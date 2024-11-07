Как Софи Лорен и Карло Понти бросили вызов всей Италии – и выиграли

Из «гадкого утенка» - в прекрасного лебедя

Софи Лорен - 21 год./Фото: соцсети

Знакомство с Карло Понти

Софи Лорен и Карло Понти./Фото: соцсети

Отказалась делать пластическую операцию

Новое имя и новая жизнь

Софи Лорен./Фото: кадр из фильма "Бокаччо - 70", 1962 г.

Научил соблазнительно раскачивать бедрами

Тайные встречи влюбленных

Развод невозможен

Ее звал замуж Кэри Грант

Софи Лорен и Кэри Грант./Фото: кадр из фильма "Гордость и страсть"

Тайный брак и осуждение всей Италии

Софи Лорен в фильме "Арабеска", 1966 г./Фото: кадр из фильма

Бегство из страны и вторая свадьба

Выстраданные сыновья

Софи Лорен, Карло Понти и их сыновья./Фото: соцсети

Тюрьма для кинозвезды

Любовь – подарок свыше

Софи Лорен в фильме "Вся жизнь впереди", 2020 г./Фото: кадр из фильма