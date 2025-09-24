Рейтинг самых опасных существ Амазонии
Самый пресноводный бассейн в мире (7 180 тыс. км²) — река Амазонка. Её окружают дождевые леса Амазонии, захватившие территории девяти стран Южной Америки — Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Гайаны, Колумбии, Перу, Суринама, Эквадора и Французской Гвианы. Такое «раздолье» и благоприятные условия стали причиной высочайшего в мире биоразнообразия.
Здесь обитают 427 видов млекопитающих, 1290 видов птиц, 430 видов земноводных, 378 видов пресмыкающихся и более 100 000 видов беспозвоночных. Главная их цель — выживание, и каждый старается, как может. Неудивительно, что в Амазонии живёт множество искусных хищников, которые могут представлять непосредственную угрозу для жизни человека. Ниже представлены «местные жители», которых стоит обходить стороной.
Пираньи.
Электрический угорь.
Чёрный паук-птицеед.
Бразильский странствующий паук
.
Кочевые муравьи.
Древолаз.
Обыкновенная жарарака
Кайсака.
Бушмейстер.
Анаконда.
Чёрный кайман.©
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии