроение утром, отсутствие отдохнувшего состояния;
• тревожные или кошмарные сны;
• переполнение мочевого пузыря и задержка его опорожнения.
Соленое на ночь - это удар по всем системам человеческого организма. Ни в коем случае не следует есть на ночь продукты с зашкаливающим количеством соли.
2. Обилие жидкостей
Воздержитесь от привычки «погонять чаи» на ночь! / Источник фото: cdninstagram.com
Когда вам уже за 20, лишняя жидкость в последние часы перед сном может очень отрицательно сказаться на вашем самочувствии. Утро начнётся с констатации отёков на лице и очень разбитого состояния. Если вы являетесь истовым чаеманом, позвольте себе не более 200 миллиграмм напитка и не позднее чем за полтора-два часа до сна. Помните! Идеальное время для приема жидкостей (особенно чистой негазированной питьевой воды) - это утро! Но никак не вечер. Кофе пить и вовсе не рекомендуется, потому что ввиду его мочегонных свойств вместо того, чтобы отходить ко сну, вы будете бегать в туалетную комнату каждые 20 минут.
3. Сладкое со сложным составом
15 строк состава продукта на упаковке - минус 15 дней вашей жизни. / Источник фото: vskormi.ru
Употребление этих продуктов на ночь ведет к набору веса, тревожным снам и молниеносному развитию кариеса (ведь не каждый же вечер нам удается почистить зубы при помощи пасты, зубной нити и ополаскивателя для полости рта, не так ли?).
Что же такое сладости со сложным составом? Возьмите с полки супермаркета свежевыпеченный тортик. И начните читать его состав. Очень скоро вы устанете, потому что вашему вздору откроются более 10 очень длинных строк, напечатанных самым маленьким шрифтом, неподвластным для восприятия всем тем, у кого зрение отлично от диагноза «единица». Такие продукты содержат столько химикатов, что поедание их на ночь приведет к серьезным расстройствам пищеварительной системы.
Редакция Novate.Ru предлагает вам наглядно сравнить составы двух сладостей - сушеных фиников и шоколадных конфет:
Длинные состав - показатель вредности продукта.
На наш взгляд, всё очевидно. Всегда можно найти альтернативу: существует много относительно невредных сладостей. Среди них: сушеные финики, зефир или мармелад без добавления сахара. Чем короче состав продукта, тем более нестрашно употребить его на ночь.
Зефир без сахара от именитого белорусского бренда КРАСНЫЙ МОЗЫРЯНИН / Источник фото: zefir.by
Кроме того, на сегодняшний день самыми полезными сладостями являются те, которые содержат в своем составе красную водоросль агар-агар. Доказано, что регулярное употребление этих красных водорослей даёт невероятный эффект в виде мягкой укрепляющей терапии. Уникальный агар-агар нередко используют как мощное противовоспалительное средство, которое нейтрализует токсины, содержащиеся в типичной пищевой массе кишечника человека. Например, зефир на его основе намного полезнее, чем изготовленный с использованием желатина.
Агар-агар - мощный конкурент желатина. / Источник фото: korovka.by
Кроме того, агар-агар - растительный аналог желатина, а значит подходит веганам, так как не содержит компоненты животного происхождения.
4. Смешанная пища
Нет, мы не доживем до тех времен, когда сендвичи и бургеры станут невредными. / Источник фото: dlyakota.ru
Что такое смешанная пища? Это одновременное употребление быстрых углеводов (мучное) и белков (мясо). Классический пример очень вредного ужина - это все то, чем кормили нас в детстве наши бабушки и дедушки, приговаривая примерно следующее: «Кушай, внучок, чтобы хорошо наелся, а то вот после войны мы о таком и мечтать не могли!»
Советские ужины - вредная пища. / Источник фото: povar.ru
Если употреблять смешанную пищу на ночь, то вместо того, чтобы спать, а значит отдыхать и копить силы для будущего дня, ваш организм будет мучительно переваривать эти сверхсытные порции еды. Выражаясь метафорически, в вашем организме всю ночь вместо предполагаемого вместо штиля (сон) будет шторм.
Весь мир отказывается от бутербродов. Теперь - ваша очередь.
Если ваш ужин приходится на временной промежуток позднее, чем 18-19 часов, то к мясному блюду рекомендуется добавить сырые или вареные овощи. Такой ужин не нанесет удар по организму. Если же вам хочется на ужин съесть вареных макарон, то они должны быть из твердых сортов пшеницы (!) и употребляться исключительно как отдельное блюдо. Точно так же, как отдельное блюдо, следует употреблять и картофель любого приготовления.
Правильный ужин. / Источник фото: tripadvisor.com
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии