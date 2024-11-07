Как Софи Лорен и Карло Понти бросили вызов всей Италии – и выиграли

В их любовь никто не верил. Начинающей актрисе и модели Софи было всего 16, режиссеру Карло Понти – 38. Они были совершенно разные – и по воспитанию, и по мировоззрению. Им предрекали яркий, но быстротечный роман. Все получилось иначе: влюбленные провели вместе всю жизнь. Они оказались идеальной парой, несмотря на множество испытаний и проблем, выпавших на их долю.
Из «гадкого утенка» - в прекрасного лебедя
Софи Лорен - 21 год./Фото: соцсети
Родившейся в 1934 году Софии выпало голодное военное и послевоенное детство. Девочка росла худенькой – у матери не хватало еды, чтобы прокормить ее и других дочерей. В школе тоненькую Софию Шиколоне прозвали Зубочисткой. Это обижало ее до слез. Но уже к 14 годам ситуация изменилась: девушка буквально расцвела, ее стали провожать взглядами не только ровесники, но и взрослые мужчины.
Мама будущей звезды не растерялась – отправила дочку на конкурс красоты. И Софи стала победительницей. Ей был предложен контракт с модельным агентством, который девушка подписала без раздумий. Началась совсем другая жизнь – модные показы, фотосессии, конкурсы…
Знакомство с Карло Понти
Софи Лорен и Карло Понти./Фото: соцсети
На одном из бьюти-показов в жюри сидел Карло Понти. Он сразу обратил внимание на девушку с интересными и необычными чертами лица. В беседе с Софи он предложил ей сняться в одном из его фильмов – жаль было отпускать от себя яркую красавицу, хотелось запечатлеть ее прелесть на экране.
Отказалась делать пластическую операцию
Явившись на киностудию, юная Софи услышала не только комплименты, но и некоторые неприятные для себя вещи. Оказалось, что ей надо сбросить вес, а также изменить форму носа. Несмотря на молодость и неопытность, темпераментная итальянка не собиралась выслушивать подобное и менять свою внешность в угоду кому-то. Она яростно хлопнула дверью, покинув киностудию.
Новое имя и новая жизнь
Софи Лорен./Фото: кадр из фильма "Бокаччо - 70", 1962 г.
Но Карло Понти снова ее нашел. Он был восхищен ее поведением и решил, что Софи прекрасно справится с главной ролью в его фильме «Анна». Она согласилась – и получила от режиссера новое имя: вместо «София Шиколоне» ее теперь звали Софи Лорен. Псевдоним нужен был не только для звучности, но и для того, чтобы скрыть сомнительное происхождение Софи: она была незаконнорожденной, а к такому в Италии всегда относились с осуждением.
Перед Понти стояла непростая задача. Красивую, но провинциальную девушку предстояло превратить в настоящую аристократку, такую, которая будет сводить с ума всех окружающих, причем не только природным очарованием, но и королевскими безупречными манерами.
Научил соблазнительно раскачивать бедрами
Для Софи начались непростые времена. По настоянию своего режиссера она осваивала английский язык и историю искусств, слушала классическую музыку, шлифовала навыки этикета… Карло выбросил все ее платья, накупив взамен «правильную» одежду, элегантно подчеркивающую ее фигуру. Он учил Софи не только делать прическу и макияж – с его помощью девушка выработала соблазнительную походку, научившись качать бедрами при каждом шаге.
Тайные встречи влюбленных
За несколько лет их сотрудничество и дружба превратились в нечто большее. 19-летняя Софи осознала, что влюбилась в своего наставника по уши. Он тоже не остался равнодушным к чарам прекрасной Софи. Но развитию их романа мешал статус Карло – он был женат. Что ж, влюбленные встречались тайно – их неудержимо тянуло друг к другу.
Мама Софи, когда-то родившая без мужа и познавшая все «прелести» такой жизни, пришла в ужас. Вовсе не этого она хотела для дочери, когда отправляла ее на конкурс красоты! Но девушка не стала слушать уговоров матери. Она любила – и не собиралась отказываться от своей любви.
Развод невозможен
Софи лелеяла мечту о том, что однажды ее обожаемый кумир разведется с женой, тогда они сыграют свадьбу и будут счастливы всю оставшуюся жизнь. Но… В католической Италии к разводам всегда относились резко отрицательно. Ватикан не давал согласия на этот шаг, хотя Карло Понти слал прошения снова и снова.
