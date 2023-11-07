Как люди с особенностями развития смогли построить успешную карьеру в шоу-бизнесе

Многие из нас комплексуют по поводу своей внешности и параметров, считая себя какими-то не такими. Порой подобные комплексы и недостатки, которые зачастую мы сами себе придумываем, мешают нам жить полноценной жизнью, построить успешную карьеру и создать счастливую семью. Но есть удивительные примеры, когда люди с реальными проблемами не отчаиваются и добиваются всего желаемого. В сегодняшнем обзоре речь пойдет о знаменитых людях, сумевших превратить особенности своего развития в достоинства, с помощью которых они нашли свой путь в мир шоу-бизнеса. Эти истории вдохновляют миллионы людей и помогают понять, что все зависит от нас самих!
Питер Динклэйдж
Питер Динклэйдж с супругой и дочерью
Пожалуй, Питер Динклэйдж является одним из самых известных личностей среди звезд с особенностями развития. Несмотря на рост 135 см, он сумел покорить Голливуд. Конечно, его путь был нелегок и тернист, так как по началу ему предлагали лишь комедийные роли эльфов и лепреконов. Сам же актер не хотел портить свою фильмографию второсортными ролями. И в 2003 году актеру наконец-то улыбнулась удача: его утвердили на роль главного героя в драматической киноленте «Станционный смотритель». Благодаря данной работе актера номинировали на премию «Независимый дух».
С тех пор карьера Динклэйджа стремительно пошла в гору. Но настоящая слава пришла к нему после роли одного из братьев Ланнистер в мегапопулярном телесериале «Игра престолов». За эту киноработу Питер получил не только любовь телезрителей, но и целый ряд премий, среди которых «Эмми», «Золотой глобус» и прочие. Сейчас на счету 53-летнего актера более 50 работ в кино, причем с каждым годом количество его главных ролей увеличивается.
Линда Хант
Линда Хант
Из-за нехватки гормона роста Линда Хант выросла всего до 145 см, но это никак не помешало ей построить прекрасную карьеру в мире кино. На ее счету около 40 ролей, и 77-летняя актриса не собирается останавливаться на достигнутом. Дебют Хант на телеэкранах случился в 1980 году в кинофильме «Попай», а через год она засветилась в киноленте «Год опасной жизни», где исполнила роль фотографа Билли Квана. За эту великолепную работу актриса получила «Оскар», став первой киноактрисой, удостоенной этой премии за исполнение мужской роли.
Лорен Поттер
Лорен Поттер
У Лорен Поттер синдром Дауна, но она с малых лет мечтала о сцене. Помимо этого, в школьные годы Лорен пыталась попасть в команду поддержки, но ее не взяли. Лорен не сдавалась, и в восемнадцать лет она исполнила свои мечты: сыграла роль чирлидерши Бекки Джексон в сериале «Хор». Сейчас в копилке 32-летней актрисы около десятка ролей в фильмах и сериалах, за некоторые из них Лорен получила престижные премии.
Помимо кинематографа, Поттер увлекается политикой и благотворительностью. Зная не понаслышке о трудной судьбе людей с синдромом Дауна, актриса всегда старается помочь таким людям. В 2011 году американский президент Барак Обама назначил Поттер членом совета по делам людей с ментальной инвалидностью.
Джейми Брюйер
Джейми Брюйер
Еще одна актриса доказала, что синдром Дауна – не приговор. Джейми с малых лет увлекалась театром, поэтому ее записали на занятия драмы в детском колледже. Со временем девушка поступила в театральную школу в Лос-Анджелесе. Упорство и любовь к актерской профессии привели Брюйер в телесериал «Американская история ужасов».
Кроме того, Джейми стала первой моделью с таким недугом, которая выступила на Нью-Йоркской неделе моды в 2015 году. Также актриса уделяет свое время и социальной деятельности. К слову, именно она на законодательном уровне настояла на том, чтобы в Техасе определение «умственно отсталый» заменили на «человек с пороком интеллектуального развития». Своим примером 37-летняя актриса хочет показать девушкам, что не нужно стесняться и скрывать то, кем они являются на самом деле. Джейми старается показать им, что даже с таким заболеванием можно достичь всего, чего хочешь.
Маделин Стюарт
Маделин Стюарт
Пример Джейми Брюйер не остался незамеченным и вдохновил на модельную карьеру Маделин Стюарт, страдающую синдромом Дауна. Девушка занимается спортом и танцами, ведет странички в соцсетях, где с удовольствием делится со своими фолловерами фотоснимками. На этих фото можно проследить ее невероятное преображение: с помощью спорта Маделин смогла заметно похудеть и похорошеть. Сейчас 26-летняя модель, покорившая мир своими снимками, ищет агента, который сможет помочь ей завоевать еще и подиумы. Стюарт, как и все герои сегодняшнего обзора, лишний раз доказывает, что нет ничего невозможного.
