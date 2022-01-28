Цветы, которые нужно сеять на рассаду в январе

Несмотря на сугробы и суровые морозы за окном садоводам пора начинать посевную кампанию. Январь – время готовить к высадке цветочные культуры, срок начала цветения которых приходится на 130-180 день после посева.

К таким неторопливым саженцам относятся как однолетние, так и многолетние растения. Высадив до конца января однолетники, цветение вы получите уже в июне, а многолетники в таком случае порадуют бутонами в первый же год роста.







Аквилегия

Вербена

Гайлардия остистая

Садовая гвоздика

Кальцеолярия морщинистая

Многоцветковый молочай

Эустома

Колокольчик карпатский

Пеларгония

Лобелия

Утонченный цветок с нежно-голубыми цветками на длинных (около 70 сантиметров) цветоносах. Сеять аквилегию рекомендовано в первые две недели января, для того, чтобы в конце апреля высадить культуру в парник или открытый грунт под укрытие.В ёмкости с грунтом должна поддерживаться температура не ниже 20 градусов и повышенная влажность.Прекрасный однолетник, способный стать украшением клумб, тропинок и дорожек. Цветет с начала июля до первых заморозков. Вербена абсолютно неприхотлива, может обильно цвести и на солнечных участках, и в тени, важно лишь поддержание влажности почвы.Семена нужно успеть посеять до конца января. Подойдет легкий, рыхлый субстрат из дренированной земли с обильным удобрением в виде перегноя или навоза. При поддержании температуры не ниже 18-20 градусов ростки взойдут на 10-20 день.Садоводы активно используют стимуляторы роста в виде гумата.Многолетняя культура, которая из-за сложностей ухода чаще выращивается как однолетник. Садоводам может быть знакомо второе название растения «панская ромашка». Семена крупные, помещаются по 4-5 штук в один горшок. Грунт в горшке должен быть рыхлым, хорошо пропускающим влагу и воздух.При поддержании комнатной температуры всходы появляются на 12-15 дней. Высадка в открытый грунт производится после закалки в мае, когда ночная температура не опускается ниже нуля.Стойкий многолетник, прекрасно приживающийся в любых регионах, перенося морозные сибирские зимы и засухи. Цветки выглядят декоративно и радуют стойкостью с июня по сентябрь. Гибридные гвоздики могут быть украшены сочетанием нескольких цветов – от кремового до красного, и махровой текстурой лепестков.Семена погружаются в грунт на глубину не более трех миллиметров. Для сохранения влаги и нужной температуры грунт накрывается полиэтиленовым пакетом. Взошедшие саженцы поворачивают ближе к свету и активно поливают.Как взрослые растения, так и семена кальцеолярии очень светолюбивы. Поэтому высаженные семена не затеняют газетами, накрывают только полиэтиленовым пакетом для поддержания влажности. При соблюдении освещенности и температуры (около 15 градусов) первые всходы покажутся через 2-3 недели.С февраля по март рост может приостановиться, но в уже в марте культуру нужно пересадить в горшки большего объема. Для высадки в открытый грунт важно подобрать преимущественно солнечное место, защищенное от сквозняков. А также старайтесь не допускать застоя воды.Обильноцветущий кустарник, семена которого при высадке в горшок прикапываются в снег на улице и развиваются без особого ухода. В апреле, с первой оттепелью, из горшочков показываются первые всходы.Как только растение наберется сил, необходимо произвести высадку в открытый грунт, но не раньше конца апреля. Молочай неприхотлив и прекрасно цветет в любом типе почв, при разной степени освещенности и отлично переносит засухи.Капризная культура, всходы которой дождаться может не каждый садовод. Но сформированные бутоны отличаются особой изящностью и красотой, поэтому пойти на риск стоит. Высадка семян производится в первые недели января под стекло или пленку с обязательным подсветом.Как семенам, так и взрослому растению нужен продолжительный световой день, учитывайте это при подборе места высадки в открытый грунт. Семена нельзя погружать глубоко в грунт, поэтому поливать их нужно из опрыскивателя с малым напором.До конца января в горшки под плотное стекло или пленку высеиваются мелкие семена. Глубоко не погружаются и постоянно подсвечиваются. Всходы появляются рано – уже через неделю–полторы, в это время важно не приостанавливать подсвет и увлажнение через распыление пульверизатором.Посев рассады приходится на вторую половину января в рыхлую почву, с высоким уровнем влажности. В помещении, где находятся ящики с рассадой, должна поддерживаться температура не ниже 20 градусов. Первые всходы появляются спустя 5-10 дней, а к высадке в открытый грунт будут готовы в мае, когда спадут морозы.В третьей декаде января мелкие семена этого обильноцветущего кустарника высеиваются в удобренную почву под пленку и газетку – для затенения. В марте-апреле разросшиеся ростки пересаживаются в емкости большего объема, допускается посев семян сразу в отдельные горшки. Для активного роста нужно обеспечить тепло, лишить застоя воды. А взрослые растения зацветут уже во второй половине июня при подкормке навозом или перегноем.В статье мы рассмотрели культуры с длинным вегетационным периодом. Поэтому если вам понравились какие-то из представленных цветов – сейчас самое время подготовить семена к посеву, чтобы в начале лета они украсили сад обильным цветением.