К тому времени Софи Лорен стала настоящей кинозвездой – ее обожала вся Италия, фильмы с ней выходили один за другим. Стремительная карьера, конечно, радовала актрису, но не давала полного счастья – Софи не переставала мечтать о семье с любимым человеком, о детях.
Ее звал замуж Кэри Грант
Софи Лорен и Кэри Грант./Фото: кадр из фильма "Гордость и страсть"
В 1956 году, когда Софи было 22, она снималась в фильме «Гордость и страсть». Партнер по съемочной площадке – красавец актер Кэри Грант – немедленно влюбился в знойную итальянку и сделал ей предложение. Софи оказалась на распутье. С одной стороны – зыбкие перспективы с Карло Понти, роман, который неизвестно чем закончится. С другой – обожание известного артиста и законный брак.
Раздумывая, как быть, Софи позволяла Гранту ухаживать за ней. Они играли любовь перед камерой – и это выглядело так убедительно, что Понти стал не на шутку ревновать. Доведенный до предела этим сильным чувством, режиссер предложил Софи оптимальный выход – заключить тайный брак в Мексике. И актриса согласилась: это было лучше, чем ничего.
Тайный брак и осуждение всей Италии
Софи Лорен в фильме "Арабеска", 1966 г./Фото: кадр из фильма
Когда об этом стало известно в Италии, все осудили режиссера и актрису. Карло называли двоеженцем – ведь мексиканский брак не считался действительным на его родине. Софи пришлось выслушать в свой адрес немало обидных слов и ругательств – итальянцы обвинили ее в незаконном сожительстве и не стеснялись в выражениях.
Бегство из страны и вторая свадьба
Разгорелся такой мощный скандал, что влюбленным не оставалось ничего другого, как бежать из страны. Им пришлось пять лет прожить за границей – в Швейцарии и Франции. Конечно, было горько от осознания потерянной родины. Но бегство принесло и хороший результат: во Франции они смогли пожениться во второй раз – уже «по-настоящему», и стали гражданами этой страны.
Выстраданные сыновья
Софи Лорен, Карло Понти и их сыновья./Фото: соцсети
Софи к этому моменту уже исполнилось 32. Она радовалась, что все испытания остались позади, и теперь наконец-то можно будет стать родителями и растить детей. Но и к этой цели ей пришлось идти трудной и долгой дорогой. Забеременев, она не смогла выносить ребенка, - случился выкидыш. Спустя несколько лет – еще один. Актриса отчаянно мечтала о ребенке. Ради того, чтобы выносить и родить малыша, она прошла курс гормональной терапии.
Третью беременность ей пришлось провести взаперти: врачи настаивали на том, чтобы Софи все время лежала, при этом ей запрещено было смотреть телевизор и слушать радио, а также рекомендовалось воздерживаться от общения с другими людьми, чтобы не вызвать эмоционального всплеска.
И у нее получилось: в 1968-м Софи родила сына и назвала его в честь любимого мужа – Карло. Спустя четыре года на свет появился еще один мальчик – Эдоардо. Казалось, теперь-то в семье режиссера и актрисы, наконец, все хорошо.
Тюрьма для кинозвезды
Но их постоянно преследовали неприятности. Обвинив супругов в неуплате налогов, полиция конфисковала дорогой особняк, который они строили и обставляли несколько лет. Более того – Софи оказалась за решеткой и провела там 17 дней, а ее муж отработал на общественных работах несколько лет. Суровый закон не делал никаких исключений даже для звезд мирового масштаба.
Они все-таки вернули свою виллу, в которую вложили столько сил, денег и любви, но это произошло нескоро – лишь в 1990 году.
Любовь – подарок свыше
Софи Лорен в фильме "Вся жизнь впереди", 2020 г./Фото: кадр из фильма
Это удивительно, но, несмотря на горячий южный темперамент, Софи и Карло прожили вместо больше полувека – и даже самые изобретательные сплетники не могли обвинить из в романах на стороне. Подобные слухи просто отскакивали от них, как шелуха, потому что ничем не подтверждались. Слишком трудно досталось им семейное счастье, чтобы ставить его под угрозу. Слишком сильно они дорожили друг другом и своей семьей.
В 2007 году Карло Понти скончался. На его похоронах Софи Лорен сказала: «Наша любовь – подарок бога, которого удостаиваются лишь единицы». Сейчас легендарной актрисе – 90 лет. Несколько лет назад зрители увидели ее в фильме «Вся жизнь впереди», который снял ее сын – Эдоардо Понти. Несмотря на возраст, Софи все так же прекрасна и притягивает к себе всеобщие восхищенные взгляды.
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