Майкл Берриман
Майкл Берриман
Майкл Берриман родился с эктодермальной дисплазией — болезнью, замедляющей рост волос, зубов и ногтей. Но этот врожденный недуг не стал препятствием на пути Майкла, который с детства увлекался искусством и кино. Как-то раз в цветочный салон, где работал Берриман, зашел голливудский продюсер Джордж Пал, чтобы купить букет. Увидев Майкла, мужчина сказал ему, что он непременно должен сыграть в его фильме «Док Сэвидж: Человек из бронзы» (1975).
С этого момента актера начали приглашать и в другие картины, особенно в фильмы ужасов и фантастику. Известность киноактер получил после роли маньяка Плуто в ужастике «У холмов есть глаза» (1977), который стал настоящим хитом проката и имел продолжение в 1984 году. Сейчас на счету 74-летнего актера около 50 киноработ.
Джоти Амджи
Джоти Амджи
Индийская девушка Джоти Амджи не только попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая низкая девушка на планете (ее рост 62,8 см), но и успела засветиться на телевидении. Вечно улыбающаяся девушка участвовала в индийском реалити-шоу «Bigg Boss-6», а также сыграла участницу цирковой труппы в четвертом сезоне телесериала «Американская история ужасов» (2014). Девушка стала настоящей любимицей всей съемочной площадки.
Мэтт Фрейзер
Мэтт Фрейзер
Мэтт Фрейзер появился на свет с диагнозом фокомелия – недоразвитость конечностей. В случае Мэтта – недоразвитость рук. Странная внешность новорожденного напугала врачей. Дело в том, что во время беременности его мать принимала успокоительное «Талидомид», считавшееся безопасным в 50-60-е годы. После клинических испытаний оказалось, что данный препарат уродует эмбрион.
Мать не отказалась от своего особенного сына. Она сделала все, чтобы он не чувствовал себя каким-то не таким. К счастью, матери удалось внушить Мэтту, что он ничем не отличается от других. И действительно, Мэтт живет яркой и насыщенной жизнью: играет в рок-группе, ведет различные телевизионные шоу, продюсирует кинофильмы, играет в театре. Кстати, в 2005 году Фрейзер даже поставил мюзикл, в котором иронично рассказал о своем недуге. А в одном из сезонов «Американской истории ужасов» он сыграл персонажа по кличке Разукрашенный тюлень.
Уорик Дэвис
Уорик Дэвис
Уорик Дэвис является одним из известнейших актёров-карликов в истории кино. Его рост составляет 107 см, но это не помешало ему построить впечатляющую кинокарьеру. Когда Уорику было одиннадцать лет, его бабушка услышала по радио о кастинге для людей, ростом ниже четырех футов, на роль в шестом эпизоде культового кинофильма «Звёздные войны».
Так как мальчик был ярым поклонником этого фильма, он не раздумывая отправился на кастинг и снялся в двух частях любимой картины. Еще одним крупным проектом актера стал цикл фильмов «Гарри Поттер», где Дэвис перевоплотился в роль профессора Флитвика. Всего на счету 52-летнего актера более 50 киноработ. Что касается личной жизни, артист женат и имеет двоих детей.
Иван Филиппов
Иван Филиппов
Как видно, на Западе люди с особенностями развития довольно часто становятся настоящими звездами и остаются востребованными всю жизнь. К сожалению, нашим отечественным артистам с подобными проблемами намного сложнее добиться успехов в этой профессии. Но все же есть и исключения. Одним из современных представителей актеров с аномально низким ростом является Иван Филиппов, его рост составляет 135 см.
Шоумен, аниматор, МС в ночных клубах и ведущий праздников из Тюмени не так давно перебрался в Москву, но уже успел громко о себе заявить. Еще во время игры в КВН Иван открыл свой талант и стал капитаном «Сборной Тюменской области». Именно в то время юноша полюбил выступления на большой сцене. Ему приятно было слышать смех и аплодисменты благодарных зрителей. Кстати, Филиппов даже был отмечен наградой губернатора Тюменской области за свою деятельность в сфере юмора.
В родном городе Иван активно работал ведущим различных мероприятий и неплохо на этом зарабатывал. Однажды в интернете Ивана заметил кинорежиссер, где тот весело вел чью-то свадьбу. Яркий ведущий заинтересовал режиссера, и он предложил ему сняться в его сериале. И уже в 2021 году телезрители увидели этого обаятельного и харизматичного актера в главной роли в сериале «По колено». К слову, в этом году выйдет продолжение комедийной ленты. Также актер засветился в третьем сезоне сериала «Девушки с Макаровым». Надеемся, что увидим еще много киноработ с этим талантливым актером.
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