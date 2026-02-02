С нами не соску...
С нами не соскучишься!

Как избавиться от пагубного стремления всем угождать



Стремление угождать другим часто связано с желанием нравиться людям, избегать конфликтов и поддерживать хорошие отношения. Однако чрезмерное желание угодить может привести к эмоциональному выгоранию, потере собственного «я» и снижению самооценки. Материал собрал пять советов психологов, как справиться с этой на самом-то деле весьма пагубной привычкой.


1. Осознайте свои потребности и границы


Cтремление угодить всем - это вредная привычка. / Фото: sistem-life.com

Cтремление угодить всем - это вредная привычка. / Фото: sistem-life.com

 

Существует очень популярная спекуляция с библейской заповедью «возлюби ближнего, как самого себя». В чём она заключается? Смышлёный читатель, думаем, уже догадался сам: её сокращают до первой части и остаётся «возлюби ближнего». На самом деле человек не может любить других, пока не полюбит себя. У каждого самое главное – это он сам, потому что сам человек – это ресурс, который при необходимости сможет спасать важных и любимых людей. Важно понимать, что ваши собственные желания и потребности важны не меньше, чем чужие. Научитесь распознавать моменты, когда вы начинаете игнорировать себя ради других, и в эти самые моменты говорите себе «стоп».

2. Практикуйте отказывать


Очень важный скилл. / Фото: sport-express.ru

Очень важный скилл. / Фото: sport-express.ru


 

Научитесь говорить «нет» вежливо, но твердо. Используйте смягчающие вводные конструкции: «к сожалению, я не могу», «мне жаль, но у меня не получится помочь в этот раз». Интеллектуально развитые люди просят помощи лишь в крайних случаях. Люди среднего интеллекта и ниже, в характере которых есть природное хамство, готовы просить о помощи налево и направо, поверьте, таких людей ваш отказ едва ли расстроит, они отправятся просить о помощи кого-то следующего.

3. Развивайте уверенность в себе


Будьте уверенны в себе. / Фото: fotodom.ru

Будьте уверенны в себе. / Фото: fotodom.ru

 

Повышение уверенности в себе поможет вам чувствовать себя комфортнее в ситуациях, когда нужно отстаивать свою позицию. С этой задачей поможет справиться банальная теория малых шагов. Старайтесь каждый день совершать что-то маленькое, не слишком существенное, но и не полностью лишённое значимости, что смогло бы развивать ваше умение отстаивать самость. Решитесь не промолчать в той базовой бытовой ситуации, где привыкли ранее молчать, и т.п.

4. Общайтесь открыто и честно


Честность - самая твердая валюта. / Фото: marieclaire.ru

Честность - самая твердая валюта. / Фото: marieclaire.ru


 

Необходимо как помогать, так и отказывать в помощи без лжи. Объясните, почему вы не можете помочь, дайте обещание, что, когда возможность представится, в помощи ни в коем случае не откажете. Честность – самая крепкая валюта, и люди всегда её замечают, она так же заметна, как намеренная ложь.

5. Найдите баланс между заботой о других и собой


Вы у себя на первом месте. / Фото: absatz.media

Вы у себя на первом месте. / Фото: absatz.media

 

Попробуйте составить для себя банальное расписание, согласно которому сначала идет время, которое необходимо для удовлетворения ваших нужд, и только когда оно закончится, переходите ко времени для других. Если вы хотели сделать маникюр, а вместо этого выслушивали рассказы подруги о коварстве пятидесятого бывшего, то ваши показатели счастья снижаются со скоростью снежной лавины. Постепенно это станет для вас привычным статусом-кво.

