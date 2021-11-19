18 ярких и стильных ковриков ручной работы, которые преобразят любое помещение

В новом обзоре были собраны примеры ковриков ручной работы, которые помогут преобразить любое помещение.

Сделать такими самостоятельно не так уж сложно, достаточно быть готовым потратить некоторое время на работу.

1. Простой круглый ковер

Ажурный коврик, связанный крючком.

Очаровательный круглый коврик, связанный крючком можно использовать, как украшение кофейного столика или, как полноценный ковер в гостиную или прихожую. Если использовать плотную жесткую пряжу это изделие будет износостойким и прослужит долгие годы.

2. Яркий коврик из футболок

Ковер из старых футболок.

Старые футболки можно превратить в фантастический коврик ручной работы. Форму, размер и узор выбираете вы сами. Такой ковер добавит яркости и станет уникальным украшением скучной кухни, столовой или гостиной.

3. Романтический рисунок

Мягкий ковер с сердцем.

Потрясающий ковер, сделанный из куска искусственного меха и большого красного сердца, связанного из шерстяной пряжи, станет уютной деталью девичьей спальни.

4. Тканевый ковер

Тканевый ковер с принтом.

Темный тканевый ковер с простым принтом впишется в любое помещение и добавит изысканности интерьеру.

5. Коврик из фетра

Интересный коврик из фетра.

Великолепный и безумно приятный на ощупь коврик из фетра добавит красок и уюта любому помещению. Несмотря на сложный дизайн, сам процесс создания данного изделия довольно прост, хотя и кропотлив.

6. Цветочный ковер

Ковер из тканевых лоскутов.

Небольшой коврик, который выглядит, как цветочная полянка, на самом деле сделан из жесткой тканевой основы с приклеенными к ней мелкими обрезками разноцветной ткани.

7. Дорожка из веревок

Коврик из веревок.

Яркий и необычайно стильный коврик с асимметричными краями прекрасно впишется в интерьер прихожей. Для создания такого коврика понадобится несколько метров жесткой веревки, а также цветная шерсть, войлок и нитки для декора.

8. Ковер из лоскутков

Цветастый коврик из лоскутов.

Лоскутки ткани, которые мы обычно выбрасываем в мусор после шитья, можно использовать для создания великолепного круглого коврика, который прекрасно впишется в интерьер спальни или детской.

9. Коврик-мандала

Вязаный коврик.

Нежный коврик с узором, напоминающим мандалу, выполняет не столько практичную, сколько эстетичную функцию и станет отличным украшением пола в гостиной.

10. Пушистый коврик

Пушистый вязаный ковер.

Чудесный ковер, связанный из белоснежной ворсистой пряжи, поможет замаскировать огрехи и бреши в деревянных перекрытиях, а также прекрасно справится с ролью прикроватного коврика.

11. Коврик из скатерти

Коврик с принтом.

Старую пожелтевшую скатерть можно использовать для создания оригинального круглого коврика. Сделайте несколько трафаретов и нанесите на материю рисунки, используя специальную краску для текстиля, чтобы придать изделию изысканный и благородный вид.

12. Ковер с кисточками

Вязаный ковер с кисточками.

Стильный черно-белый ковер с кисточками, который можно связать из грубой пряжи.

13. Канатный коврик

Плетеный коврик.

Великолепный ковер для прихожей, который можно сплести из обыкновенного каната.

14. Черно-белый ковер

Черно-белый ковер из лоскутов.

Фантастический круглый ковер, для создания которого понадобится бельевая веревка и несколько метров черно-белой ткани с узорами. Такой ковер станет поистине роскошным и уникальным украшением любой комнаты.

15. Веревочный ковер

Ковер из веревок.

Из грубых толстых веревок можно смастерить огромный ковер, который прекрасно впишется в интерьер комнаты, оформленной в рустикальном или кантри стиле.

16. Трафаретные принты

Декор дорожек.

Однотонные дорожки можно обновить или украсить простыми геометрическими узорами, нанести которые можно с помощью аэрозольной краски и трафарета.

17. Пробковый коврик

Коврик из винных пробок.

Винные пробки - прекрасный материал для создания практичного коврика для ванной или прихожей. Сделать такой коврик очень легко - нужно просто плотно приклеить винные пробки на плотную ткань-основу.

18. Махровый коврик

Коврик из полотенец.

Старые полотенца или махровый халат прекрасно подойдут для создания мягкого коврика, который можно разместить у кровати, чтобы защитить ножки от соприкосновения с холодным полом по утрам.

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