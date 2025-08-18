Пенка для кофе и еще 7 кулинарных задач, которые с легкостью решает микроволновка

Микроволновка нужна только для подогрева еды – именно так думает большинство хозяек, и очень зря. На самом деле у этого прибора есть много скрытых полезных функций, которые существенно облегчают готовку. Novate.ru рассказывает, какие задачи можно решить с помощью микроволновой печи, и как правильно это делать.
1. Восстановить аромат специй
Если хранить специи в открытых пакетиках, они быстро теряют аромат. / Фото: remoskop.ru
При неправильном хранении специй они быстро теряют свой вкус и аромат. Стоить лишь оставить пакетик открытым на пару недель, как от яркости и насыщенности пряностей не остается даже следа. Но это не повод выбрасывать якобы испорченные приправы, ситуацию еще можно исправить. Высыпьте специи на блюдце и отправьте в микроволновку на 30 секунд. Вы удивитесь, но такая простая и банальная процедура вновь сделает пряности ароматными. А чтобы качество специй не портилось, пересыпьте их в небольшие баночки для хранения, которые будут плотно закрываться. В крайнем случае, закрывайте пакетики прищепкой, чтобы внутрь не попадали воздух и влага.
2. Сделать молочную пенку для кофе
Микроволновка стабилизирует молочную пену
Кому не хочется пить дома такой же вкусный и ароматный бодрящий напиток, как делают в любимой кофейне, правда? Но если сварить его в турке еще можно, то с молочной пенкой постоянно возникают какие-то проблемы. Хорошо, когда на кухне есть электрический или ручной капучинатор – это настоящая палочка-выручалочка для любителей кофе, так как с их помощью можно в два счета сделать пышную и стойкую пенку.
Итак, возьмите полулитровую стеклянную банку (подойдет также емкость меньшего размера), налейте в нее необходимое количество молока, плотно закройте крышкой и потрясите в течение 30-60 секунд. Как только молоко хорошо вспенится, снимите крышку и поставьте банку в микроволновую печь на полминуты. Прибор «зафиксирует» пену и вы сможете насладиться вкусом любимого капучино или латте.
3. Приготовить хрустящий бекон
Бекон в микроволновке нужно обжаривать на бумажном полотенце. / Фото: mavink.com
Существует стереотип о том, что хрустящий бекон можно приготовить только на сковороде или, в крайнем случае, в духовке. На самом деле микроволновая печь также прекрасно подходит для этих целей. А главным преимуществом использования именно этого прибора является низкая калорийность готового бекона, так как большинство жира впитается в бумажные полотенца.
Вам нужно взять плоскую тарелку, положить на нее кусочек бумажного полотенца, сверху распределить несколько ломтиков бекона, затем снова слой бумажных полотенец, и после этого отправить в микроволновую печь. Готовьте продукт на средней мощности примерно пять-семь минут. Как только вы услышите, что он начал активно «шкварчать», подождите 30 секунд и доставайте. Благодаря тому, что бумажное полотенце будет впитывать лишний жир, бекон получится таким же хрустящим и золотистым, как и на сковороде, но только без вашего непосредственного участия. Просто, быстро и удобно!
4. Сделать попкорн
Если есть кукуруза подходящего сорта, сделать попкорн в микроволновке можно самостоятельно. / Фото: 1svoimi-rukami.ru
Существует специальный сорт кукурузы, который подходит для приготовления попкорна в домашних условиях. Отличное решение, если вам не нравятся магазинные варианты или вы привыкли самостоятельно доводить до вкуса и нужной текстуры все блюда. Вы можете контролировать количество соли, сахара, сыра, карамели и прочих добавок, чтобы в итоге получить идеальный попкорн, который скрасит ваш вечер за просмотром любимого сериала.
Обычно попкорн готовят на сковороде, но тогда процесс требует постоянного контроля, так как зерна могут пригореть. Намного проще, быстрее и «безопаснее» будет сделать блюдо в микроволновке. Для этого отмерьте необходимое количество кукурузы, сбрызните ее оливковым маслом, добавьте соль и специи по вкусу. Далее пересыпьте зерна в небольшой бумажный пакет, сверните и закрепите края, а затем отправьте в микроволновку на максимальную мощность на четыре минуты. Если по окончании этого времени кукуруза еще будет активно взрываться, увеличьте время на 60-90 секунд.
5. «Поднять» тесто
Тесто в микроволновке увеличивается в несколько раз. / Фото: za-edoy.ru
Если вы любите радовать себя и членов семьи вкусной домашней выпечкой, этот совет точно вам пригодится. В процессе работы с дрожжевым тестом оно не всегда поднимается. Могут быть виноваты сами дрожжи, неправильные пропорции продуктов в опаре, сквозняк в квартире и пр. Чтобы избежать любых непредвиденных ситуаций, обратитесь за помощью к микроволновой печи.
Положите тесто в подходящую емкость, накройте пластиковой крышкой и отправьте в микроволновку. Позади миски поставьте стакан с водой, а затем установите минимальную температуру нагрева и таймер на три минуты. По истечении времени не доставайте тесто из микроволновки – пусть оно немного «отдохнет». Затем снова включите печь, но уже на шесть минут. Благодаря таким манипуляциям тесто поднимется вдвое, и вы потратите на процедуру минимум времени.
6. Приготовить овощи на пару
Овощи получаются как из пароварки. / Фото: narsharab-nn.ru
Сейчас, когда правильное питание стало трендом, овощи, котлеты и другие блюда, приготовленные на пару, уже не воспринимаются как больничная еда. Все больше хозяек добавляют их в свое меню, а чтобы получалось не слишком пресно, щедро сдабривают еду специями и зеленью.
Если вы тоже хотите включить в рацион нечто подобное, не торопитесь покупать пароварку – ее с легкостью заменит микроволновая печь. Все, что нужно сделать – взять очищенные овощи, завернуть в несколько слоев влажных бумажных полотенец и положить в микроволновку на три-четыре минуты. Второй вариант – положить овощи в миску, добавить примерно 50 мл воды, накрыть крышкой или тарелкой и поставить в печь.
7. Жарить сухари и орехи
Сухари из хлеба в микроволновке. / Фото: sdelaysam-svoimirukami.ru
Для некоторых блюд, например, салатов и супов, нужны сухари и орехи. Обычно повара рекомендуют их обсушивать в духовке, но по времени процедура занимает много времени, плюс можно упустить момент, когда продукты достигнут нужного состояния, и они просто сгорят. Лучше обжаривайте сухари и орехи в микроволновой печи: равномерно разложите их на плоском блюде и, установив максимальную температуру, нагревайте продукты в течение нескольких минут. Время контролируйте самостоятельно.
7. Снять горькую кожицу с грейпфрута
Размягченный после микроволновки грейпфрут легче чистится. / Фото: tvcook.ru
В отличие от мандаринов, апельсинов и даже лимонов, грейпфрут не такой популярный. Да, у него освежающая кисло-сладкая мякоть, но все портит горькая кожица, которую сложно снять. Чтобы упростить себе задачу и насладиться вкусом фрукта, положите грейпфрут в микроволновую печь на 30 секунд. За это время кожица слегка размягчится, и вам будет гораздо проще снять ее с плода. Кстати, этот лайфхак подходит и для других цитрусовых, но только в случае с лимонами и апельсинами, нужно будет предварительно снять с них цедру.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии