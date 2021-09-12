15 увлекательных фактов, которые знает только Google

Занимательные малоизвестные факты, которыми можно блеснуть в компании друзей.

1. Никотин в овощах

Высокое содержание никотина в овощах.

2. Эти удивительные медузы

Медузы полностью испаряются на солнце.

3. Гигиена обезьян

Обезьяны чистят зубы.

4. Свадьба в Макдональдсе

Свадебный банкет в Макдональдсе.

5. Самоудовлетворение

Животные, которые мастурбируют.

6. Опорожнение птиц

Птицы не справляют малую нужду.

7. Поглотители планет

Звезды, поглощающие планеты.

8. Съедобное золото

Золото можно есть.

9. Имена дельфинов

Все дельфины имеют имена и откликаются на них.

10. Рвота у лошадей

У лошадей не бывает рвоты.

11. Кто первый

Спички появились позже зажигалки.

12. Кто старше

Акулы появились раньше деревьев.

13. Золото в крови

Золото в человеческой крови.

14. Авокадо

Ягода под названием авокадо.

15. Влюбленные гориллы

Гориллы часто влюбляются.

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