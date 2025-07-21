Самые странные объекты Солнечной системы

Солнечная система только кажется нам изученной вдоль и поперек. На самом деле, астрономы прямо сейчас пытаются разобраться в загадках 5 наименее понятных объектов, в числе которых есть даже предполагаемая черная дыра.



А некоторые из необъяснимых явлений находятся прямо на других планетах. Так, ученые понятия не имеют, каким образом на северном полюсе Сатурна бушует квадратный шторм, сторона которого больше всего диаметра Земли.

И ураган длится уже 150 лет! И у того же Сатурна совсем недавно было найдено еще одно кольцо. Оно просто огромно и настолько разряжено, что увидеть его ученые смогли только сейчас . А на самом краю Солнечной системы все-таки существует загадочная планета Х. Само ее существование доказывается только косвенными признаками — поведение небесных тел рядом говорит о влияющем на них гравитационном поле. Некоторые ученые считают, что это и вовсе не планета, а черная дыра. Согласно их выводам , она постепенно увеличивается в размерах — если они правы, то уже в этом столетии у человечества есть все шансы увидеть дыру в телескоп.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: