Пенка для кофе и еще 7 кулинарных задач, которые с легкостью решает микроволновка

1. Восстановить аромат специй

Если хранить специи в открытых пакетиках, они быстро теряют аромат. / Фото: remoskop.ru

2. Сделать молочную пенку для кофе

Микроволновка стабилизирует молочную пену

3. Приготовить хрустящий бекон

Бекон в микроволновке нужно обжаривать на бумажном полотенце. / Фото: mavink.com

4. Сделать попкорн

Если есть кукуруза подходящего сорта, сделать попкорн в микроволновке можно самостоятельно. / Фото: 1svoimi-rukami.ru

5. «Поднять» тесто

Тесто в микроволновке увеличивается в несколько раз. / Фото: za-edoy.ru

6. Приготовить овощи на пару

Овощи получаются как из пароварки. / Фото: narsharab-nn.ru

7. Жарить сухари и орехи

Сухари из хлеба в микроволновке. / Фото: sdelaysam-svoimirukami.ru

7. Снять горькую кожицу с грейпфрута

Размягченный после микроволновки грейпфрут легче чистится. / Фото: tvcook.ru