Британская пара устроила волшебную свадьбу в стиле романов о Гарри Поттере

Волшебная свадьба.

На день свадьбы пара арендовала отель «The Midland» в Манчестере.

Отель временно превратился в Хогвартс.

В итоге получились отличные романтичные фотографии.

Ногти невесты были украшены символом *даров смерти*.

Необычные тематические туфли невесты.

Кесси и Льюис идут от алтаря.

У жениха были тематические носки.

Все присутствующие получили свои волшебные палочки.

К созданию волшебной атмосферы мог присоединиться абсолютно каждый.

Милые детали на празднике.

На свадьбе использовались известные цитаты из книг о Гарри Поттере.

Шуточные объявления.

Украшения невесты - снитч и эмблема Хогвартса.

Букет невесты, созданный из 20 книг о Гарри Поттере.

Украшения жениха также были созданы из страниц книг о мире волшебников.

Детали свадьбы.

Свадебный торт.

*После стольких лет? - Всегда*.

На столах также лежали страницы из поттерианы.

Атрибуты для свадьбы пара собирала больше года.

Можно было попробовать волшебные сладости.

Книга о Гарри Поттере вместо подушечки для колец.

*Шалость удалась*.