Фотоистория: откуда взялись нудисты

Нудизм появился очень давно — можно сказать, что течение возникло вместе с самим человечеством. В основе этого явления лежит не пошлое и, в чем-то, совершенно извращенное желание полюбоваться обнаженной натурой и показать свою (это, скорее, присуще эксгибиционистам), а вполне здоровое желание стать ближе к природе.

Древняя Греция

Индия

Германия

Скандинавия

Советский Союз

В чем плюсы

Минусы натуризма