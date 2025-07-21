Самые странные объекты Солнечной системы
Солнечная система только кажется нам изученной вдоль и поперек. На самом деле, астрономы прямо сейчас пытаются разобраться в загадках 5 наименее понятных объектов, в числе которых есть даже предполагаемая черная дыра.
А некоторые из необъяснимых явлений находятся прямо на других планетах. Так, ученые понятия не имеют, каким образом на северном полюсе Сатурна бушует квадратный шторм, сторона которого больше всего диаметра Земли.
И ураган длится уже 150 лет!
И у того же Сатурна совсем недавно было найдено еще одно кольцо. Оно просто огромно и настолько разряжено, что увидеть его ученые смогли только сейчас.
А на самом краю Солнечной системы все-таки существует загадочная планета Х. Само ее существование доказывается только косвенными
признаками — поведение небесных тел рядом говорит о влияющем на них гравитационном поле. Некоторые ученые считают, что это и вовсе не планета, а черная дыра. Согласно их выводам,
она постепенно увеличивается в размерах — если они правы, то уже в этом столетии у человечества есть все шансы увидеть дыру в телескоп.источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии