Неочевидные бытовые советы, которые спасают хозяек от бытовых неудач

Уборка по дому может приносить немало хлопот. Чтобы сэкономить время и силы, мы советуем пользоваться бытовыми хитростями. Именно с их помощью можно быстро и без труда решить многие домашние задачи. Сегодня поделимся с вами неочевидными на первый взгляд советами. Но именно они зачастую спасают хозяек от бытовых неудач.

1. Запутанные украшения

2. Спасаем паркет

3. Самые пышные оладьи

4. Самые чистые чашки

5. Лак для ювелирных украшений

Масло спасет ваши цепочки.Всем известно, что цепочки необходимо хранить в специальных шкатулках. Но зачастую даже там они умудряются спутаться. В такой ситуации главное – не паниковать и не пытаться силой решить вопрос. Иначе есть риск просто порвать ювелирное изделие. Лучше всего в такой ситуации воспользоваться нашим советом.Вам всего-то и нужно будет сходить на кухню. Там необходимо отрезать небольшой кусочек сливочного масла и именно им смазать запутавшуюся цепочку. Удивительно, но она распутается в считанные секунды, а вы сохраните свои нервные клетки.Используйте шарики, чтобы не оставить царапины на паркете.Многие из нас делают генеральную уборку раз в неделю, а то и реже. Именно тогда необходимо выдвигать все диваны, кресла и тяжелые стулья. И чтобы при этом не поцарапать паркет, стоит воспользоваться нашим следующим советом.А помогут нам в этом обычные воздушные шарики. Просто наденьте их на ножки тяжелой мебели и можете передвигать ее без страха повредить напольное покрытие. Вот такой простой и неочевидный на первый взгляд совет.Секрет идеальных оладий.Приготовить завтрак для всей семьи – дело не простое. Особенно когда к стандартной яичнице уже все привыкли и домашним хочется разнообразия.В этом случае мы предлагаем побаловать их домашними оладьями. И не стоит переживать, что они у вас не получатся. Ведь с нашим советом даже у начинающего кулинара выйдут пышные и вкусные оладушки.А секрет их очень прост. Вам достаточно будет миксера с насадкой венчик. Именно им стоит взбить белки для будущего блюда. После того как вы получите устойчивую массу, добавляйте остальные ингредиенты. Следуя нашему совету, вы сможете приготовить пышные и вкусные оладьи.Домашний фарфор будет сиять белизной.Домашний фарфор – особая гордость для любой хозяйки. Особенно когда он кристально белый. Но постоянные чаепития оставляют на чашках некрасивый налет, который достаточно сложно отмыть обычным способом. В таком случае отлично поможет наш следующий совет.Чтобы вернуть белизну своему сервизу, стоит вооружиться отбеливающей зубной пастой. Именно ее необходимо нанести на чашки с внутренней стороны. Оставьте пасту на минут десять. После чего тщательно протрите губкой и сполосните водой. Этого будет достаточно, чтобы ваши чашки вновь сияли белизной.Спасаем кольца от потемнения.Драгоценные металлы со временем начинают темнеть. Неприятное открытие, которое ждет каждого из нас. Так, если вы не носите кольца на постоянной основе, то в шкатулке они, скорее всего, вскоре потемнеют. Но есть одно проверенное средство, как этого избежать.Вам даже не придется покупать специальные чистящие средства. Ведь на помощь придет обычный бесцветный лак для ногтей, который найдется у каждой в косметичке. Именно им стоит смазать кольца с внутренней стороны. Такое простое действие позволит предотвратить потемнение.