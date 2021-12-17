5 распространенных ошибок во время готовки, которые могут привести к пищевым отравлениям

Ошибки на кухне, которые допускают многие хозяйки.

1. Чистота – залог здоровья

Тщательно мыть руки с мылом.

Регулярно менять губки для мытья посуды.

2. Дегустировать несвежие продукты

Нельзя пробовать продукты, в свежести которых вы сомневаетесь.

3. Остужать еду вне холодильника

Не следует остужать еду вне холодильника.

4. Есть сырое тесто

Нельзя есть сырое тесто.

5. Предостережения при приготовлении сырого мяса

Разделочные доски для разных продуктов.

Нельзя размораживать мясо при комнатной температуре.

Не следует мыть мясо перед приготовлением.

Мясо должно мариноваться в холодильнике.

Сырое мясо опасно, поэтому его нужно варить до полной готовности.